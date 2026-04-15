Douglas Macgregor (Clip): Verhandlungen sind Täuschung – USA planen Angriff auf Iran

Douglas Macgregor ist ein pensionierter Oberst, Kriegsveteran und ehemaliger leitender Berater des US-Verteidigungsministers. Oberst Macgregor argumentiert, dass die US-Friedensverhandlungen ebenso betrügerisch seien wie die vorherigen Verhandlungen und dass sich die USA auf einen totalen Krieg mit dem Iran vorbereiten.

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