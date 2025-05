Dringend gesucht: Politikdarsteller, Teil I

Von Hans-Jürgen Geese (anderwelt)

Im Januar 2023 wurde der heutige britische Premierminister Sir Keir Starmer in einem Interview zu einigen seiner Präferenzen befragt. Eine Frage lautete ob er das World Economic Forum (WEF) in Davos dem Britischen Parlament vorziehe? Antwort: „Ja“.

Starmer erläuterte, dass er beim WEF auf Leute treffe, mit denen man konstruktiv zusammenarbeiten könne, wohingegen im Parlament in Westminster es immer auf einen Schreiwettbewerb hinauslaufe. Zu Ihrer Information: Beim WEF in Davos treffen sich im Januar jedes Jahres einige der reichsten und einflussreichsten Männer und Frauen der Welt. Eine sogenannte Elite also.

Die Aussage von Sir Keir Starmer warf die alte Frage auf, wem denn nun wirklich unsere Politiker dienen: Ihrem Volk oder anderen Interessen?

Vorige Woche nun reisten Sir Keir Starmer, Friedrich Merz, Emmanuel Macron und der polnische Ministerpräsident Donald Tusk zu einem Besuch nach Kiew. Macron umarmte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mehrmals und küsste ihn dann auch noch. Es war die Verbrüderung von Männern, die sich verpflichteten, diesen Krieg der NATO in der Ukraine fortzusetzen. Frage: Wem dient die Fortsetzung dieses Krieges? Antwort: Sicherlich nicht den Ukrainern.

Bundeskanzler Friedrich Merz drohte Tage später, nach dem kläglichen Ausgang der Verhandlungen in der Türkei zwischen Russland und der Ukraine, dass er weitere Sanktionen gegen Russland nicht ausschließe. Und im Geiste der Gespräche von Kiew ist der Mann entschlossen, noch mehr Waffenhilfe zu leisten. Frage? Wem soll das denn dienen? Antwort: Sicherlich nicht den Deutschen.

Der Amtseid des Bundeskanzlers lautet: „Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“

Die Frage ist natürlich ob der Bundeskanzler hinsichtlich der Ukraine wirklich seinen Amtseid erfüllt? Aber davon abgesehen, muss man doch auch die Frage stellen ob das Vorgehen von Macron, Starmer, Merz und Tusk insgesamt überhaupt eine Chance auf Erfolg bietet? Ist es realistisch, anzunehmen, dass die Ukraine/NATO Partnerschaft sich gegen Russland behaupten werde und dass diese vier europäischen Mächte in dem Konflikt eine entscheidende Rolle werden spielen können? Nein, das ist nicht der Fall. Sie sind aufgepustete Zwerge.

Aufgepustete Zwerge ohne Substanz. Der chinesische Philosoph und Staatsmann Han Fei (280-233 BCE) hat für die aktuelle Situation aller europäischen Länder weise Worte parat. Zitat: „Wenn ein Land klein ist, aber nicht demütig, wenn es schwach ist, sich aber der Stärke des Gegners nicht bewusst ist, wenn es sich einem starken Nachbarn gegenüber respektlos und beleidigend verhält, wenn es gar gierig, arrogant und undiplomatisch ist, dann wird es untergehen.“

Ja, dann wird es untergehen. Merke: Ein Land hat Interessen. Die Aufgabe von Politikern müsste es sein, diese Interessen zu vertreten. Die Frage ist doch wohl in unserer Zeit: Liegt es im Interesse der Bundesrepublik, einen Krieg mit Russland vom Zaune zu brechen? Denn die Gefahr besteht tatsächlich, wenn unsere Zwerge so weitermachen wie bisher. Diese Frage wird aber nicht gestellt. Daher müssen wir berechtigterweise die Vermutung aufwerfen, dass jene oben erwähnten Herren keine richtigen Politiker sind. Sie sind lediglich Politikdarsteller.

Was ist ein Politikdarsteller?

