Dr. Michael Nehls: Wie die globale Massenindoktrination tatsächlich funktioniert

Regierungen, Medien und Institutionen greifen die globale psychische Gesundheit systematisch an, indem sie das „psychische Immunsystem“ – unsere Fähigkeit, kritisch zu denken und Manipulationen zu widerstehen – zerstören. Dieses psychische Immunsystem ist im autobiografischen Gedächtniszentrum verankert, das durch mRNA-Injektionen (beladen mit neurotoxischen Spike-Proteinen) Berichten zufolge gestört wird.

Quelle: legitim

Ein zweistufiger Prozess unterdrückt die Neurogenese (das Wachstum neuer Neuronen) im Hippocampus – der Schlüssel für Lernen und Resilienz – und überschwemmt gleichzeitig das Gehirn mit wechselnden Narrativen (z.B. COVID-19-Maßnahmen, Klimapolitik). Dies überfordert die kognitiven Funktionen, ähnlich wie beim „Kochen eines Frosches“. Angstbasierte Medienberichte und soziale Isolation (z.B. Lockdowns) verschlimmern den geistigen Verfall, indem sie dem Gehirn oxytocinstimulierende Interaktionen (Augenkontakt, Berührungen) vorenthalten und so die Neurogenese zusätzlich hemmen.

Maßnahmen zu Lösungen sind unter anderem der Verzicht auf neuroinflammatorische Lebensmittel (Samenöle, künstliche Süßstoffe), die Priorisierung der Schlafqualität für die Regeneration des Hippocampus, sowie die Förderung von Sinnhaftigkeit, sozialen Kontakten und kritischem Denken (z.B. durch Rätsel, neue Fähigkeiten).

Im Health Ranger Report führte Mike Adams ein tiefgehendes Gespräch mit Dr. Michael Nehls, dem Autor des wegweisenden Buches „The Indoctrinated Brain“. Gemeinsam beleuchteten sie die erschütternde Realität systematischer Angriffe auf die globale psychische Gesundheit, gesteuert von etablierten Regierungen, Medien und Bildungsinstitutionen. Nehls – ein renommierter Experte mit einem Hintergrund in Molekulargenetik und Immunologie – beleuchtete die heimtückischen Mechanismen hinter diesen Angriffen. Er war jedoch nicht nur pessimistisch, sondern betonte auch die Wichtigkeit des Strebens nach einer Wiedererlangung unserer kognitiven Autonomie.

Dr. Nehls hob eindrucksvoll die beispiellose Dimension der Angriffe auf die psychische Gesundheit der Menschheit hervor. Er führte dies auf eine gezielte Strategie zurück, die darauf abzielt, das „mentale Immunsystem“ zu untergraben. Damit meint Nehls die natürliche Fähigkeit des Menschen, kritisch zu denken, zwischen Wahrheit und Manipulation zu unterscheiden und sich gegen Beeinflussung zu wehren.

Dr. Nehls erklärte, dass dieses System im autobiografischen Gedächtniszentrum des Menschen verankert ist, das eine zentrale Rolle bei der Verarbeitung von Informationen, der Bildung von Erinnerungen und dem Treffen fundierter Entscheidungen spielt. Laut Nehls wurde dieser Angriff durch das 2021 eingeführte mRNA-Impfprogramm ausgelöst. (Vgl. mental.news)

Er argumentiert, dass die mRNA-Impfungen gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19), die mit neurotoxischen Spike-Proteinen angereichert sind, die Fähigkeit des Gehirns, neue Nervenzellen im Hippocampus zu bilden, erheblich beeinträchtigen. (vgl. spikeprotein.news) Diese Störung führt zu einem Zusammenbruch des mentalen Immunsystems, wodurch Menschen anfälliger für Manipulation und weniger fähig zu rationalem, kritischem Denken werden. Nehls betonte

Das mRNA-Impfprogramm führt zu einem dauerhaften Problem, da es die Funktion des autobiografischen Gedächtniszentrums nachhaltig beeinträchtigt.

Mechanismen der Indoktrination und Strategien zu ihrer Gegenwehr

Dr. Nehls erläuterte die ausgeklügelten Neurohacking-Techniken, die eingesetzt werden, um die menschliche Kognition zu manipulieren. Er beschrieb dies als zweistufigen Prozess. Zunächst wird die Neurogenese (die Bildung neuer Nervenzellen) im Hippocampus unterdrückt. Zweitens werden ständig wechselnde Narrative aufgezwungen, die die Fähigkeit des Gehirns, Informationen zu verarbeiten, überfordern.

