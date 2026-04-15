Du bist kein Bürger – du bist eine Einnahmequelle für die Machtelite

Quelle: legitim

„Es gibt keine Kunst, die eine Regierung schneller von einer anderen lernt, als die, dem Volk das Geld aus der Tasche zu ziehen.“

Adam Smith, Wealth of Nations

Du bildest dir das nicht ein.

Alles kostet mehr. Alles wird überwacht.

Es fühlt sich so an, als wäre alles darauf ausgelegt, dir etwas wegzunehmen – aus deiner Brieftasche, deine Zeit, deine Freiheit.

Und genau das ist es auch.

Die Regierung hat den Alltag in eine Einnahmequelle verwandelt – um endlose Kriege, aufgeblähte Behörden, Überwachungssysteme und gewinnorientierte Polizeiarbeit zu finanzieren … alles auf deine Kosten.

Du zahlst nicht nur Steuern. Du zahlst dafür, beobachtet zu werden. Du zahlst dafür, überwacht zu werden. Du zahlst dafür, kontrolliert zu werden.

Das ist keine Regierung. Das ist ein Geschäftsmodell.

Mittlerweile ist schmerzlich klar geworden, dass der einzige Wirtschaftsplan, den die Trump-Regierung vorantreibt, einer ist, der die Oligarchie auf Kosten aller anderen bereichert. (Vgl. NBC News)

Wenn der neu getaufte „Krieg gegen Verschwendung“ der Regierung unter der Leitung von Vizepräsident J.D. Vance auch nur annähernd so verläuft wie ihre trügerisch vergeblichen früheren Bemühungen, den Sumpf trockenzulegen und mit DOGE ineffiziente Ausgaben zu kürzen, dann müssen wir damit rechnen, dass Korruption, Bestechung und Verschwendung zunehmen, während wichtige Programme, die den Steuerzahlern zugutekommen, gekürzt werden.

Das Ausmaß an eigennütziger Korruption, Maßlosigkeit und Verschwendung durch die herrschende Elite, während die Amerikaner darum kämpfen, über die Runden zu kommen, ist jenseits aller Vorstellungskraft.

Unter Präsident Trump fiel seine Vergoldung des Weißen Hauses mit dem Anbruch eines neuen, eigennützigen Zeitalters der Maßlosigkeit für die amerikanische Oligarchie zusammen. Wie Debbie Millman in der New York Times schreibt: „Trump zeigt der Welt, dass seine Präsidentschaft ein Königshof ist, an den nur wenige Auserwählte eingeladen werden, um ihm ihre Treue zu schwören … Trump verwandelt die Präsidentenresidenz in einen Palast; unsere Demokratie ist nun ein Club nur für Mitglieder.“

Das ist Donald Trumps „Lasst sie Kuchen essen“-Moment.

Allein in einem Jahr fließen Dutzende Millionen Dollar in die Wochenend-Golfausflüge des Präsidenten, während Regierungsbehörden abgebaut werden und Zehntausenden von Bundesangestellten ihre Stellen gestrichen werden. (Vgl. Guardian) Laut dem Web-Tracker „Did Trump Golf Today?“ hat Trump 23,5 % seiner Amtszeit mit Golfen verbracht, was die Steuerzahler schätzungsweise 141 Millionen Dollar gekostet hat.

Zusätzliche 200 Milliarden Dollar an Verteidigungsmitteln, damit Pete Hegseth aus dem Krieg mit dem Iran ein Spiel machen kann. (Vgl. npr) In den ersten 12 Tagen von Trumps Krieg gegen den Iran wurden mehr als 16 Milliarden Dollar ausgegeben. Darin nicht enthalten sind die steigenden Kosten für Benzin und Konsumgüter oder die langfristigen Kosten für die Versorgung der Kriegsverletzten.

1 Milliarde Dollar an ein französisches Unternehmen, damit es zwei Windkraftprojekte vor den Küsten von North Carolina und New York nicht entwickelt. (Vgl. npr)

14 Milliarden Dollar an Öleinnahmen für den Iran, um dessen Krieg gegen die USA zu finanzieren. (Vgl. Yahoo)

22 Millionen Dollar in einem Monat für Hummer und Ribeye-Steaks, damit das Verteidigungsministerium nicht riskieren muss, einen Teil seines von den Steuerzahlern finanzierten Budgets zu verlieren. (Vgl. Yahoo)

1,8 Millionen Dollar für Musikinstrumente, darunter ein „98.329 Dollar teurer Steinway & Sons-Flügel für das Haus des Stabschefs der Luftwaffe, eine 26.000 Dollar teure Geige und eine 21.750 Dollar teure, maßgefertigte handgefertigte Flöte der japanischen Luxusmarke Muramatsu.“ (Vgl. Open the Books)

