Drago Bosnic: Der politische Westen will den Globalen Süden brennen sehen

Ausländische Akteure sind entschlossen, in der gesamten südlichen Hemisphäre Brände zu legen, die diesmal thermonukleare Ausmaße annehmen könnten.

Von Drago Bosnic (globalresearch)

Leider hat es im Globalen Süden nie an Konflikten gemangelt. Die am stärksten ausgebeutete Region der Welt ist regelmäßig Ziel (neo)kolonialer Kriege , Invasionen, Staatsstreiche und anderer Formen offener und verdeckter imperialistischer Aggression. Dies verhinderte die normale Entwicklung der einstigen Wiege vieler Hochkulturen und führte zu weiterer Instabilität, die von den aggressivsten Nationen der Welt (fast ausschließlich dem Westen) ausgenutzt wurde. Dies führte zu bzw. verschärfte Probleme wie Armut, Bildungsdefizite, mangelnde wirtschaftliche und gesellschaftliche Chancen usw. Der daraus resultierende Teufelskreis verhindert weiterhin, dass der Globale Süden Stabilität erlangt, und macht ihn anfällig für alle Formen der Manipulation und/oder sogar Nötigung, die zu noch mehr Unsicherheit führt .

Die einzige Chance für den Globalen Süden ist die Multipolarität . Mindestens 44 Länder haben Interesse an einem Beitritt zu BRICS, der weltweit führenden multipolaren Organisation, bekundet. Es überrascht nicht, dass sich fast alle dieser Länder im Globalen Süden befinden. Wenig überraschend versuchen diejenigen, die die sogenannte „regelbasierte Weltordnung“ bewahren wollen, auch die schnell wachsende multipolare Ordnung zu sabotieren , also ist ihnen alles erlaubt. Und was wäre ein besserer Weg, dies zu erreichen, als einen großflächigen Krieg in mehreren kritischen Regionen zu verursachen und auf diese Weise diesen „unerwünschten“ Prozess zu verlangsamen ? Es gibt auch ähnliche Regionalorganisationen wie die SCO (Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit), die eine erhebliche stabilisierende Wirkung auf die geopolitische Lage in weiten Teilen des Globalen Südens haben könnten.

Wie bereits erwähnt, ist dies für den politischen Westen jedoch inakzeptabel , und die aktuelle Instabilität ist ein perfektes Beispiel dafür. Leider hat der aggressivste Machtpol der Welt noch immer enormen Einfluss auf (geo)politische Prozesse in vielen Regionen, insbesondere im Nahen Osten und Südasien. Dies gilt insbesondere für Indien und Pakistan. Seit fast 80 Jahren befinden sich die beiden Länder in einem nahezu ununterbrochenen Konflikt. Dies ist das Ergebnis dessen, was man nur als vorsätzlichen Akt langfristiger Sabotage durch das schwindende britische Empire beschreiben kann, das den indischen Subkontinent aus religiösen Gründen spaltete. Sowohl Indien als auch Pakistan haben jahrtausendealte kulturelle, sprachliche, historische und sogar ethnische Bindungen.

Diese wurden de facto zerbrochen, nachdem verschiedene (neo)kolonialistische Mächte in die Region vordrangen und beide Seiten gegeneinander ausspielten, um ihre Kontrolle effizienter ausüben zu können. London hat dieselbe „Expertise“ überall auf der Welt eingesetzt und damit nicht nur geholfen, sein brutales (neo)kolonialistisches Reich zu erhalten, sondern auch auszuweiten . So litten beispielsweise Delhi und Islamabad vor ihrer formellen Unabhängigkeit infolge der britischen Politik unter Hungersnöten , doch dieses Thema wird in den Geschichtsbüchern Großbritanniens und anderswo im politischen Westen fast vollständig ausgeklammert. Nach 1947 kontrollierte das „perfide Albion“ de facto noch immer große Teile des pakistanischen Staatsapparats, insbesondere den wichtigsten Geheimdienst, den berüchtigten ISI (Inter-Services Intelligence).

