Douglas Macgregor (Ausschnitt): Iran wird zur Führungsmacht der islamischen Welt

Douglas Macgregor ist ein pensionierter Oberst, Kriegsveteran und ehemaliger leitender Berater des US-Verteidigungsministers. Oberst Macgregor argumentiert, dass die USA sich an eine posthegemoniale Weltordnung anpassen müssen. Das Versäumnis, sich anzupassen, führt laut ihm dazu, dass Israel stirbt, die NATO bereits tot ist und die USA von Iran besiegt werden.

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