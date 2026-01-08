Durch ihre Schwäche haben sich Großbritannien und die EU zu Fahnenträgern für illegale US-Aktionen in anderen Ländern gemacht

Die europäische Außenpolitik scheint fast ausschließlich auf dem Wunsch zu beruhen, Präsident Trump nicht zu verärgern

Ian Proud (antikrieg)

Der US-Angriff auf die venezolanische Hauptstadt Caracas und die Entführung von Präsident Maduro und seiner Frau waren völkerrechtswidrig. Dass britische und europäische Führungskräfte die US-Aktionen stillschweigend unterstützen, zeugt von Schwäche und wird ihrem Ansehen in der Entwicklungswelt weiter schaden.

Die UN-Charta wurde 1945 verabschiedet, um sicherzustellen, dass sich Staaten nicht länger in die souveränen Angelegenheiten anderer Staaten einmischen. Natürlich stand diese Rechtsgrundlage auf wackeligen Füßen, da die Nachkriegsgrenzen komplex und in vielen Teilen der Welt umstritten waren. Der Zweite Weltkrieg endete zu einem Zeitpunkt, als Großbritannien und andere europäische Nationen ihren Ausstieg aus dem Kolonialismus beschleunigten und auf der Grundlage ehemaliger Kolonialgrenzen völlig neue souveräne Staaten schufen.

Die UN-Charta versuchte und versucht nicht, die Weltkarte neu zu schreiben. Es geht auch nicht darum, eine Vorlage für die Regierungsführung von Ländern vorzugeben. Die Länder der Welt werden weiterhin von einer Mischung aus Monarchien, Demokratien und Autokratien in den unterschiedlichsten Ausprägungen regiert.

Kein Land hat das Recht, einem anderen Land seinen Willen oder seine bevorzugte Regierungsform aufzuzwingen, so dysfunktional dieses Land auch sein mag. Im Falle Venezuelas würden wohl nur wenige bestreiten, dass es sich trotz der abgehaltenen Wahlen um eine Demokratie im eigentlichen Sinne handelt. Dass einige Länder frühere venezolanische Wahlen als manipuliert betrachten, ist gemäß der UN-Charta unerheblich. Kein Drittstaat darf sich gewaltsam in die Angelegenheiten eines anderen Staates einmischen, selbst wenn dieser Staat als gewalttätige Diktatur erscheint.

Ich persönlich betrachte Nicolás Maduro zumindest als einen autoritären Führer, der zu undemokratischen und repressiven Mitteln neigt, um sein Volk zu regieren. Dasselbe könnte ich jedoch über unzählige andere Länder sagen, nicht nur in Lateinamerika, sondern auch in Afrika, dem Nahen Osten und Asien.

Europa selbst, obwohl scheinbar demokratische Systeme in Europa herrschen, wurde im vergangenen Jahr von den USA beschuldigt, antidemokratisch zu sein, da es die freie Meinungsäußerung unterdrücke und mit Hilfe gefügiger Medien den Anschein von Demokratie inszeniere. Die europäischen Institutionen sind per se antidemokratisch, da die Bürger weder die Möglichkeit haben, einen der sechs sogenannten Präsidenten noch deren nicht gewählte Berater – wie auch immer diese bezeichnet werden – direkt zu wählen.

Ob man ihn nun mag oder, in vielen liberalen Fällen, verabscheut: Westliche Staats- und Regierungschefs haben nach internationalem Recht kein Mitspracherecht darüber, ob Nicolás Maduro der rechtmäßige Präsident Venezuelas ist.

Die USA hingegen haben berechtigte Bedenken hinsichtlich der Drogenflut, die durch Venezuela geschmuggelt wird, ihre Küsten erreicht und das Leben von Drogenabhängigen zerstört. Dies ist zweifellos ein legitimes nationales Sicherheitsinteresse der Amerikaner und gibt ihnen das Recht, gegen diese feindseligen Handlungen vorzugehen, notfalls auch mit Gewalt. Ohne auf die breitere Debatte über US-Angriffe auf mutmaßliche Drogenboote einzugehen, unterliegen diese Aktionen dennoch dem internationalen Menschenrechtsrecht.

Es gibt den USA nicht das Recht, einen amtierenden Präsidenten gewaltsam abzusetzen, so unbeliebt er auch sein mag.

