Douglas Macgregor: Eine neue Welt entsteht – Iran siegt, Israel kämpft ums Überleben

Douglas Macgregor ist ein pensionierter Oberst, Kriegsveteran und ehemaliger leitender Berater des US-Verteidigungsministers. Oberst Macgregor argumentiert, dass eine neue Welt mit einem neuen Nahen Osten entsteht – in der der Iran gewinnen und Israel möglicherweise nicht überleben wird.

Vielleicht sollte jemand mal genau untersuchen, wer wenige Tage vor dem Angriff auf Iran im großen Stil Call-Optiomsscheine auf den Ölpreis gekauft hat. Es ist doch immer wieder das gleiche Spiel.

„Der Krieg ist ein besseres Geschäft als der Friede. Ich habe noch niemanden gekannt, der sich zur Stillung seiner Geldgier auf Erhaltung und Förderung des Friedens geworfen hätte.

Die beutegierige Canaille hat von eh und je auf Krieg spekuliert.“ (Carl von Ossietzky in der Weltbühne vom 8. Dezember 1931)

Ja, der Krieg könnte lange dauern und die Weltwirtschaft erheblich einbrechen. Öl und Gas könnten knapp werden. Das ist nicht nur ein Krieg gegen den Iran, sondern gegen sämtliche BRICS-Staaten. Zu den Mittätern gehören die westlichen Medien, die die Täter auch noch zu Opfern machen, wie einige hirnlose Polit-Marionetten.

(Visited 14 times, 7 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …