Donald Trumps Beziehungen zu Benjamin Netanjahu

von Thierry Meyssan (voltairenet)

Donald Trump hat während der manipulierten US-Präsidentschaftswahlen 2020 erkannt, wer Benjamin Netanjahu wirklich ist. Trotz des äußeren Anscheins sind die beiden Männer seitdem überhaupt nicht mehr auf einer Wellenlänge. Präsident Trump träumt davon, überall dort Frieden zu stiften, wo Krieg herrscht, während Premierminister Netanjahu sein „revisionistisches zionistisches“ Projekt (das nichts mit dem „Zionismus“ von Herzl zu tun hat) zur Eroberung des Nahen Ostens weiterverfolgt. Die Hartnäckigkeit des Iran offenbart ihre Absichten und setzte ihren Kompromissen ein Ende.

Es fällt uns sehr schwer, die Verschlechterung der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel nachzuvollziehen. Um sie zu deuten und ihr Ausmaß zu erfassen, müssen wir zunächst die historischen Verbindungen zwischen den beiden Nationen analysieren und anschließend die Entwicklung der Politik von Präsident Donald Trump während seiner beiden Amtszeiten betrachten.

Die Vereinigten Staaten und Israel

Die mythische Gründung der Vereinigten Staaten durch die Pilgerväter im Jahr 1620 wird traditionell als Exodus der „Puritaner“ dargestellt, die Dissidenten der anglikanischen Kirche waren. Sie sollen vor dem „Pharao“ (König Jakob I. von England) geflohen sein, während ihrer Überquerung des „Roten Meeres“ (des Atlantischen Ozeans) einen „Pakt“ verfasst und die Kolonie Plymouth gegründet haben. Deshalb würden die US-Amerikaner ebenso wie die Juden ein „auserwähltes Volk“ bilden.

Diese Erzählung wurde ausnahmslos von allen Präsidenten der Vereinigten Staaten vertreten, von George Washington bis Donald Trump [1]. Sie wird jedes Jahr mit dem Thanksgiving-Fest (dem vierten Donnerstag im November) gefeiert.

Die Unterstützung der Vereinigten Staaten für den Staat Israel ist daher eine Selbstverständlichkeit, die nie öffentlich in Frage gestellt wurde.

Der eigentliche Begründer des modernen Zionismus war kein Jude, sondern ein christlicher Dispensationalist: Reverend William E. Blackstone war ein US-amerikanischer Prediger, nach dessen Auffassung die wahren Christen nicht an den Prüfungen der Endzeit teilnehmen müssten. Er lehrte, dass diese während der letzten Schlacht in den Himmel entrückt würden (die „Entrückung der Gemeinde“, auf Englisch „the rapture“). Seiner Ansicht nach würden die Juden diese Schlacht führen und aus ihr sowohl zu Christus bekehrt als auch siegreich hervorgehen [2].

William Blackstone gelang es, Theodor Herzl davon zu überzeugen, die Anliegen der Dispensationalisten mit denen der Kolonialisten zu verbinden. Dazu genügte es, die Gründung Israels in Palästina ins Auge zu fassen und die biblischen Bezüge zu vervielfachen. Dank dieser recht einfachen Idee gelang es ihnen, die Mehrheit der europäischen Juden für ihr Vorhaben zu gewinnen. Heute ist Herzl in Israel (auf dem Herzlberg) begraben, und der Staat hat die kommentierte Bibel, die Blackstone ihm geschenkt hatte, in seinen Sarg gelegt.

William Blackstone und Theodor Herzl haben die Vorstellung künstlich erzeugt, dass alle Juden der Welt Nachkommen der alten Juden Palästinas seien. Seitdem bezieht sich der Begriff „Jude“ nicht nur auf die israelitische Religion, sondern bezeichnet auch eine ethnische Gruppe. Auf der Grundlage einer wörtlichen Auslegung der Bibel wurden sie zu den Erben einer göttlichen Verheißung für das Land Palästina.

Die Entscheidung, in Palästina einen jüdischen Staat zu gründen, wurde gemeinsam von der britischen und der US-amerikanischen Regierung getroffen. Er wurde vom ersten jüdischen Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, Louis Brandeis, unter der Schirmherrschaft von Reverend Blackstone ausgehandelt und sowohl von Präsident Woodrow Wilson als auch von Premierminister David Lloyd George im Zuge der französisch-britischen Sykes-Picot-Abkommen zur Aufteilung des „Nahen Ostens“ gebilligt. Ihre Vereinbarung wurde nach und nach öffentlich gemacht.

Präsident Woodrow Wilson nahm die Gründung des Staates Israel in seine offiziellen Kriegsziele auf (Punkt 12 der 14 Punkte, die er dem Kongress am 8. Januar 1918 vorlegte); diese Entscheidung erfolgte zwei Monate nach der „Balfour-Erklärung“ der Briten [3].

Der Präsident der Jüdischen Agentur [für Israel], David Ben-Gurion, rief am 14. Mai 1948, dem letzten Tag des britischen Mandats über Palästina, einseitig den Staat Israel aus. Dieser wurde am folgenden Tag, dem 15. Mai, von den Vereinigten Staaten (und später vom Iran unter dem Schah) anerkannt. Die Vereinten Nationen, die einen Plan zur Teilung Palästinas ausarbeiteten, wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Das Vereinigte Königreich hingegen erkannte Israel erst acht Monate später an.

1951 wurde das American Zionist Committee for Public Affairs (Amerikanisches Zionistisches Komitee für öffentliche Angelegenheiten) gegründet, das sich 1963 in das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) (Amerikanisch-Israelisches Komitee für öffentliche Angelegenheiten) umwandelte, um einer Registrierung als ausländischer Einflussagentur zu entgehen.

Am 22. Juli 2002 erklärte Botschafter John Negroponte, damals Ständiger Vertreter der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen, in einer nichtöffentlichen Sitzung des Sicherheitsrats, dass Washington systematisch sein Veto gegen jede Resolution einlegen werde, die Israel verurteile, ohne die Palästinenser zu verurteilen [4]. Diese Doktrin gilt nach wie vor: Man kann den beiden Protagonisten nicht dasselbe vorwerfen, da ihre Verantwortlichkeiten unterschiedlich sind, da Israel mittlerweile ein Staat ist, Palästina jedoch nach wie vor kein anerkannter Staat ist. Dieser Schachzug stellt für Israel sicher, dass die Vereinten Nationen keine Sanktionen gegen das Land verhängen werden, unabhängig von dessen Verhalten.

Im Jahr 2006 veröffentlichten die Professoren Stephen Walt (Harvard) und John Mearsheimer (Universität Chicago) das Buch „The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy“ (Die Israel-Lobby und die Außenpolitik der USA) [5]. Darin zeigen sie auf, dass die AIPAC, indem sie zum wichtigsten Geldgeber bei den Kongresswahlen wurde, zum eigentlichen Herrscher über den Kongress geworden ist.

Donald Trump und Israel

Als Donald Trump am 20. Januar 2017 ins Weiße Haus einzog, wusste er so gut wie nichts über Politik. Er war ein populistischer Geschäftsmann, der vorhatte, „die Augiasställe auszumisten“ (also alles, was in Washington schmutzig und korrupt ist). Er ist weder Demokrat noch Republikaner, sondern ein Anhänger von Andrew Jackson, dem es gelungen ist, die Kontrolle über die Republikanische Partei zu übernehmen.

Er betrachtet den Nahen Osten durch die Augen seines Sicherheitsberaters, General Michael Flynn. Für ihn ist Israel nicht empfehlenswert, während der Iran gefährlich ist. Allerdings sieht er sich mit einem „tiefen Staat“ konfrontiert, der ihn zwingt, sich bereits nach drei Wochen von Flynn zu trennen. Da entdeckt er die Persönlichkeit von Benjamin Netanjahu, mit dem er eine Gemeinsamkeit teilt: Beide müssen sich in ihrem Land mit den Machenschaften einer allmächtigen Verwaltung auseinandersetzen. Die beiden Männer waren sich bereits begegnet, als der Israeli Botschafter bei den Vereinten Nationen war, kannten sich aber dennoch nicht.

Im Jahr 2017 beschließt Donald Trump, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate im Jemen militärisch zu unterstützen; im Gegenzug fordert er, dass alle arabischen Staaten die Unterstützung der Terrororganisationen einstellen, die von der CIA und dem MI6 gegründet wurden [6]. Auf dem Rückweg von Riad macht er Zwischenstation in Israel, wo er erklärt: „Wir sind gerade aus dem Nahen Osten zurückgekehrt“ (sic).

Seiner Ansicht nach muss es möglich sein, Frieden im Nahen Osten zu schließen, sobald kein Staat mehr wagt, Al-Qaida und den IS zu verteidigen. Als Nachfolger von Präsident Andrew Jackson hält er es für möglich, die Probleme zu lösen, indem er den Israelis einen Staat zuschneidet, so wie es sein Vorgänger für die Amerikaner getan hatte, indem er die Indianer in Reservate verbannte.

