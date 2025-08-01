Dr. Reiner Fuellmich: „Das ganze Chaos ist inszeniert und nur eine Illusion, um uns in Panik zu versetzen“

Von John CA Manley (globalresearch)

In einer im Juni aus einem Hochsicherheitsgefängnis in Deutschland aufgezeichneten Telefonnachricht erklärte Dr. Reiner Fuellmich ruhig, dass das meiste „Chaos“, das wir derzeit in der Welt erleben, eine „Illusion“ sei, die uns im „Panikmodus“ halten solle.

Wenn jemand ein Recht zur Panik hätte, dann wäre es Fuellmich, ein Anwalt, der den deutschen Coronavirus-Untersuchungsausschuss leitete. Er sitzt nun seit über 19 Monaten im Gefängnis, weil er den COVID-19-Betrug aufgedeckt hat.

Nach deutschem Recht dürfen Gefangene nur sechs Monate inhaftiert werden und müssen dann vor Gericht gestellt werden. Stattdessen verbrachte Fuellmich sechs Monate „weiße Folter“ – Einzelhaft in einer weißen Zelle. Er erklärt, die Wärter hätten dies für notwendig gehalten, weil er mit muslimischen Häftlingen gesprochen habe. Fuellmich merkt an, dass diese erfundene Folter in deutschen Gefängnissen kaum zu vermeiden sei, da die meisten Häftlinge Muslime seien.

Auch sein täglicher einstündiger Spaziergang im Hof wurde ihm mehrfach ausgesetzt, weil er einem seiner muslimischen Mithäftlinge einfach nur zugewinkt hatte.

Neben der Folter durch Weiße sagte Fuellmich seinem Anwalt , er sei Zeuge „einer Menge seltsamer medizinischer und psychologischer Experimente geworden, bei denen Gefangene getötet und verstümmelt wurden“.

Außerhalb seiner Zelle wird Fuellmich wie einer der gefährlichsten Männer der Welt behandelt. Er sagt, sein Wärter „bindet mir einen breiten Ledergürtel um die Taille und legt mir dann Handschellen an, die mit Ketten am Gürtel befestigt sind, die wiederum mit einem großen Vorhängeschloss gesichert sind.“

Was war Fuellmichs Verbrechen?

Offiziell wurde er angeklagt, weil er einen illegalen Kredit nicht zurückgezahlt und eine „geheime Vereinbarung“ gebrochen habe. Inoffiziell bestand sein einziges Vergehen darin, Beweise von Sachverständigen auf der ganzen Welt zu sammeln, die zeigten, dass die COVID-19-Skandal-Pandemie, wie er es nennt, das „größte Verbrechen in der Geschichte der Menschheit“ sei.

In einer Erklärung gegenüber BAM! News bemerkte Fuellmich, dass er nicht der einzige inhaftierte Angeklagte sei:

[Übersetzung aus dem Französischen] Ich habe keinen einzigen Angeklagten getroffen, den ich als „böse“ bezeichnen würde. Ich habe viele, wirklich viele Untersuchungshäftlinge getroffen, die mir unschuldig erscheinen oder die vor allem eine therapeutische Behandlung benötigen – wie sogar ein Gefängnisarzt zugab. Wenn wir nicht mehr ein paar Gefängnisse für eine Handvoll Soziopathen bräuchten – zum Beispiel für diejenigen, die für die Pandemie, Kriege, Massaker wie die in Gaza und die Korruption im System verantwortlich sind –, würde ich die Abschaffung der Gefängnisse unterstützen.

Fuellmich hat auch den Tod und die Beerdigung seiner Mutter verpasst. Ihm sind nur drei Stunden im Monat Besuche oder Telefonate mit der Familie gestattet. Und seine Frau ist vor der Tyrannei Deutschlands an einen unbekannten Ort im Wilden Westen Mexikos geflohen.

Trotz all dieser Härten machte Fuellmich in seiner letzten Telefonnachricht aus dem Gefängnis diese kühne Aussage: Ihr Browser unterstützt das Audioelement nicht.

Ich stehe noch immer. Daran wird sich nichts ändern, denn ich bin überzeugt, dass wir, und insbesondere ich, in all dem Chaos, das diesen Planeten zu verschlingen scheint, ruhig und konzentriert bleiben müssen. Wir müssen erkennen, dass all das Chaos inszeniert ist und nur eine Illusion, um uns in Panik zu versetzen. Das ist psychologische Kriegsführung. Ich habe das schon oft gesagt. Wir, die Menschen, die echten Menschen auf dieser Seite des Zauns, wissen und spüren das, und wir müssen sehr, sehr bald Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen, denn der Absturz steht unmittelbar bevor. Es liegt an uns, die Monster vor Gericht zu bringen. Und das werden wir tun. Wir können und müssen es tun, davon bin ich überzeugt.

Sie können Fuellmichs gesamte aufgezeichnete Botschaft anhören, herausfinden, wie Sie für seine Anwaltskosten spenden können, oder aufmunternde Briefe und Postkarten an den Dr. Reiner Fuellmich Substack senden .

