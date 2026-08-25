Dumm und Dümmer

Philip Giraldi (antikrieg)

Wie ich bereits erwähnt habe, kann man sich fast jede Woche über die Eskapaden von Präsident Donald J. Trump amüsieren, doch die Belustigung schlägt oft in Ärger oder gar Abscheu um, sobald die Folgen seines Verhaltens deutlich werden. Sicherlich ist es schwer, den gerade aufgetauchten Bericht über die „Chickenhawk-Parade“ im Februar zu übertreffen, bei der nach einem NATO-Treffen in Ankara die Air Force One vertauscht wurde. Sie war beispiellos in ihrer schieren, egozentrischen Respektlosigkeit gegenüber den armen Kerlen, die gezwungen sind, mit dem Präsidenten zu reisen und das bösartige Geschwätz von Amerikas größtem Golfbetrüger zu ertragen. Als Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt einige Tage später zurücktrat – möglicherweise im Zusammenhang damit, dass der Präsident sie als eines der Opfer eines möglichen Terroranschlags inszeniert hatte –, postete Trump auf seiner Website „Truth Social“ ein Foto von sich mit der Bildunterschrift „Der beste Pressesprecher“. Er beleidigte Leavitt und nominierte sich selbst!

Donald Trump ist ständig in Bewegung, wenn er nicht gerade Golf spielt oder während Meetings schläft. Mit Drohungen und Flüchen terrorisiert er seine Feinde im In- und Ausland. Man beachte nur, wie Trump mithilfe seines Friedensrates einen Deal über Gaza aushandelte: Die Hamas sollte sich zur Entwaffnung verpflichten, im Gegenzug sollte die israelische Armee die 70 % des besetzten Gebiets verlassen und durch eine internationale Friedenstruppe ersetzt werden. Nachdem die Hamas dem Plan zugestimmt hatte, schickte Trump seinen zionistischen Schwiegersohn Jared Kushner nach Israel, um mit Premierminister Benjamin Netanjahu zu sprechen und den Deal zu besiegeln. Ein dummer Schachzug, Donald! Netanjahu lehnte das Abkommen natürlich ab, und Kushner sagte sofort zu, Israel bedingungslos zu unterstützen. Was Israel tut, Jared, ist, jeden Tag Palästinenser zu töten, nachdem es ihnen ihr Land gestohlen und ihre Lebensgrundlagen zerstört hat.

Ein Video zeigt, wie ein israelischer Siedler den älteren Palästinenser Saeed Al-Omour in Hebron im besetzten Westjordanland brutal mit einem Knüppel zusammenschlägt. Al-Omour verlor sein Bein, nachdem er vor über einem Jahr von israelischen Siedlern angeschossen worden war. In einem weiteren, besonders grausamen Vorfall, der auf Video festgehalten wurde, schlugen israelische Siedler einen palästinensischen Bauern im Westjordanland, bevor sie ihm seinen Esel stahlen. Sie schleiften den Esel hinter ihrem LKW her, bis er starb – ein qualvoller Tod für ein sanftes und friedliches Tier. Ja, mit solchen Leuten haben wir es zu tun, denen es nicht reicht, uns „Untermenschen“ zu töten; sie müssen sogar unsere Tiere zu Tode quälen, um ihre Überlegenheit zu demonstrieren. Der israelische Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir will täglich 30 bis 40 Palästinenser töten, weil er glaubt, es sei richtig, da sie „Untermenschen“ seien. Die ganze Welt scheint zu verstehen, dass ein Völkermord stattfindet, aber Donald Trump und der Abschaum, mit dem er sich umgeben hat, scheinen es nicht zu begreifen oder sich nicht darum zu kümmern.

Trump hat außerdem erneut gedroht, den Iran mit beispiellosem wirtschaftlichem Druck zu strangulieren. Finanzminister Scott Bessent hat „Maßnahmen angekündigt, wie sie in der Geschichte der wirtschaftlichen Isolation eines Landes noch nie gesehen wurden“. Der Schaden wird diesmal von einer Blockade der iranischen Häfen durch die US-Marine sowie von neuen, verheerenden Sanktionen herrühren, die möglicherweise auf die zweite Ebene ausgeweitet werden und auch Länder wie Russland und China treffen, die es wagen, trotz des US-Verbots mit dem Iran Handel zu treiben. Man macht sich also einen Feind, den Iran, indem man ihn für Israel angreift, obwohl er keine Bedrohung für die Vereinigten Staaten von Amerika darstellte, und verschärft die Situation dann noch, indem man versucht, andere Länder zu diesem unlauteren Verhalten zu verleiten, indem man sie bedroht und ebenfalls zu Feinden macht. Und nebenbei lügt man über alles. Trump behauptet gleichzeitig drei Siege. Er sagt, der Iran werde „sehr schwer geschlagen“; die Straße von Hormus sei faktisch amerikanisch – „sie gehört uns“; und schließlich hätten die USA die „vollständige Kontrolle“ über die Wasserstraße, die seiner Behauptung nach nach der Minenräumung durch den Iran offen sei. Sehr clever, aber es wird niemanden darüber täuschen, wer den Krieg gewonnen hat, und es ist unwahrscheinlich, dass es Donald Trump einen „Sieg“ einbringen wird!