400 Millionen Dollar für einen 8.361 Quadratmeter großen Ballsaal, in den die meisten Steuerzahler niemals eingeladen werden. (Vgl. Elle Decor)

75 bis 150 Millionen Dollar, um einen öffentlichen Golfplatz in der Hauptstadt in einen Meisterschafts-Golfplatz umzuwandeln. (Vgl. Golf Digest)

100 Millionen Dollar für einen 76 Meter hohen „Arc de Trump“ neben dem Arlington National Cemetery. (Vgl. AOL)

Mindestens 60 Millionen Dollar für eine UFC-Veranstaltung auf dem South Lawn des Weißen Hauses zur Feier von Donald Trumps 80. Geburtstag. (Vgl. Fox News)

Während Mitglieder von Trumps engstem Kreis Hummer und Filet Mignon verspeisen, schlägt Robert F. Kennedy Jr. vor, dass Amerikaner, die mit den hohen Kosten für Rindfleisch zu kämpfen haben, stattdessen „billige Stücke“ wie Leber kaufen und essen. (Vgl. The Hill)

Unterdessen muss der Rest des Landes höhere Lebenshaltungskosten hinnehmen, die durch Trumps Zölle, Inflation und Wirtschaftspolitik verursacht werden, die die vielen bestraft, um den wenigen zu nützen. (Vgl. American Progress)

Bei jeder Gelegenheit haben sich die Behauptungen der Trump-Regierung, die Staatsausgaben zu kürzen, in noch höhere Kosten für den Steuerzahler verwandelt, ohne dass dabei nennenswerte Ergebnisse zu verzeichnen wären.

All diese Entlassungen bei DOGE mögen auf dem Papier die Zahl der Bundesbediensteten verringert haben, doch in Wirklichkeit haben sie dazu geführt, dass die Steuerzahler nun die Rechnung für Arbeitslosengeld statt für Gehälter bezahlen müssen. (Vgl. CNBC)

Trump mag zwar die Aufsicht über polizeiliches Fehlverhalten aufgegeben haben – und damit Polizeigewalt praktisch grünes Licht gegeben haben –, aber die Steuerzahler werden dennoch gezwungen sein, für jede Klage- und Vergleichszahlung aufzukommen, die daraus folgt. (Vgl. CBS News)

In den Augen von Trump und seinen Kumpanen bist du kein Bürger – du bist eine Einnahmequelle, und die Regierung schlägt Kapital daraus.

Nenn es, wie du willst – Steuern, Strafen, Gebühren, Bußgelder, Vorschriften, Zölle, Strafzettel, Genehmigungen, Zuschläge, Mautgebühren, Vermögensbeschlagnahmungen –, aber das einzige Wort, das die ständige Ausbeutung des amerikanischen Steuerzahlers durch die Regierung und ihre Unternehmenspartner wirklich beschreibt, ist dieses: Diebstahl.

Wir leben in einem verkehrten Sherwood-Wald, in dem die Regierung und ihre Verbündeten aus der Wirtschaft nicht von den Reichen stehlen, um die Armen zu ernähren – sie stehlen von den Armen, der Mittelschicht und jedem, der keine politischen Verbindungen hat, um die Mächtigen noch reicher zu machen.

Das Ergebnis ist ebenso vorhersehbar wie verheerend: Die Armen werden ärmer, die Reichen werden reicher, und der amerikanische Traum wurde durch einen Überwachungsstaat ersetzt, der sich auf endlose Kriege, erdrückende Schulden und legalisierte Plünderung stützt.

Was die Amerikaner immer noch nicht begreifen, ist Folgendes: Wenn die Regierung dir nach Belieben dein Eigentum, dein Einkommen, deine Privatsphäre und deine Freiheit wegnehmen kann, hast du keine Rechte – du hast Privilegien.

Und Privilegien können widerrufen werden.

Beim amerikanischen Polizeistaat mit seinen Überwachungskameras, militarisierten Polizeikräften, SWAT-Razzien, Fusionszentren, Drohnen, KI-Tracking-Systemen, Algorithmen zur vorausschauenden Polizeiarbeit, Programmen zur Vermögensbeschlagnahmung und privatisierten Gefängnissen geht es nicht darum, dich zu schützen.

Es geht um Profit.