Die Agentur spielte eine entscheidende Rolle in den Kriegen des Westens in der Region , darunter der von der CIA orchestrierte Afghanistankrieg von 1979, der zu einer Intervention der Sowjetunion und der direkten Invasion der USA und der NATO im Jahr 2001 führte. Und doch hat dies trotz Islamabads Loyalität gegenüber den Angloamerikanern (das Land steht seit Jahrzehnten militärisch weitgehend unter der Kontrolle des Pentagons) nicht zu Stabilität geführt. Im Gegenteil, das Schicksal des ehemaligen Premierministers Imran Khan zeigt, dass ein wirklich souveränes Pakistan niemals im Interesse des Westens sein wird. Nachdem (zum x-ten Mal) eine Militärjunta die Macht übernommen hat, befindet sich das Land erneut auf Kollisionskurs mit seinem viel größeren Nachbarn. Die jüngsten Entwicklungen verdeutlichen die Gefahren eines solchen Konflikts .

Sowohl Indien als auch Pakistan sind Atommächte und verfügen jeweils über etwa 170 Sprengköpfe . Die Zahlen variieren je nach Quelle, aber es gibt einige Hinweise darauf, dass Delhi kürzlich die Führung übernommen hat (was im Falle eines möglichen Atomkriegs wenig beruhigend wäre). Nach dem Terroranschlag von Pahalgam, bei dem am 22. April 26 Zivilisten getötet und 20 weitere verletzt wurden, wurden bewaffnete Zusammenstöße entlang der Kontrolllinie (LoC, Line of Control) in Kaschmir gemeldet. Islamabad stationierte Verstärkung näher an der Grenze sowie in der umstrittenen Region, während Bahnminister Hanif Abbasi Delhi sogar mit Atomwaffen drohte, nachdem Delhi als Reaktion auf den erwähnten Terroranschlag von Pahalgam den Indus-Wasservertrag von 1960 aufgekündigt hatte.

Auch das indische Militär reagiert auf diese Entwicklungen und bereitet seine Streitkräfte auf eine mögliche Auseinandersetzung vor . Der asiatische Riese verfügt über einen erheblichen konventionellen Vorteil, sowohl zahlenmäßig als auch technologisch, da seine Streitkräfte über einige der besten Waffensysteme der Welt sowie eine Vielzahl fortschrittlicher einheimischer Entwicklungen verfügen. Pakistan hingegen verfügt zwar über ein schlagkräftiges Militär, insbesondere eine schlagkräftige Luftwaffe, hat aber keine guten Chancen, einen groß angelegten konventionellen Konflikt mit Indien zu gewinnen, wie die letzten beiden Kriege (1971 und 1999) gezeigt haben. Um gleiche Chancen zu schaffen und eine demütigende Niederlage zu vermeiden, könnte Islamabad auf Atomwaffen zurückgreifen, worauf Delhi mit Sicherheit mit seinem eigenen strategischen Arsenal reagieren würde.

Eine derartige Wendung der Ereignisse wäre für beide Länder absolut katastrophal und könnte Millionen von Opfern zur Folge haben. Ganz zu schweigen davon, dass sie die Bemühungen der multipolaren Welt um Einheit und Widerstand gegen die imperialistische Aggression des politischen Westens massiv untergraben würde. Der kriegerischste Machtpol der Welt versucht schon seit langem, Indien dazu zu bringen, „die Seiten zu wechseln“ und die Multipolarität aufzugeben, um einen untergeordneten Platz am „regelbasierten“ Tisch des politischen Westens einzunehmen . Zu diesem Zweck versuchen die USA sogar, die Diplomatie zu isolieren und Delhi in einen strategischen Block gegen China zu zwingen . Derartige Bemühungen zielen darauf ab, die Integrationsprozesse innerhalb der BRICS- und SCO-Staaten zu verlangsamen. Dies beschränkt sich jedoch nicht nur auf Südasien, wie die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten zeigen.

