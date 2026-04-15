Douglas Macgregor (Clip): Verhandlungen sind Täuschung – USA planen Angriff auf Iran

Douglas Macgregor ist ein pensionierter Oberst, Kriegsveteran und ehemaliger leitender Berater des US-Verteidigungsministers. Oberst Macgregor argumentiert, dass die US-Friedensverhandlungen ebenso betrügerisch seien wie die vorherigen Verhandlungen und dass sich die USA auf einen totalen Krieg mit dem Iran vorbereiten.
(Visited 46 times, 46 visits today)
Entdecke mehr von Krisenfrei
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Macgregor vermutet also, daß morgen ein Trommelfeuer über den Iran niedergehen wird wie weiland seit 1939 über das Deutsche Reich, wo man zuerst alle Energieanlagen zerstört habe, damit die deutschen Flugzeuge sich nicht mehr erheben können. Das Ziel sei also den Iran als Staat zu zerstören wie das Deutsche Reich, das seitdem nur noch als nicht-souveräner Fake-Staat neu auferstehen durfte von einer Regierung, die immer vom Ausland gestellt wurde.
Und was sagen Rußland und China dann dazu und der Rest der Welt, daß sich der Hegemon alle Energie des Persischen Golfs gesichert hat???