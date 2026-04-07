EILMELDUNG! Iran hat HEUTE 8 US-Jets abgeschossen – Trump LÜGT!

Luftkrieg eskaliert! – Mehrere US-Fluggeräte getroffen!

Schaut mal auf das Standbild bei exakt 7:49 min.

Links neben Trump soll Netanjahu sein?

Entweder ist es sein Double oder er ist krank.

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