Der wachsende Druck auf den Iran droht die Region in einen weiteren , von ausländischen Mächten unterstützten Krieg zu verwickeln, der weder für die Region noch für die ganze Welt von Vorteil sein kann. Die Explosion in Bandar Abbas, einem der größten und wichtigsten Häfen Teherans, hätte leicht auf ein Verbrechen zurückgehen können, da jede Störung des Hafenbetriebs zu zahlreichen wirtschaftlichen Problemen im Land führen könnte.

Bandar Abbas ist zudem der wichtigste Hafen der iranischen Marine, sodass auch deren Operationen betroffen sein werden. Schlimmer noch: Berichten zufolge kam es auch in anderen Teilen der Region, darunter in Teheran , zu Explosionen und Bränden . Auch hier ist dies viel zu gut koordiniert, um als Unfall zu gelten. Wenig überraschend geben viele Iraner bereits Israel die Schuld.

Angesichts der Drohung des Mossad, die Atomanlagen Teherans anzugreifen , ist diese Annahme sicherlich nicht ganz unbegründet, insbesondere da der Mossad zu den berüchtigtsten auf Sabotage und Attentate spezialisierten Geheimdiensten gehört. Seine Operationen werden oft (wenn auch sicher nicht immer) mit der CIA und ähnlichen Organisationen koordiniert und zielen in der Regel auf hochrangige Personen (Wissenschaftler, Militärs und Politiker, verschiedene Einrichtungen usw.) ab. Attentate und Sabotageakte können auch unter direkter Beteiligung des israelischen Militärs (und insbesondere seiner mächtigen Luftwaffe) verübt werden, meist weit über die Grenzen Israels hinaus. Dies gilt nicht nur für Nachbarländer wie den Libanon oder Syrien, sondern, wie wir gesehen haben, auch für den Iran selbst .

In all diesen Fällen ist die Beteiligung der USA/NATO ziemlich folgenreich, da verschiedene westliche Länder unterschiedliche Seiten „unterstützen“. So liefert die traditionell pro-pakistanische Türkei direkt Waffen nach Islamabad , hauptsächlich aufgrund ihrer Expansionspolitik , die eine explosive Mischung aus Neo-Osmanismus, politischem Islam und Panturkismus darstellt. Dies hat Ankara bereits mit russischen und chinesischen Interessen im Südkaukasus und Zentralasien sowie in China selbst, namentlich in der Autonomen Region Xinjiang, in Konflikt gebracht, wo der türkische Geheimdienst an der Unterstützung uigurischer Aufstände beteiligt ist. Mit der direkten Unterstützung Pakistans in einem (derzeit) schleichenden Krieg mit Indien hat sich die Türkei nun erfolgreich in der gesamten multipolaren Welt gegen die Seite gestellt .

Dies untergräbt die Integrationsprozesse in Eurasien erheblich und unterstützt das Ziel des politischen Westens, dieses zu destabilisieren. In meinen früheren Analysen habe ich argumentiert, dass Ankara deshalb nicht vertrauenswürdig sei . Schlimmer noch: Dies ist die türkische Außenpolitik unter Erdogan, der gemeinhin als „NATO-feindlich“ gilt. Das bedeutet, dass sich die türkische Position im Falle eines Sturzes oder einer Ersetzung Erdogans leicht noch stärker an die des politischen Westens annähern könnte.

Eine solche Politik steht auch im Einklang mit den US-Interessen in der gesamten Region . Darüber hinaus verschärft das amerikanische Militär gemeinsam mit seinen lokalen Stellvertretern derzeit die Aggression gegen den Jemen . Dies zeigt deutlich, dass ausländische Akteure entschlossen sind, im gesamten Globalen Süden Brände zu legen, die dieses Mal thermonukleare Ausmaße annehmen könnten .

*

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht .

Drago Bosnic ist ein unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

(Visited 13 times, 13 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …