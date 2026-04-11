Eilmeldung aus dem Nahen Osten: Berichten zufolge hat Iran eine Shahab-3 Rakete auf das Gebiet der Dimona Atomanlage abgefeuert. Die Situation sorgt international für große Besorgnis, da Dimona seit Jahren als sensibler nuklearer Standort gilt.
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Man muß sich fragen, ob diese obige Ausssage von John Ag stimmt; denn sowohl Google KI als auch Meta AI sprechen nur von dem Angriff auf die Ortschaft D-i-m-o-n-a am 21.März und die anderen Medien wie TRTWorld und Al Jazeera berichten auch nicht davon.
Wenn John Ags Infos stimmen würden, dürften die USA kaum noch im Nahen Osten ein Flugzeug zur Verwendung haben.
Der iranische Parlamentssprecher Mohammad Bagher Ghalibaf soll sich tatsächlich inzwischen nach Islamabad begeben haben, um als Zielscheibe eines anglo-zionistischen Attentats zu dienen. Man fragt sich, was das soll, weil Israel und damit auch die USA nach wie vor den Iran zerstören wollen.
Vielleicht handelt es sich um eine Gefälligkeitsgeste des Irans mit Pakistan, die miteinander eine Grenze in Belutschistan haben. Aber über den primär sunnitischen Charakter Pakistans gibt sich der Iran bestimmt keine Illusionen hin; denn unlängst gab es wieder einen Angriff auf eine schiitische Moschee in Islamabad und die Polizei erschoß 21 Schiiten, die das US-Konsulat in Karatschi stürmen wollte wegen des ruchlosen Mords an Chamenei sen. Im übrigen schickt jetzt Pakistan seine Bomber nach Saudi-Arabien, weil Pakistan mit diesem einen Verteidigungspakt hat, was als direkte Hilfe gegen den Iran anzusehen ist.
Also bei dieser Veranstaltung in Islamabad dürfte nichts rauskommen: Außer Spesen nichts gewesen.
https://www.trtworld.com/article/10abb9368b4d
„Pakistan sends fighter jets to Saudi Arabia under defence pact
Saudi Arabia’s defence ministry said in a statement that Pakistani fighter jets and support aircraft had arrived at the King Abdulaziz Air Base.“
Die Amerikander nehmen die Iraner nach wie vor nicht ernst. Trump sprach unlängst von ihnen wieder als Tieren (animals), was sich wieder in einer Kolumne des Wall Streets Journals zeigte, weswegen der türkische Kommentator sagte: „Hochmut kommt vor dem Fall.“
https://www.trtworld.com/article/de63b6ca5915
WSJ asks a question about Iran. But it sounds more like arrogance and here’s why.The American media giant wonders if Tehran has the expertise to analyse the US President. Analysts say it is the White House which actually failed to read.
Murat Sofuoglu
A day ago
„Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall,” says the Book of Proverbs in the Bible.
https://www.bibleserver.com/LUT/Spr%C3%BCche16
18 Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz; und Hochmut kommt vor dem Fall.
For some, it might offer an insight into the US decision to launch an ill-timed war against Iran, and that too at the advice of Israel’s Benjamin Netanyahu.
A recent article in the US media outlet, the Wall Street Journal, has once again exposed the sheer lack of understanding about Iran in particular among the American leadership and intelligentsia.
The article by WSJ’s long-term columnist James Freeman, titled Does Iran Have Enough Experts to Analyse Trump?, runs contrary to the ground situation, as exemplified by Iran’s defence against a far bigger military power.