Eilmeldung: Iran hat Dimona mit einer Shahab-3 angegriffen – die Atomrakete traf eine Atomanlage

Eilmeldung aus dem Nahen Osten: Berichten zufolge hat Iran eine Shahab-3 Rakete auf das Gebiet der Dimona Atomanlage abgefeuert. Die Situation sorgt international für große Besorgnis, da Dimona seit Jahren als sensibler nuklearer Standort gilt.

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