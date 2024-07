Dr. Bodo Schiffmann bei Kla.TV: Was verraten uns die entschwärzten RKI-Protokolle?

„Wir werden alle sterben … aber nicht an Corona“. Der deutsche Mediziner Dr. Bodo Schiffmann gewährt uns in diesem Kla.TV-Interview einen unterhaltsamen Einblick in seine persönliche Entwicklung, verrät, was die entschwärzten RKI-Protokolle zu bedeuten haben und zeigt auf, wer in seinen Augen für Plandemien und andere Krisen verantwortlich ist. Lassen Sie sich fesseln von einem Arzt, der komplexe Zusammenhänge für Laien verständlich vermittelt. [weiterlesen bei kla.tv]