Und wo wir gerade von Handelskriegen sprechen: Trump hat Strafzölle in Höhe von 50 % auf kanadische Produkte verhängt, woraufhin Ottawa mit ähnlichen Maßnahmen reagierte, alle Verhandlungen abbrach und eigene Zölle einführte. Die US-Zölle sind unter anderem eine Reaktion auf die Weigerung Kanadas, sein Trinkwasser zu dem vom Präsidenten geforderten stark reduzierten Preis an die USA zu verkaufen. Damit hat sich einer der traditionell engsten Verbündeten und Nachbarn Amerikas zum Feind gewandelt. In einem Beitrag auf Truth Social warf Trump den Kanadiern vor, „die Vorteile eines Bundesstaates zu wollen, ohne einer zu sein“ – eine Anspielung auf seine früheren Äußerungen, Kanada als 51. Bundesstaat ins Gespräch zu bringen.

Und wo wir gerade von Feinden sprechen: Kuba wurde von Außenminister Marco Rubio und dem Präsidenten auf eine verschärfte Sanktionsliste gesetzt. Welche Bedrohung geht von Kuba für die Vereinigten Staaten aus? Es hat eine kommunistische Regierung! Außenminister Marco Rubio verkündete am Donnerstag die neuen Sanktionen, die sich sowohl gegen kubanische Einzelpersonen als auch gegen staatliche Einrichtungen richten. Dieser Schritt wird als Teil der zunehmenden Druckkampagne der Trump-Regierung gesehen, die auf einen Regimewechsel gegen das kommunistische Regime in Havanna abzielt.

Die Führungskräfte des Kubanischen Instituts für Völkerfreundschaft (ICAP) gehörten zu den Genannten. Rubio behauptete in einer Erklärung, diese Gruppe nutze den Bildungsaustausch mit den USA und anderen Nationen aus, um „Subversive zu identifizieren, zu fördern und zu radikalisieren… Die Trump-Regierung wird nicht tatenlos zusehen, wie eine feindliche ausländische Macht unsere Freiheiten – die ihrem Volk nicht gewährt werden – ausnutzt, indem sie amerikanische Bürger mit Lügen, Spionage und anderen Vergehen irreführt und korrumpiert. Dies ist Teil der Daseinsberechtigung des Regimes, Marxismus, Rassenhass und kommunistische Gewalt in die Welt zu exportieren.“ Laut dem US-Außenminister zielen die neuen Sanktionen auf Organisationen ab, „die den Repressionsapparat des Regimes durch die Kontrolle wichtiger Wirtschaftssektoren aufrechterhalten“. Man könnte meinen, es wäre besser, die Kubaner einfach in Ruhe zu lassen, da sie die Vereinigten Staaten von Amerika in keiner Weise bedrohen. Doch so handeln Trump und Rubio nicht.

Auch im Inland, genauer gesagt im Weißen Haus, gab es in der vergangenen Woche wieder einiges an Trumps typischem Charme – man könnte es wohl als Namensspielerei bezeichnen. Trump ließ seinen Namen wieder am Kennedy Center für darstellende Künste anbringen, und wie sich herausstellte, prangt er nun sogar zweimal am Gebäude, damit ihn ja niemand übersieht. Außerdem schloss er das Gebäude wegen angeblicher „Renovierungsarbeiten“, sodass es niemand besuchen kann. Und auch der Dulles International Airport im nahegelegenen Virginia steht vor einer umfassenden Renovierung, und möglicherweise wird er im Zuge dessen umbenannt!

Ein noch interessanteres Namensspiel gab es allerdings bei der US-Marine. Dort wird ein Flugzeugträger gebaut, der noch keinen offiziellen Namen hat. Es wird spekuliert, dass er nach dem schwarzen Matrosen Doris Miller benannt werden könnte, der in Pearl Harbor an einer Flugabwehrkanone gegen angreifende japanische Flugzeuge feuerte. Später wurde ihm das Navy Cross für Tapferkeit verliehen. Er wäre der erste Schwarze, der einem Flugzeugträger, dem größten und prestigeträchtigsten Schiff der US-Marine, seinen Namen gibt. Doch es gibt ein Problem. Es heißt, Donald Trump wolle das Schiff, dessen Fertigstellung erst 2034 geplant ist, nach sich selbst benennen, vermutlich damit es sich eines Tages der Flotte der Trump-Klasse-Schlachtschiffe anschließen kann, die derzeit für 275 Milliarden Dollar gebaut werden. Man will ja nicht gleich zum Panikmacher werden, aber die meisten Marinen der Welt besitzen keine Schlachtschiffe oder gar Flugzeugträger mehr, da diese extrem teuer im Betrieb und gleichzeitig anfällig für die Art von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern sind, die heutzutage sowohl an Land als auch auf See vorherrschen.

