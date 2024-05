Ehemann von kritischer EU-Abgeordneten tot

von Thomas Oysmüller (tkp)

Schockierender Mordfall in Italien: Der Ehemann der kritischsten EU-Abgeordneten Italiens wurde im Auto (mutmaßlich) erwürgt.

Während in Deutschland sowohl AfD- als auch Ampel-Politiker immer Übergriffen ausgesetzt sind, ist in der gesamten EU das Klima schon weit heftiger. Das zeigte nicht zuletzt der Angriff auf Robert Fico, Premierminister der Slowakei, den er nur knapp überlebt hat. Kurz darauf schockierte Georgiens Premierminister, der behauptet hat, Morddrohungen direkt aus der EU zu bekommen.

Oppositionelle Politikerin

Nun erlebte Italien einen weiteren mutmaßlichen (politischen?) Mord. Dabei geht es um den Ehemann von EU-Politikerin Francesca Donato. Dieser wurde mit Kabelbinder um den Hals und blutigem Hemd tot in seinem Auto gefunden. Donato war Teil der kleinen Gruppe kritischer EU-Abgeordnete, die sich gegen Lockdowns, Grünen-Pass-Zwang und Impfzwang lautstark eingesetzt haben. Auch gegen die WHO geht Donato vor. Anti-Russische Resolution hatte Donato nie unterzeichnet, sondern dagegen opponiert.

Die Schwäbische Zeitung verweist auf einen Antrag, den auch Donato Anfang Oktober 2023 mit unterzeichnet hat. Darin wird gefordert, die Zulassung für Pfizer auszusetzen: „Da die Impfstoffe anerkanntermaßen sehr schwerwiegende Nebenwirkungen haben, die für die Empfänger tödlich sein können, und ihre Sicherheit und Wirksamkeit nach wie vor ungewiss ist, und in Anbetracht des sehr geringen Risikos, an dem Virus zu sterben, und der derzeitigen Verfügbarkeit von Therapien: Wird die Kommission die Zulassungen für diese Impfstoffe widerrufen? Wie wird die Kommission die schweren Gesundheitsschäden in Angriff nehmen und verhindern, dass geimpfte Bürger daran sterben?“

Donato ist also bekannt für ihre kritischen Positionen gegenüber der EU und der herrschenden Propaganda. Somit hat sie einiges gemeinsam mit Robert Fico. Und noch etwas: Ficos Partei wurde aus der Gruppe der EU-Sozialdemokraten ausgeschlossen, Donato aus der rechten Gruppe „Identität und Demokratie“ auch wegen ihrer strikten Covid-Haltung.

Der Fall um Donatos Ehemann klingt grausam und brutal. Corriere della Sera berichtet, dass der Mann zum Todeszeitpunkt auf dem Fahrersitz seines SUV gesessen war, um seinen Hals ein Kabelbinder gezurrt. Donato und ihre Tochter fanden die Leiche.

Aber gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Tod des Mannes und ihrer Politik. Sicher ist das nicht. Kürzlich soll Ehemann Angelo Onorato bei einem befreundeten Steuerberater ein Brief hinterlassen und laut Corriere della Serra gesagt haben: „Mach ihn auf, wenn mir etwas passiert.“

Darin soll auch der Satz stehen: „Wenn ich sterbe, wisse, dass ich alles getan habe, um meine Frau, meine Kinder zu retten.“ Ermittler untersuchen auch die Finanzgeschäfte des Mannes. Die Tochter ist sich sicher, dass es sich um Mord handelt, das sagte sie auch bereits gegenüber der italienischen Presse. Donato selbst hält sich zurück. Sie schrieb: „Ich erlebe die schwierigsten und verheerendsten Momente meines Lebens. Der Schmerz ist unvorstellbar. Ich bitte alle, Spekulationen über die Todesursache meines Mannes zu unterlassen. Es laufen Ermittlungen, lassen wir die Polizei arbeiten. Ich danke von ganzem Herzen allen, die in diesen schrecklichen Stunden liebevolle Worte für meinen geliebten Engel gefunden und meiner Familie Nähe und Solidarität gezeigt haben. Es gibt so viele und jeder einzelne ist mir wertvoll.“

Es ist der zweite „mysteriöse Todesfall“ rund um kritische EU-Abgeordnete. Ende letzten Jahres kam es zum plötzlichen Tod von Michele Rivasi, französische Grüne und wichtigste Abgeordnete bei der Verfolgung der mutmaßlichen „Leyen-Pfizer-Verschwörung“ – TKP hat berichtet. Obwohl sich Angehörige sicher sind, dass es sich nicht um einen natürlichen Tod gehandelt habe, wurde er als ein solcher eingestuft.

Beim Tod von Onorato ist das nicht möglich. Die Methode erinnert eher an die Mafia als an den Herrschaftsapparat. Natürlich drängt sich aber die Frage auf, wo hier noch der Unterschied ist. Vor allem wenn man in die jüngste Wortmeldung aus Georgien denkt.

*******

Wer wird die/der nächste sein?

(Visited 1 times, 1 visits today)