Er erklärt sich somit bereit, Westjerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen [7]– und möglicherweise Ostjerusalem als Hauptstadt des künftigen palästinensischen Staates –, sowie die Annexion der syrischen Golanhöhen [8] und aller durch israelische Siedlungen besetzten Teile Palästinas anzuerkennen. Darüber hinaus weist er die Botschaft der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) aus Washington aus [9].

Leider muss er zu seiner großen Überraschung feststellen, dass Jerusalem für die Vereinten Nationen nicht zu Israel gehört, sondern internationales Gebiet ist, und dass er dort nicht einfach tun und lassen kann, was er will, ohne auf heftigen Widerstand zu stoßen. Seltsamerweise werden die Annexion der syrischen Golanhöhen und die israelischen Siedlungen in den palästinensischen Gebieten weniger kritisch gesehen.

Am 3. Januar 2020 ließ er General Qassem Soleimani ermorden [10] – wahrscheinlich mit Zustimmung iranischer Persönlichkeiten, denen dieser den Rang ablief –, in der Annahme, damit die militärische Unterstützung des Iran für diejenigen zu unterbinden, die sich dem Projekt der Ausdehnung Israels „vom Nil bis zum Euphrat“ widersetzen [11].

Schließlich muss er einsehen, dass er auf diese Weise nichts erreichen wird, und verfolgt einen neuen Ansatz: den Palästinensern durch die Abraham-Abkommen finanzielle Mittel zu sichern. Diese Aufgabe übernimmt sein Schwiegersohn, der orthodoxe Jude Jared Kushner [12]. Am 15. September 2020 gelingt es ihm, die Vereinigten Arabischen Emirate und das Königreich Bahrain zu überzeugen. Viel später schließen sich ihnen der Sudan, Marokko und Kasachstan an.

So gut Donald Trumps Absichten auch sein mögen, er kann dieses Knäuel nicht entwirren, dessen lange Geschichte ihm jeden Tag aufs Neue bewusst wird. Die Völker des Nahen Ostens sind nicht wie die Amerikaner: Sie blicken auf eine lange Geschichte zurück und lassen sich nicht kaufen. Sie erwarten vor allem Wiedergutmachung für das ihnen zugefügte Unrecht, auch wenn sie dadurch keine unmittelbaren wirtschaftlichen Vorteile erhalten.

Donald Trump und Benjamin Netanjahu

Als er am 20. Januar 2025 ins Weiße Haus zurückkehrt, hat sich die Lage im Nahen Osten völlig verändert. Benjamin Netanjahu ist nicht mehr der taktische Politiker, den er einst kannte. Er steht nun an der Spitze einer Koalition aus „revisionistischen Zionisten“ und „jüdischen Supremacisten“ und macht keinen Hehl mehr aus seinem Traum vom „jüdischen Reich“, wie es Vladimir Zeev Jabotinsky formulierte [13].

Die Hamas leitete am 7. Oktober 2023 die Operation „Al-Aqsa-Sturm“. Seitdem hat die Biden-Regierung Israel ihre volle Unterstützung zugesagt, doch die Übergriffe der israelischen Streitkräfte (IDF) haben die öffentliche Meinung gegen Israel aufgebracht, sogar im Westen.

Donald Trump, dessen Wiederwahl hauptsächlich von „revisionistischen Zionisten“ finanziert wurde, die Netanjahu nahestehen – wie die Kasinobesitzerin Miriam Adelson [14]—, lächelt seinem „Freund“ Netanjahu weiterhin zu, kann aber nicht verkraften, wie dieser ihn 2021 im Stich gelassen und die Wahl von Joe Biden anerkannt hat. Schlimmer noch: Netanjahu zögerte, Kamala Harris zu unterstützen. Dass er es nicht tat, lag daran, dass sie sein kriminelles Vorgehen in Gaza angeprangert hatte, als er im Juli 2025 vor dem Kongress sprach.

Präsident Trump beginnt damit, alles zu zerstören, was Joe Biden getan hat, ohne auch nur in Betracht zu ziehen, dass dieser Recht gehabt haben könnte. Er hebt das Verbot auf, Bomben mit einem Gewicht von mehr als einer Tonne an Israel zu liefern [15]. Er hebt die Sanktionen auf, die gegen gewalttätige Siedler im Westjordanland verhängt worden waren – und ignoriert dabei, dass Netanjahu den Vereinigten Staaten gedroht hatte, den Terrorismus der „Stern-Bande“ wieder aufzunehmen [16]. Schließlich verhängt er Sanktionen gegen Richter des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) [17], die es gewagt haben, israelische Kriminelle – darunter Netanjahu – und palästinensische Kriminelle auf eine Stufe zu stellen. Er unterstützt das „Project Esther“ zur Unterdrückung pro-palästinensischer Meinungen an demokratischen Universitäten [18]. Schließlich zieht er die Vereinigten Staaten aus der UNESCO zurück, nachdem diese den Beitritt des Staates Palästina akzeptiert haben.