Es ist ein weitverzweigtes, mehrere Billionen Dollar schweres Ökosystem, das darauf ausgelegt ist, Geld von den Steuerzahlern über Regierungsbehörden in die Hände von Unternehmen zu leiten – alles unter den sich ständig ändernden Rechtfertigungen von „Sicherheit“, „Recht und Ordnung“ und „nationalem Notstand“.

Die Rechtfertigungen ändern sich nie.

Uns wird gesagt, es gehe um Terrorismus, Drogen, Einwanderung, öffentliche Sicherheit oder zivile Unruhen. Heute wurden diese Rechtfertigungen einfach erweitert und umfassen nun künstliche Intelligenz, ausländische Gegner, inländischen Extremismus und einen permanenten Kriegszustand im Ausland.

Aber das sind nur Vorwände.

Das wahre Motiv ist seit Jahrzehnten dasselbe geblieben: die Bevölkerung kontrollieren, das System monetarisieren und den Geldfluss nach oben aufrechterhalten.

Folge dem Geld, und die Wahrheit lässt sich nicht mehr ignorieren: Die Regierung dient dir nicht. Sie stellt dir Rechnungen.

Die Bundesregierung steuert nun auf 1,5 Billionen Dollar an jährlichen Militärausgaben zu, (vgl. Air and Space Forces) eine atemberaubende Eskalation, die die Staatsverschuldung in den kommenden zehn Jahren um weitere Billionen erhöhen wird. (Vgl. UCS) Gleichzeitig steckt die Trump-Regierung Hunderte von Milliarden mehr in einen sich ausweitenden Konflikt mit dem Iran, wo die Kosten des Krieges nicht nur in verlorenen Menschenleben gemessen werden, sondern auch in Steuergeldern, die direkt in die Kassen der Rüstungskonzerne fließen.

Im Inland ist die Polizeiarbeit zu einer eigenständigen Milliardenindustrie geworden. Bundes-, Landes- und Kommunalregierungen geben jährlich mehr als 80 Milliarden Dollar für Polizeiarbeit aus, wobei ein Großteil davon dazu verwendet wird, zivile Polizeikräfte in paramilitärische Einheiten umzuwandeln, die mit Kriegswaffen und Überwachungstechnologie ausgerüstet sind.

Das Gefängnissystem funktioniert weiterhin als Profitmaschine, kostet jährlich mehr als 100 Milliarden Dollar, während es fast 2 Millionen Menschen einsperrt und Millionen weitere unter staatliche Aufsicht stellt. Es kostet die Steuerzahler jedes Jahr Zehntausende Dollar, eine einzige Person zu inhaftieren, von denen viele keine Gewaltverbrecher sind, während private Gefängniskonzerne die finanziellen Früchte eines Systems ernten, das darauf ausgelegt ist, die Zellen voll zu halten.

Durch die zivilrechtliche Einziehung beschlagnahmen Strafverfolgungsbehörden Milliarden von Dollar an Bargeld, Autos und Eigentum, oft ohne den Eigentümer jemals einer Straftat anzuklagen, was einen perversen Anreiz für die Polizei schafft, eher auf Profit als auf Gerechtigkeit zu achten.

Das Heimatschutzministerium, das der Öffentlichkeit einst als vorübergehende Sicherheitsmaßnahme verkauft wurde, ist zu einem festen Bestandteil der amerikanischen Landschaft geworden, verschlingt jährlich mehr als 100 Milliarden Dollar und dehnt seinen Einfluss auf jeden Winkel des innerstaatlichen Lebens aus.

Die Einwanderungskontrolle hat sich zu einer ausufernden Inhaftierungs- und Abschiebungsmaschinerie entwickelt, die mit Dutzenden von Milliarden an Steuergeldern betrieben wird und zunehmend nicht nur undokumentierte Einwanderer ins Visier nimmt, sondern auch legale Einwohner und Personen, deren einziges Vergehen darin besteht, eine andere Meinung zu vertreten.

Hinzu kommt ein rasant wachsendes digitales Raster, in dem Regierungsbehörden mit privaten Tech-Unternehmen zusammenarbeiten, um KI-Systeme einzusetzen, die menschliches Verhalten verfolgen, vorhersagen und katalogisieren können – und so den Alltag in eine Reihe von Datenpunkten verwandeln, die überwacht, analysiert und kontrolliert werden.

Sogar Kommunalverwaltungen sind in dieses System hineingezogen worden und generieren Milliarden durch Bußgelder, Gebühren, Verkehrskameras und automatisierte Überwachungssysteme, die unverhältnismäßig stark diejenigen treffen, die am wenigsten zahlen können – und so normale Bürger zu Einnahmequellen machen.

Das ist kein Zufall. Es ist ein Geschäftsmodell.