Ein Politiker vertritt die Interessen der Menschen, die ihn gewählt haben. Ein Politikdarsteller vertritt andere Interessen. Der Politikdarsteller tut nur so als sei er ein Politiker, muss zwangsläufig so tun, denn sonst würde ja seine Heuchelei, sonst würde der Betrug auffliegen. Der ganze Pomp in Verbindung mit seiner Arbeitsplatzbeschreibung wird also mit Hilfe der Medien jeden Tag wie in einem Theater inszeniert, damit das Volk brav bei der Stange gehalten werden kann.

Im Falle von Friedrich Merz muss man noch hinzufügen, dass er bestimmt nicht von der Mehrheit der Bundesbürger gewählt wurde. Aber das ficht den Mann nicht an. Er tut so als sei er der Bundeskanzler. Und mit diesem Selbstbetrug und dem gleichzeitigen Betrug an den Bundesbürgern reiste er dann nach Kiew in der Rolle des Kriegsherren und maß sich in seiner Hysterie gar an, den Russen zu drohen, die den Deutschen nun wahrlich überhaupt nichts getan haben.

Aber wen stört das schon? Solange der Merz Krieg will, wird es, seinem Wunsch entsprechend, schon eines Tages zum Krieg kommen. Er muss nur weiter die Russen provozieren. Es gibt in jedem Konflikt die berühmte rote Linie. Merz macht den Eindruck, dass er unbedingt diese rote Linie überschreiten will.

Er wird also weiterhin Russland provozieren. Denn wie jeder Neuling muss jetzt der „kleine“ Merz sich die Rolle des mächtigen Bundeskanzlers zulegen, muss sich als Neuling unter den Alteingesessnen in Europa eindrucksvoll behaupten. Er muss Schneid zeigen. Jedoch, hier als Warnung: Sollte so eine Taurus Rakete größeren Schaden in Russland anrichten, werden sich die Russen sicherlich revanchieren. Wer wollte es ihnen übel nehmen? Und dann? Dann wird die ganze schöne Blase platzen und nichts von Substanz wird übrig bleiben. Denn womit will denn der Merz, womit will denn die NATO Russland besiegen? Na?

Sie sehen schon, wenn Politik wirklich etwas mit Realität zu tun hat, dann muss es, den Regeln der Logik entsprechend, mindestens zwei Realitäten geben: Eine für die Politikdarsteller und eine für den Rest der Bevölkerung. Damit haben wir schon mal gleich das Hauptproblem unserer Zeit identifiziert und präsentiert.

Kampf gegen Windmühlen

Die Redensart „gegen Windmühlen kämpfen“ bezeichnet einen aussichtslosen Feldzug gegen einen unveränderbaren Zustand.

Politikdarsteller lieben es, gegen Windmühlen zu kämpfen. Denn die damit verbundenen Probleme gelten nicht nur als unlösbar, sie lassen sich auch noch sehr langfristig am Leben erhalten. Die ideale Kombination für diese Damen und Herren. Der Ukrainekonflikt ist ein großartiges Beispiel: Die Ukraine kann zwar nicht gegen Russland gewinnen, aber man kann doch zumindest versuchen, diesen Konflikt so lange wie möglich weiterzuführen. Dieser Konflikt bietet viele, viele Möglichkeiten, das ganz große Theater für unsere Politikdarsteller aufzuführen. Und das allein zählt. Zudem brauchen die Medien Propagandamaterial. So eine Zeitung will schließlich gefüllt sein. Die beim Fernsehen verlangen vor allem hochemotionale Bilder. Und dafür ist Krieg nun mal der ideale Schauplatz.

Friedrich Merz will nicht enttäuschen. Endlich ist er Kanzler. Daher wirft er sich in Pose und verlangt selbstherrlich von diesem fürchterlichen Vladimir Putin, dass er sich zurückziehe oder zumindest einem Waffenstillstand zustimme. Sonst! Ja, er droht, der Herr Merz. Er droht mit seinen Milliarden, und er droht mit der Aussicht auf eine Bundeswehr, die es wert sein könnte, eines Tages eine richtige Armee genannt zu werden. Dabei ist das alles lediglich Theater. Was aber nur wir in der richtigen Realität erkennen. Der Herr Merz in seiner alternativen Realität hat sich da völlig verrannt, ohne das zu sehen, ohne das sehen zu wollen, ohne das sehen zu können, ohne das sehen zu dürfen. Denn seine Waffenbrüder in Paris, London und Warschau sehen das alle ähnlich, und auch seine Kumpel in Washington unterstützen diesen Wahnsinn. Und das allein zählt.

