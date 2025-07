Ehemaliger Abgeordneter kritisiert «Heuchelei» der EU in Bezug auf den Völkermord in Gaza

Mick Wallace, ehemaliges Mitglied des EU-Parlaments für Irland, wirft der EU vor, den Tod von Zivilisten zu ignorieren und das Völkerrecht eklatant zu missachten. Von der Leyens Kommission habe Tel Aviv nach den Anschlägen vom 7. Oktober einen «Blankoscheck» ausgestellt. Zwar verurteile sie das Aushungern der Palästinenser, aber gleichzeitig unterstütze sie Israels Militärkampagne.

Quelle: transition-news

Mick Wallace, ein ehemaliges Mitglied des EU-Parlaments für Irland, hat Brüssel vorgeworfen, «total mitschuldig» an dem zu sein, was er als Israels Völkermord in Gaza bezeichnet. Wie Natural News berichtet, hat Wallace die EU in einem Interview für ihre unerschütterliche Unterstützung Israels verurteilt. Dabei ignoriere sie den Tod von zigtausenden Menschen und missachte das Völkerrecht eklatant.

Wallace kritisierte vor allem die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen und die Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola. Er warf den beiden vor, Tel Aviv nach den Anschlägen vom 7. Oktober einen «Blankoscheck» ausgestellt zu haben. Keine der beiden habe das Vorgehen Israels öffentlich kritisiert, obwohl die Zahl der zivilen Todesopfer, darunter auch viele Kinder, hoch und die Zerstörung groß seien.

Wallace wies auch auf die Heuchelei der EU hin, die das Aushungern der Palästinenser verurteile, aber gleichzeitig Israels Militärkampagne unterstütze. Zudem warf er den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer vor, «keine Moral» zu haben und dem Völkerrecht keine Priorität einzuräumen.

Darüber hinaus kritisierte er die EU-Außenpolitikchefin Kaja Kallas und deutete an, dass die von ihr vorgeschlagene formelle Reaktion auf Israels Aktionen unzureichend sei. Wallace witzelte sogar, dass Kallas nicht in der Lage wäre, einen Job in einem Café zu bekommen, weil «sie keine Ahnung hat».

Das Assoziierungsabkommen der EU mit Israel enthält eine Menschenrechtsklausel, doch Wallace argumentierte, dass diese keine Wirkung habe. Diesbezüglich konstatierte er, dass noch kein einziger Mitgliedstaat «seine Geschäftsbeziehungen zu Israel beendet hat». Wallace fügte hinzu, dass die «Heuchelei aus dem Haus trieft».

Schließlich kritisierte Wallace Deutschland, Israels wichtigsten EU-Waffenlieferanten. Er betonte, dass er «jeden EU-Mitgliedsstaat für schuldig» halte, da der Völkermord in Palästina aufgrund der Unterstützung durch die USA und Europa stattfinde.

Quelle:

Natural News: Former MEP condemns hypocritical EU for being “totally complicit” in Gaza genocide – 14. Juli 2025

(Visited 17 times, 17 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …