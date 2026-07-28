Dunkle Nächte für US-Radare: Irans Präzisionsangriffe lähmen US-Luftverteidigungsnetzwerk in Westasien

Von Yousef Ramazani

In einer Reihe beispielloser Operationen in dieser Woche führten das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und die Islamische Republik Irans koordinierte Angriffe durch, die die amerikanische Radar- und Luftverteidigungsarchitektur in der gesamten Region Westasien systematisch abbauten.

Die hochpräzisen und berechneten Angriffe zielten auf US-Radarsysteme in Kuwait, Bahrain, Jordanien und Oman ab, was iranische Militärs und Militäranalysten als „dunkle Nächte“ für US-Überwachungskapazitäten in der gesamten Region bezeichneten, insbesondere um den 21. bis 22. Juli.

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