Wo werden diese Politikdarsteller geboren?

Es mag Sie erstaunen zu erfahren, dass fast alle britischen Premierminister der letzten 100 Jahre in Oxford studierten. Oxford ist wie die Kaderschmiede Großbritanniens. Wenn Sie wissen, welcher politische Geist in Oxford weht und Sie dann auf einen britischen Politiker stoßen, der in Oxford studierte, dann können Sie mit 99%iger Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wes Geistes Kind da vor Ihnen steht. Das gleiche gilt für die Bücher der Oxford University Press. Seit 1586!

Ich mag Ihnen Ihre letzten politischen Illusionen geraubt haben. Aber so ist die Realität nun einmal, so werden die Kandidaten für den Politikzirkus heutzutage aufgezogen, ausgetestet, auserwählt und dann auf die Menschheit losgelassen.

Das „World Economic Forum“ (WEF) in Davos ist eine weitere Kaderschmiede. Der guten Frau Merkel hat man dort den letzten Schliff verpasst, damit sie sich in der bösen Welt des Kapitalismus, nach ihren Erfahrungen im realen Sozialismus, überhaupt wirkungseffektiv durchsetzen konnte.

Nein, die Welt heute ist nicht mehr so organisiert wie vor 100 Jahren, als noch quasi jedermann Politiker werden und es tatsächlich bis ins höchste Amt schaffen konnte. Das passiert heute nicht mehr. Der Zufall ist völlig ausgeschlossen.

Die Hauptrolle im Auswahlprozess wird immer weniger von den Parteien selbst ausgeführt, da die Parteien zusehends an Bedeutung verlieren. Die Hauptlast bei der Selektion und Züchtung von Politikdarstellern übernehmen heute die Denkfabriken und andere Institutionen in weit verzweigten Netzwerken, die zumeist von privaten Quellen finanziert werden. Lobbygruppen haben großen Einfluss. Sie als gemeiner Wähler hingegen haben leider so gut wie keinen Einfluss.

Studien, vor allem in den U.S.A. und der BRD, vor einigen Jahren, haben eindeutig belegt, dass der Einfluss der Wähler bei der Wahl und bei der Gesetzgebung nicht existierte und nicht existiert, wohingegen Lobbygruppen, Denkfabriken und natürlich die Parteien den alles entscheidenden Einfluss hatten und haben.

Die Auslagerung von Politikaufgaben aus der Regierung

Als die Regierung der Bundesrepublik noch in Bonn residierte war es so gut wie undenkbar, dass das Regieren der Bundesrepublik an Außenstehende delegiert wurde. Die Kompetenzen für alle Sachgebiete waren innerhalb der Regierung oder zumindest innerhalb der Verwaltung vorhanden. Die Regierung konnte tatsachlich unabhängig und souverän regieren.

Heute kann eine Regierung nicht mehr allein regieren. Das hat natürlich zum Einen mit der EU zu tun, die angeblich bis zu 80 % der bundesdeutschen Gesetze vorgibt. Diese Zahl wird von sogenannten Faktenfindern bestritten. Aber der Einfluss der EU ist enorm, selbst wenn die Zahl lediglich bei 50 % liegen sollte.

Zum anderen hat die Regierung einfach nicht mehr die Expertise im Hause selbst, muss also einen Teil ihrer Arbeit an Außenstehende, an Private zwangsläufig vergeben. Ob das absichtlich so gelenkt wurde oder nicht sei dahingestellt.

Das Endergebnis ist, dass wir heutzutage in allen Ländern in Westeuropa eine gigantische Bürokratie aufgebaut haben, die vor allem mit sich selbst beschäftigt ist. Die Prozesse der Gesetzesschöpfung und Verwaltung sind dermaßen komplex und kompliziert, dass sie geradezu nach Experten schreien, die natürlich ein Interesse daran haben, die Prozesse noch komplexer und noch komplizierter zu gestalten. Ganze Armeen von Rechtsverdrehern verdienen sich hier ihr Brot.