Dass britische und europäische Staats- und Regierungschefs durch ihr Schweigen zu den US-Aktionen stillschweigend die Absetzung Maduros unterstützt haben, spricht eher für die internationalen Beziehungen als für das Völkerrecht.

Sie haben sich selbst zu Richtern und Geschworenen in dieser Angelegenheit aufgeschwungen, indem sie die US-Einschätzung teilen, dass Maduro der falsche Anführer für Venezuela sei.

Dieses Schauspiel spielte sich am Montag, dem 5. Januar, im UN-Sicherheitsrat deutlich ab, als die verschiedenen vertretenen europäischen Staaten sich nacheinander weigerten, die US-Aktionen zur Absetzung Maduros in ihren Erklärungen auch nur zu erwähnen. Ähnlich wie Premierminister Keir Starmer, der sich weigerte, die US-amerikanischen Aktionen zu verurteilen, beschränkte sich der britische Vertreter am Verhandlungstisch, James Kariuki, den ich leider schon länger kenne, darauf, die undemokratische Natur von Nicolás Maduro, die Notwendigkeit eines Übergangs zur Demokratie und die Einhaltung des Völkerrechts zu bemängeln. Und sonst nichts.

Kein Wort darüber, dass die US-Aktionen gegen internationales Recht verstießen. Kein Wort über den einseitigen Militärangriff der USA auf Venezuelas Hauptstadt oder die Entführung Maduros. Schlichtweg: Maduro ist schlecht, Pech gehabt, suchen wir uns einen Nachfolger, den wir – implizit – gutheißen.

Alle anderen europäischen Staaten am Verhandlungstisch, darunter Griechenland, Frankreich, Lettland und Dänemark, vertraten eine etwas ausführlichere Version derselben Position. Die Dänen äußerten sich etwas differenzierter, angesichts ihrer nicht unbegründeten Befürchtung, als Nächstes an der Reihe zu sein, sollte Amerika Grönland illegal annektieren.

Und genau darin liegt der Kern der britischen und europäischen Positionierung. Die europäische Außenpolitik scheint fast ausschließlich auf dem Wunsch zu beruhen, Präsident Trump nicht zu verärgern.

In London, Riga, Paris und Kopenhagen klammern sich die Staats- und Regierungschefs weiterhin an die Hoffnung, dass Präsident Trump sie durch Schmeicheleien dazu bewegen wird, ihren Stellvertreterkrieg in der Ukraine aufrechtzuerhalten.

Wenn sie sich weigern, ihn wegen Venezuela zu verurteilen, könnte er sich letztendlich doch wieder dem Gedanken an einen Regimewechsel in Moskau durch einen Krieg in der Ukraine zuwenden, dessen Sieg die Führungsriege weiterhin für möglich hält, obwohl alle Anzeichen dagegen sprechen.

So sind die Anforderungen des Völkerrechts völlig nebensächlich geworden angesichts des außenpolitischen Gebots, Präsident Putin zu besiegen und ihn – hoffentlich – in einem US-Militärhubschrauber zu einem Scheinprozess nach New York zu bringen. Alles andere, einschließlich der UN-Charta, ist lediglich ein unbequemes Detail.

Letztendlich bleiben Großbritannien und Europa jedoch schwach und unfähig, Präsident Trumps Handeln substanziell zu beeinflussen. Sie sind somit hilflos und werden zu Spielböcken in einem außer Kontrolle geratenen US-Zug.

Leider dürften die Länder der Entwicklungsländer – darunter auch die lateinamerikanischen Staaten im Sicherheitsrat, die den US-Schritt in unterschiedlichem Maße verurteilt haben – von der Position Großbritanniens und Europas schockiert gewesen sein. Dass ihre Führer stellvertretend an einer westlichen Hegemonialmacht festhalten, in der die USA als Weltpolizisten agieren, während sie entsetzt zusehen und unterwürfig applaudieren.

Hauptnutznießer davon werden natürlich China und in gewissem Maße Russland sein, die sich zunehmend gegen die westliche Dominanz durch alternative globale politische Foren für Dialog und für eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit ausgesprochen haben. Ich denke, die Schlange der Länder, die den BRICS beitreten wollen, wird nach diesem völkerrechtswidrigen US-Angriff auf Venezuela noch länger werden.

erschienen am 7. Januar 2026 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

