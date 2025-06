Dr. juDr. Beate Pfeil: Zur Schönheit des Wertesystems unseres Grundgesetzes und zum Totalversagen des Rechtsstaates

Dr. jur. Beate Sibylle Pfeil regte mit Ihrer Rede auf der Großdemo „Deutschland steht auf“ in Berlin am 24.5.2025 zum Nachdenken an. Sie sprach über unsere Freiheit, unsere Menschenwürde, über das Totalversagen des Rechtsstaates und über die Schönheit des Wertesystems des deutschen Grundgesetzes. [weiterlesen bei kla.tv]