Durch die Privatisierung von Regierungsaufgaben und dem daraus erwachsenden Einfluss von privaten Organisationen verwässert sich allmählich die Staatssouveränität. Durch die weitere Digitalisierung und dann natürlich durch die neuen Entwicklungen bei der künstlichen Intelligenz (KI) wird die Bedeutung von Regierung im herkömmlichen Sinne immer weiter abnehmen. Die Transparenz der Prozesse wird immer undurchsichtiger.

Die Zukunft wird den Politikdarstellern gehören

Es kann gar nicht anders sein. In unserer heutigen Welt wird so gut wie nichts mehr von Bedeutung dem Zufall überlassen. Die von außerhalb der Politik stammende Kontrolle über Ideologie und Technologie verlangt geradezu nach einem Politikapparat, der mit der aktuellen Ideologie, der Technologie und den zu erwartenden Entwicklungen der Technologie gleichgeschaltet ist.

Wenn Billionen von Euro investiert werden kann es einfach nicht sein, dass sich da Politiker querstellen. Die sind alle programmiert, manipuliert, kontrolliert. Nein, mit Realität, wie Sie und ich Realität verstehen, hat das nichts mehr zu tun.

Ob es den Corona Virus gab oder nicht und woher der kam ist völlig belanglos. Es ging nur darum, dass die Politik entsprechend der Vorgaben der angeheuerten „Experten“ mitspielte. Und das tat ja die Politik auch.

Es geht beim Klimaschutz nicht darum, ob es eine globale Erderwärmung gibt oder nicht, ob die von Menschen herbeigeführt wurde oder nicht, ob wir Menschen in den Prozess korrigierend eingreifen können oder nicht. Entscheidend ist, dass die Politiker mitspielen, um aus diesen „Phänomenen“ Geld zu machen.

Ich brauche nicht noch einmal zu wiederholen, worum es beim Ukrainekonflikt geht. Es geht nicht um Menschenrechte. Es geht immer um „Schürfrechte.“

Welche Rolle werden Sie spielen?

Sie müssen sich eines klar machen: Alles, alles, wirklich alles ist heute verbunden mit einem Geschäftsmodell. Gesundheit, Bildung, Verteidigung etc., alles ist verbunden womit? Genau, mit einem Geschäftsmodell. Es geht nicht mehr um das Wohl und Wehe der Bürgerinnen und Bürger. Die Zeiten sind vorbei. Sie sind Teil von einem Geschäftsmodell. Sie werden benutzt und ausgebeutet.

Stellen Sie sich vor, da gäbe es einen Politiker, der würde das alles in Frage stellen, ein Politiker aus unserer Realität. Eine Revolution würde ausbrechen. Das kann natürlich nicht sein. Und daher wird das wohl auch nicht passieren.

Ich werde Ihnen im zweiten Teil dieses Themas aufzeigen, mit welchen Tricks Sie bearbeitet werden, um bei diesem Schmierentheater mitzuspielen.

Letztendlich geht es um die totale Versklavung der Welt im Westen. Das ist leider kein Hirngespinst mehr. Die technischen Voraussetzungen dazu existieren bereits. Sie dürfen das allerdings nicht erkennen. Verständlicherweise. Daher werden sie dauernd abgelenkt. Dauernd wird eine neue Sau durchs Dorf gejagt.

Politikdarsteller sind Teil eines Theaterstücks auf Erden. Das Drehbuch besteht natürlich schon. Und die Ihnen und Ihren Kindern und Enkeln zugedachte Rolle, selbst wenn Sie denn Politikdarsteller werden sollten, hat mit den Werten von Freiheit und Würde und Göttlichkeit so gut wie nichts mehr zu tun.

Trost??? Die Pharmakologie wird es ermöglichen, Sie in einem Dauerzustand von Glückseligkeit durchs Leben zu führen. Soweit man das noch Leben nennen kann.

Zitat vom WEF: „Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein.“

(Visited 33 times, 33 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …