Dunkle Nächte für US-Radare: Irans Präzisionsangriffe lähmen US-Luftverteidigungsnetzwerk in Westasien

Von Yousef Ramazani
In einer Reihe beispielloser Operationen in dieser Woche führten das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und die Islamische Republik Irans koordinierte Angriffe durch, die die amerikanische Radar- und Luftverteidigungsarchitektur in der gesamten Region Westasien systematisch abbauten.
Die hochpräzisen und berechneten Angriffe zielten auf US-Radarsysteme in Kuwait, Bahrain, Jordanien und Oman ab, was iranische Militärs und Militäranalysten als „dunkle Nächte“ für US-Überwachungskapazitäten in der gesamten Region bezeichneten, insbesondere um den 21. bis 22. Juli.
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Wenn die Präzisionschläge des Iran so gut die US-amerikanischen Radarstationen treffen, dann wundere ich mich, daß der israelische Kriegsminister Katz zugibt, daß die US-Bomber von Israel aus starteten, um den Iran zu bombardieren. Dadurch ruft ja Katz geradezu die Revanche des Iran auf Israel heraus!
Selenskij begründet seinen Angriff auf ein iranisches Frachtschiff im Kaspischen Meer damit, daß die Russen den Iranern für ihre Raketenangriffe Satellitenüberwachung zur Verfügung stellen, was man auch an der Veröffentlichungen nach den Angriffen erkennen könne:
“Since the beginning of July, we have recorded active Russian satellite surveillance of the Gulf states and US military facilities located there. These images subsequently appear in Iran.”
Wie man sieht, ist das jüdische Imperium in einem erbitterten Krieg mit Rußland, Iran, China und Nordkorea verwickelt, davon immerhin drei Atommächte, wobei bisher der Krieg hauptsächlich als Wirtschaftskrieg geführt wird und dessen Ende noch nicht abzusehen ist.
Mal sehen, welche Gemeinheiten Netanjahu und Trump heute wieder in Washington aushecken!
Nachtrag: Der südkoreanische Kospi ist heute um fast 11 % abgestürzt
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=Kospi#cobssid=s
und hat somit fast 36 % seines Hochs in diesem Jahr verloren. Bei einem derartigen Absturz beim DAX, derzeit 25400 Punkte, wäre das ein DAX-Verlust von 9144 Punkte! Soweit zur Rente durch Aktienspekulation!
https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/7/28/iran-war-live-trump-touts-friendly-talks-netanyahu-arrives-in-us
Israel admits US bombers used its airbases to attack Iran
Israel’s defence minister says US warplanes took off from Israeli bases to carry out air strikes on Iran in recent weeks.
“They [Iranians] know that American aircraft are taking off from here and refuelling aircraft are taking off from here to strike,” Israel Katz told Channel 14.
“The Iranians have been firing at everything apart from one country, the state of Israel,” he added.
Katz’s remarks come amid regional calm since Friday after the US and Iran halted attacks on each other.
Following escalation in mid-July, Tehran concentrated its attacks on Jordan, Bahrain and Kuwait.
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Ukraine’s strike on vessel in Caspian Sea ‘an attack on Iran’: Russia
The Kremlin says the attack on a vessel in the Caspian Sea should be considered an assault on Iran itself and shows how important it is to eliminate what it described as “the threat” from Ukraine.
“The Kyiv regime blew up an Iranian merchant vessel in the Caspian Sea. This is an attack on Iran,” said Dmitry Peskov, the Russian presidency’s spokesman.
On Saturday, Iran’s Foreign Ministry condemned the Ukrainian attack, saying it resulted in an explosion that killed one sailor and injured another. Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy said Kyiv had struck vessels used in military cargo shipments involving Iran.
On Tuesday, Peskov accused Ukraine of widening the geographical scope of what he called its “terrorist attacks”.
Peskov accused Kyiv of blowing up Germany’s Nord Stream pipelines – Ukraine denies that – and of hurting Kazakhstan’s interests by targeting CPC Pipeline Infrastructure.
“This threat must be neutralised and definitively destroyed,” Peskov said.
https://www.aljazeera.com/news/2026/7/27/iran-warns-ukraine-of-retaliation-after-deadly-caspian-sea-strike
Iran warns Ukraine of retaliation after deadly Caspian Sea strike
Abbas Araghchi says the Ukrainian attack on the Iranian vessel in the Caspian Sea ‘cannot go unanswered’.
27 Jul 2026
Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi has said a deadly Ukrainian attack on an Iranian commercial vessel in the Caspian Sea “cannot go unanswered”, calling it a violation of the United Nations Charter.
In a social media post on Sunday, Araghchi accused Israel of provoking the attack in an attempt to “drag Europe into its war”.
He said he made the comments in calls with European Union foreign policy chief Kaja Kallas and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov.
The Ukrainian attack on Saturday caused the commercial vessel “to explode, killing one sailor and injuring several others”, according to Iran’s Ministry of Foreign Affairs.
Ukraine said it had targeted a Russian warship and vessels used for transporting Iranian-linked military cargo in the Caspian Sea. But the Foreign Ministry said Iran “has never intervened in the conflict between Russia and Ukraine”.
Meanwhile, a senior Iranian lawmaker has warned Ukraine could face retaliation over the strike. In a post on X early on Monday, Ebrahim Azizi, head of parliament’s National Security and Foreign Policy Commission, said, “Any attack on Iran always comes with a cost, and that remains true today; the US and Israel are well aware of this.”
“Ukraine, too, may soon come to understand that Iran does not let actions go unanswered,” Azizi added, calling the attack “miscalculated”.
Iran has summoned Ukraine’s charge d’affaires in Tehran over the strike, protesting what it called a “hostile and criminal act”.
The same day, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said on X that Ukraine had achieved “very strong results” with long-range strikes in the Caspian Sea, including against “vessels used in military cargo shipments involving Iran, as well as a warship”.
He also accused Russia of supplying Iran with military support, saying: “Since the beginning of July, we have recorded active Russian satellite surveillance of the Gulf states and US military facilities located there. These images subsequently appear in Iran.”
Since Russia’s full-scale invasion of Ukraine began in 2022, Kyiv has accused Tehran of aiding Moscow’s air attacks on Ukrainian cities by supplying thousands of Shahed drones. It has also expressed solidarity with countries in the Middle East targeted by Tehran following the US-Israel war on Iran, sending Ukrainian military personnel to Gulf states to help intercept Shahed drones.
Lavrov, the Russian foreign minister, meanwhile offered condolences over the sailor’s death.
In a statement posted on the Russian Foreign Ministry’s website, he said Araghchi thanked local authorities in Russia’s Astrakhan region, where the vessel had begun its journey, for assisting the crew, and stressed the need to “put an end to such adventures by the Kyiv regime”.
The statement added that Araghchi had informed Lavrov of “continuing diplomatic efforts aimed at de-escalating tension in the Middle East”.
Wer hat die Info vom GEZ-Rundfunk gehört? Slomka und Dunja Hayali haben das bestimmt genüßlich weitergegeben!!!
https://www.mmnews.de/politik/254243-skandal-bei-vereidigung-von-soldaten-im-bendlerblock-berlin
Skandal bei Vereidigung von Soldaten im Bendlerblock Berlin
28. Juli 2026
Vor versammelter Generalität sagt der Hauptredner Navid Kermani am 20. Juli 2026 den Soldaten, sie sollen die Befehle verweigern, wenn eine künftige Bundesregierung sie in einen offenkundig völkerrechtswidrigen Krieg schicken will – und nennt als Beispiel den Krieg der USA und Israels gegen den Iran.
Von Meinrad Müller
Der Gesichtsausdruck des Verteidigungsministers spricht Bände
Hätte man vorher gewusst, was der Schriftsteller sagen würde, hätte Navid Kermani die Rede vor den 240 Rekruten im Bendlerblock nie halten dürfen. Es war eine schallende Ohrfeige für den Bundeskanzler und die anwesenden Militärs.
Der 1967 in Siegen geborene Schriftsteller und Publizist mit iranischen Wurzeln gilt im etablierten Kulturbetrieb als einer der „bedeutendsten deutschen Intellektuellen der Gegenwart“. Genau deshalb hat ihn das Verteidigungsministerium als Ehrengast und Hauptredner für das Feierliche Gelöbnis ausgewählt. Dass ausgerechnet er den Rekruten den Befehl zur Verweigerung erteilen würde, hatte man offenbar nicht auf dem Zettel.
Der Bendlerblock in Berlin-Tiergarten Berlin
Dieser war nach 1933 eines der zentralen Machtzentren der Wehrmacht. Hier saßen wichtige Teile des Oberkommandos des Heeres und des Ersatzheeres. Am 20. Juli 1944 versuchten Offiziere um Claus Schenk Graf von Stauffenberg von hier aus den Staatsstreich gegen Hitler. Nach dem Scheitern des Attentats wurden Stauffenberg und mehrere Mitverschwörer noch in derselben Nacht im Hof des Bendlerblocks erschossen. Heute ist der Komplex zweiter Dienstsitz des Bundesverteidigungsministeriums und beherbergt die Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Deshalb legt die Bundeswehr ihr Feierliches Gelöbnis bewusst am 20. Juli ab – als Bekenntnis zum Widerstand gegen Unrecht und nicht zum blinden Gehorsam.
Seine Ansprache – ein Frontalangriff gegen Merz
In seiner Ansprache attackierte Kermani frontal die deutsche Regierungsspitze.
Originalwortlaut:
„Kein geringerer als der Bundeskanzler hatte sich zur Gewohnheit gemacht, das Völkerrecht klein und Völkerrechtsverstöße schön zu reden, wo es ihm politisch opportun erscheint. Aber die Drohung, eine gesamte Zivilisation auszulöschen oder der erklärte Angriff auf die zivile Infrastruktur eines Landes sind ein so offenkundiges Unrecht, dass man weder Jurist sein noch das eigene Gewissen befragen muss, um es zu erkennen. Wenn ausgerechnet die Bundesregierung sich damit hervortut, das Völkerrecht für nachrangig zu erklären oder ausgerechnet ein deutscher Bundeskanzler als einziger westlicher Staatsführer die Drohung des amerikanischen Präsidenten verteidigt, eine gesamte Zivilisation auszulöschen, ist das nicht nur für unser Ansehen verheerend.
Die Relativierung des Völkerrechts von höchster Stelle ist auch ein fatales Signal für unsere Demokratie. Denn wenn die Herrschaft des Rechts in unseren Außenbeziehungen erodiert, wird es nicht lange dauern, bis sie auch im Innern verächtlich gemacht wird. Liebe Rekrutinnen und Rekruten, sie stehen am Anfang einer womöglich langen Laufbahn in der Armee. Es ist unwahrscheinlich, dass die nächsten Jahrzehnte so friedlich bleiben, wie es die letzten Jahrzehnte für Deutschland alles in allem waren. Sollte eine künftige Bundesregierung sie in einen Krieg führen wollen, der so offenkundig völkerrechtswidrig und auch politisch desaströs [ist wie der] jüngste Krieg der Vereinigten Staaten und Israels gegen Iran, dann wird es ihre Pflicht sein, den Befehl zu verweigern.“
Die zentrale Stelle seiner Rede, 90 Sekunden:
https://www.youtube.com/shorts/zA9qHMXdP4g
Meinrad Müllers Blog: http://www.info333.de/p