Dieselbe Regierung, die behauptet, sie könne sich Gesundheitsversorgung, Bildung oder Wohnraum nicht leisten, findet irgendwie immer unbegrenzte Mittel für den Krieg. Wie Präsident Eisenhower warnte, lebt der militärisch-industrielle Komplex von Konflikten, und heute ist diese Maschinerie sowohl global als auch dauerhaft geworden.

Die Kriege hören nicht auf.

Die Ausgaben hören nicht auf.

Und die Rechnung kommt immer auf den amerikanischen Steuerzahler zu.

Jede Bombe, die fällt, jede Rakete, die abgefeuert wird, jeder Drohnenangriff hat seinen Preis, und auf diesem Preis steht dein Name.

Zu Hause ist die Logik nicht anders.

Die Polizeiarbeit hat sich weg vom Schutz der Gemeinden und hin zur Kontrolle der Bevölkerung verlagert, insbesondere jener, die als unbequem, unerwünscht oder entbehrlich gelten. SWAT-Einsätze werden bei geringfügigen Vergehen durchgeführt, prädiktive Polizeiprogramme zielen auf Personen ab, bevor überhaupt ein Verbrechen begangen wurde, und Überwachungstechnologien werden eingesetzt, um Aktivisten, Journalisten und politische Dissidenten zu überwachen.

Armut selbst wurde kriminalisiert: Menschen werden wegen geringfügiger Verstöße mit Geldstrafen belegt, verwarnt und inhaftiert, während Obdachlosigkeit nicht als gesellschaftliches Versagen, sondern als Gelegenheit zur Strafverfolgung betrachtet wird.

Sogar die Schulen des Landes wurden in diesen Kreislauf eingebunden, wo Null-Toleranz-Richtlinien und die Ahndung von Schulschwänzen Kinder schon in jungen Jahren in das Strafrechtssystem leiten.

Was heute als Strafverfolgung gilt, ist zunehmend nicht mehr von der Eintreibung von Einnahmen zu unterscheiden.

Nichts davon geschieht isoliert.

Die amerikanische Wirtschaft ist tief in jeden Aspekt dieses Systems eingebettet. Rüstungsunternehmen profitieren vom Krieg. Technologieunternehmen profitieren von der Überwachung. Private Gefängniskonzerne profitieren von der Inhaftierung. Datenbroker profitieren vom Sammeln und Verkaufen deiner persönlichen Daten. Finanzinstitute profitieren von der ständig wachsenden Staatsverschuldung.

Sogar Gefängnisarbeit, für die nur ein Bruchteil des üblichen Lohns gezahlt wird, fließt direkt in die Lieferketten der Unternehmen ein und schafft so einen weiteren Anreiz, das System auf Hochtouren laufen zu lassen.

Wenn staatliche Macht und Unternehmensgewinne auf diese Weise miteinander verflochten sind, wird die Verfassung zur Option und Profit zur Politik.

In dieser neuen Wirtschaft bist du nicht mehr nur ein Bürger.

Du bist eine Einnahmequelle, ein Datenpunkt, ein potenzieller Verdächtiger und ein zu verwaltendes Individuum.

Ob durch Steuern, Bußgelder, Überwachung oder Zwangsarbeit – das System ist darauf ausgelegt, dir in jeder Phase deines Lebens Wert zu entziehen.

Und wenn man alles zusammenrechnet, sind die Kosten nicht nur finanzieller Natur – sie sind verfassungsrechtlicher Natur.

Jeder Dollar, der in diese Maschinerie fließt, geht auf Kosten deiner Privatsphäre, deines Eigentums, deiner Rechte auf ein ordentliches Verfahren, deiner Bewegungsfreiheit und deiner Meinungsfreiheit.

Das eigentliche Fazit lautet: Du bezahlst für die Aushöhlung deiner eigenen Freiheiten.

Wenn dieses System ungehindert weiterläuft, nimmt die Zukunft bereits Gestalt an – eine Nation, in der alles überwacht, alles monetarisiert und nichts wirklich frei ist.

Die Lösung liegt nicht in mehr Geld, mehr Überwachung oder mehr Durchsetzung.

Es ist genau das Gegenteil.

Es ist an der Zeit, dem Polizeistaat die Mittel zu entziehen, die Gewinnanreize abzubauen, die verfassungsmäßigen Grenzen wiederherzustellen und die Macht – und die Ressourcen – an das Volk zurückzugeben.

Denn solange das nicht geschieht, wird der Diebstahl weitergehen.

Und die einzige Frage, die dann noch bleibt, ist: Wie viel gibt es noch zu stehlen?

Quelle: OffGuardian

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