„Dumm wie ein Tisch“ – Generalinspekteur der Bundeswehr Russlands

Dummdreiste Behauptungen ohne jeglichen Beweis. Typisch für russophobe Kriegshetzer. Wer glaubt, dass Russland Deutschland überfallen würde, der glaubt auch, dass EU-Politiker zum Wohle des Volkes handeln. Der Hochfinanz, für die Halunken arbeiten, ist das Volk egal.

Die Tagesschau ist in ihrer täglichen Berichterstattung ebenso widerwärtig. Bereitet Russland einen Angriff auf die NATO vor? Sorry, aber was will Russland mit einer maroden EU? Fakten werden ignoriert.

Die Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Rusland wurden im April 2022 vom damaligen britischen Premierministers Boris Johnson torpediert. Der Betrug von Minsk 2 wird von den Medien-Huren auch gerne verschwiegen

Wenn ich höre, „aber das haben sie doch im Fernsehen gesagt“, könnte ich…