Der Hippocampus ist für die Bildung neuer Neuronen verantwortlich, die für Neugier, kritisches Denken und psychologische Widerstandsfähigkeit unerlässlich sind. Durch die Hemmung der Neurogenese wird die Anpassungs- und Lernfähigkeit des Gehirns stark eingeschränkt. Diese Schwäche wird dann ausgenutzt, indem Menschen mit einem Schwall widersprüchlicher Narrative überflutet werden, die darauf abzielen, bestehende Erinnerungen zu überschreiben und neue, oft angstbasierte Glaubenssysteme zu etablieren.

Nehls zog einen Vergleich zu dem Konzept des „Froschkocheffekts“, bei dem die schrittweise Eskalation von Maßnahmen und Narrativen Menschen für den Verlust ihrer Freiheiten desensibilisiert. Er nannte Beispiele wie die sich ständig ändernden COVID-19-Richtlinien und die Klimaschutzagenda, bei denen ursprüngliche Versprechen aufgegeben und neue Anforderungen ohne Erklärung eingeführt werden. (Vgl. pandemic.news)

Die Medien, so Nehls, spielen eine zentrale Rolle bei der Verstärkung dieser Indoktrination. Durch die ständige Bombardierung mit angsteinflößenden Narrativen verhindern sie, dass das mentale Immunsystem sich erholt und Informationen neu bewertet.

Diese unerbittliche Flut an Narrativen, gepaart mit Maßnahmen zur sozialen Isolation, hat den Rückgang der psychischen Gesundheit verschärft. Dies zeigt sich in erhöhten Depressionsraten und einem beschleunigten kognitiven Abbau. Dr. Nehls betonte die Bedeutung sozialer Interaktion für die Förderung der Neurogenese. Er erklärte, dass Aktivitäten wie Augenkontakt und körperliche Berührung die Ausschüttung von Oxytocin auslösen, einem Hormon, das das Wachstum neuer Nervenzellen im Hippocampus anregt. Lockdowns und Maßnahmen zur sozialen Distanzierung haben Menschen dieser essenziellen Reize beraubt und so weiter zur Krise der psychischen Gesundheit beigetragen.

Trotz des düsteren Bildes, das er zeichnet, bot Nehls einen „Fahrplan zur Wiedererlangung der mentalen Freiheit der Menschheit“. Er plädierte für einen vielschichtigen Ansatz, der Folgendes umfasst:

Ernährung:

Eine Ernährung, die neuroinflammatorische Lebensmittel und Substanzen, wie künstliche Süßstoffe und raffinierte Pflanzenöle meidet, ist entscheidend für die Erhaltung der neurologischen Gesundheit.

Schlaf:

Ein hochwertiger, gesunder Schlaf hat oberste Priorität, da er dem Hippocampus die Regeneration und Bildung neuer Nervenzellen ermöglicht.

Lebenssinn:

Ein starkes Lebensziel zu entwickeln, fördert die Motivation und Widerstandskraft, die nötig sind, um Indoktrination entgegenzuwirken.

Soziale Bindungen:

Das Knüpfen und Pflegen bedeutungsvoller sozialer Beziehungen kann die Neurogenese fördern und den negativen Folgen von Isolation entgegenwirken.

Kritisches Denken:

Aktivitäten, die den Geist fordern, wie Rätsel oder das Erlernen neuer Fähigkeiten, unterstützen den Wiederaufbau kognitiver Funktionen.

Dr. Nehls betonte zudem, wie wichtig es ist, proaktiv Bewusstsein zu schaffen und sich den Kräften zu widersetzen, die den menschlichen Geist kontrollieren wollen. Er ermutigte dazu, sein Buch zu lesen und die Informationen zu nutzen, um sich selbst und andere zu stärken. Durch das Verständnis der Mechanismen der Indoktrination und die Anwendung von Gegenstrategien können Menschen ihre kognitive Freiheit schützen und den Weg für eine aufgeklärtere Zukunft ebnen. (Vgl. mind.news)

Sehen Sie sich das vollständige Interview mit Dr. Michael Nehls und dem „Health Ranger“ Mike Adams an:

Quelle: Health Ranger Report-Kanal auf Brighteon.com

Hinweis: Dieser Artikel basiert auf einem Interview aus dem Health Ranger Report, das am 21. Dezember 2023 auf Brighteon.com veröffentlicht wurde.

Quelle: Natural News