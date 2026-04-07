Luftkrieg eskaliert! – Mehrere US-Fluggeräte getroffen!
Schaut mal auf das Standbild bei exakt 7:49 min.
Links neben Trump soll Netanjahu sein?
Entweder ist es sein Double oder er ist krank.
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Stimmt es, daß Nevatim entscheidend beschädigt wurde, so daß Israel sich nicht mehr an der Zerstörung der Infrastruktur des Irans beteiligen kann?
„Irans Fath-360 zerstört Israels F-35-Flotte – US-Einsatz scheitert“
Meine Frage: „Wurden heute die F-35 Israels in Nevatim zerstört?“
KI: „Es gibt keine Berichte oder Beweise dafür, dass heute (Stand: 07. April 2026) F-35 Kampfjets in Nevatim zerstört wurden. Berichte über massive Zerstörungen von F-35 Flugzeugen auf dem Luftwaffenstützpunkt Nevatim durch iranische Angriffe in der Vergangenheit, wie sie teilweise in sozialen Netzwerken oder von einzelnen Quellen im Oktober 2024 behauptet wurden, konnten nicht bestätigt werden.
Wichtige Fakten zur Situation (basierend auf der Quellenlage):
Keine Bestätigung von Verlusten: Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) erklärten bei Angriffen auf den Stützpunkt Nevatim, dass keine Flugzeuge, Waffen oder Personal getroffen wurden, selbst wenn Raketen das Gelände erreichten.Faktenchecks: Untersuchungen (z.B. der DW) ergaben, dass Berichte über die Zerstörung von F-35 Flugzeugen in Nevatim nicht haltbar waren.Betriebsfähigkeit: Satellitenbilder und IDF-Veröffentlichungen zeigten nach iranischen Angriffen weiterhin Flugzeuge auf dem Stützpunkt Nevatim.Aktuelle Lage (Stand 2026): Die Israelische Luftwaffe (IAF) baut ihre Kapazitäten mit F-35I-Kampfflugzeugen kontinuierlich aus.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Behauptungen über die Zerstörung von F-35 in Nevatim als Falschinformationen oder übertriebene Berichte einzustufen sind, die nicht den offiziellen Fakten entsprechen.“ [Anm: Was kann man heutzutage auf offizielle Fakten noch geben, wenn die ganze Welt nur lügen und manipulieren will? Der Zweck heiligt die Mittel“, d. h. für einen guten Zweck sind alle Mittel erlaubt!]