Bezüglich ihres Flugzeugträgers bemerkte ein Kommentator auf Facebook: „Beides sind unpassende Namensgebungen. Traditionell wurden Flugzeugträger nach edlen Konzepten benannt (Unabhängigkeit, Unternehmertum usw.), dann nach politischen Persönlichkeiten mit militärischem Bezug (Nimitz, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy) und schließlich nach anderen Präsidenten oder Politikern, die entweder Volkshelden waren oder Gelder für das Militär beschafften (George Washington, John C. Stennis). Einen Flugzeugträger nach jemandem zu benennen, der als erster Afroamerikaner das Navy Cross erhielt, ist politisch übertrieben; üblicherweise wird ein Zerstörer oder ein anderes kleineres Schiff nach einer solchen Person benannt. Und einen nach einem Präsidenten zu benennen, der sich dem Wehrdienst entzogen hat und für die israelische Regierung arbeitet, ist ein Sakrileg.“

Und wo wir gerade von nationaler Verteidigung aus Sicht der Trump-Anhänger sprechen: Letzte Woche erschien eine weitere Meldung, die Trumps oft geäußerten Ärger darüber betrifft, dass NATO-Mitglieder seinen Angriffskrieg zugunsten Israels gegen den Iran nicht unterstützten. Man könnte einwenden, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis ist, doch dieser feine Unterschied scheint dem großen Denker im Oval Office entgangen zu sein. Damals äußerte sich Trump, sagen wir mal, in einer wenig diplomatischen Sprache, und manche befürchteten, seine üblichen Wutausbrüche könnten durchaus zum Ende der NATO führen. Nun schlägt Trump wieder in dieselbe Kerbe. Er hat seine Verbindungsleute in den verschiedenen NATO-Militärhauptquartieren im Ausland angewiesen, ihre Kontakte zu befragen, ob sie bereit seien, „politisch loyal“ zu sein, wann immer die Vereinigten Staaten von Amerika irgendwo auf der Welt eine harte Linie verfolgen. Berichten zufolge hat das Pentagon den NATO-Verbündeten der Vereinigten Staaten eine lange Liste von Fragen vorgelegt, um zu prüfen, ob sie Präsident Donald Trumps „Vision“ für das Bündnis teilen. Das dreiseitige Dokument mit dem Titel „Fragen an NATO-Verbündete und andere wichtige Akteure“ fragt, ob die einzelnen Nationen die außenpolitischen Prioritäten der USA öffentlich unterstützt haben, und ob sie sich dem US-Ansatz „stark, klar und zurückhaltend“ angeschlossen haben. Letzteres scheint eine Anspielung auf eine pointierte Formulierung zu sein, die Verteidigungsminister Pete Hegseth in seiner Grundsatzrede auf der Shangri-La-Dialogkonferenz im Mai verwendete.

Das Dokument scheint ein Leitfaden des US-Kriegsministeriums für mögliche Interaktionen zwischen US-Beamten und ihren NATO-Ansprechpartnern zu sein, die im Rahmen einer laufenden, sechsmonatigen Überprüfung der amerikanischen Militärpräsenz in Europa durch das Pentagon erwogen werden. Eine besonders kontroverse Frage betrifft die Verbündeten hinsichtlich möglicher Beschränkungen des US-Zugangs zu NATO-Stützpunkten und/oder der Genehmigung amerikanischer Militärflüge über ihren Ländern – ein Thema, das im aktuellen Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran an Bedeutung gewonnen hat. Mehrere europäische Länder verhängten nach Kriegsbeginn Ende Februar entsprechende Beschränkungen. Der Fragebogen fragt: „Sind sie bereit, solche Beschränkungen zu reduzieren oder aufzuheben?“ Ein hochrangiger europäischer Beamter merkt an, dass das Dokument den Verbündeten die Botschaft vermittelt, sich „das Wohlwollen des Weißen Hauses zu sichern, indem sie eine enge Angleichung an dessen Agenda erwarten“. Diese Angleichung würde den noch andauernden Krieg mit dem Iran und die bevorstehende mögliche Partnerschaft in der Verteidigungsplanung mit dem Staat Israel umfassen, falls die aktuellen Entwürfe des National Defense Authorization Act (NDAA) für 2027 und des damit verbundenen Intelligence Act vom Kongress verabschiedet werden.

erschienen am 24. August 2026 auf > Ron Paul Institute for Peace and Prosperity > Artikel, ursprünglich erschienen auf > The Unz Review

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