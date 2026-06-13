Douglas Macgregor (Ausschnitt): Iran wird zur Führungsmacht der islamischen Welt

13. Juni 2026 dieter Allgemein 0

Douglas Macgregor ist ein pensionierter Oberst, Kriegsveteran und ehemaliger leitender Berater des US-Verteidigungsministers. Oberst Macgregor argumentiert, dass die USA sich an eine posthegemoniale Weltordnung anpassen müssen. Das Versäumnis, sich anzupassen, führt laut ihm dazu, dass Israel stirbt, die NATO bereits tot ist und die USA von Iran besiegt werden.

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