Dann beginnt er nachzudenken.

Er nimmt Kontakt zur Hamas auf, ohne seinen israelischen Verbündeten darüber zu informieren, und erreicht die Freilassung der US-Geisel Edan Alexander. Die Operation wird von Adam Boehler, einem Freund von Jared Kushner, durchgeführt.

Als Netanjahu ihm am 4. Februar 2025 mitteilt, dass er den Gazastreifen annektieren werde, entgegnet er ihm, dass nicht er, sondern die Vereinigten Staaten den palästinensischen Streifen in eine Riviera verwandeln würden [19].

Am 6. Mai 2025 unterzeichnet Washington ein separates Friedensabkommen mit Ansar Allah (bezeichnet als die Bande der Houthi-Familie oder als „Houthis“), ohne seinen Verbündeten Israel darüber zu informieren [20].

Als Präsident Trump erfährt, dass Israel plant, eine seiner Atombomben gegen den Iran einzusetzen, angeblich um diesen daran zu hindern, selbst eine zu bauen, ergreift er die Initiative und lässt die zivilen Atomanlagen des Iran selbst bombardieren. Es ist die Operation „Mitternachtshammer“ am 21. Juni 2025 [21]. Er verkündet, ohne abzuwarten, bis die CIA die Satellitenbilder der Schäden analysiert hat, dass er alle iranischen Anlagen zerstört habe.

Bald kündigt er eine dritte Methode an, nach dem Scheitern der Abkehr vom Terrorismus (2017) und der Abraham-Abkommen (2020): Am 19. Februar 2026 gründet er einen Friedensrat, der damit beauftragt ist, Abkommen dort zu schließen, wo die Vereinten Nationen gescheitert sind [22]. Es geht darum, ein Bündnis mit unabhängigen Persönlichkeiten zu schließen, die sich über die erstarrten Verwaltungen hinwegsetzen. Dieser Rat präsentiert einen Prozess, dessen erster Schritt ein glänzender Sieg ist, der jedoch den zweiten Schritt nicht in Gang setzen kann. Israel, das diesen Plan akzeptiert und dem Rat beigetreten ist, widersetzt sich ihm mit aller Kraft.

Am 7. Mai 2026 verkündet der israelische Militärsender, dass Trump beschlossen habe, keinen direkten Kontakt mehr zu Netanjahu aufzunehmen, da er der Meinung sei, dieser manipuliere ihn [23].

Am 8. Mai wagt sich Ron Dermer, Netanyahus Vertrauter und Minister für strategische Angelegenheiten, ins Weiße Haus. Er vertritt die Ansicht, dass Israel den Libanon und die Vereinigten Staaten den Iran angreifen sollten. Donald Trump entgegnet ihm, dass Israel das umsetzen müsse, wozu es sich verpflichtet habe.

Am 14. Mai beginnen in Washington direkte Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon in Anwesenheit von Elbridge Colby, dem stellvertretenden Kriegsminister. Die Trump-Regierung stellt fest, dass Israel sich weigert, seinen Krieg im Libanon zu beenden. Daraufhin erklärt Teheran, das den Frieden im Libanon in das Waffenstillstandsabkommen im Persischen Golf aufgenommen hatte, unverzüglich, dass es den Vereinigten Staaten nicht mehr vertraue, und bricht alle Verhandlungen ab.

Am 1. Juni willigt Donald Trump schließlich in ein Telefongespräch mit seinem Freund Netanjahu ein. Er sagt zu ihm: „Du bist verrückt! Ohne mich wärst du im Gefängnis. Ich rette dir den Hals. Alle hassen dich jetzt. Wegen dir hassen alle Israel.“ [24]

Anschließend veröffentlichte er auf Truth Social: „Ich habe heute mit Bibi Netanjahu gesprochen und ihn gebeten, keinen groß angelegten Angriff auf Beirut im Libanon zu starten. Er hat seinen Truppen den Rückzug befohlen. Danke, Bibi! Ich habe auch mit Vertretern der Hisbollah-Führung gesprochen, und sie haben zugestimmt, nicht mehr auf Israel und seine Soldaten zu schießen. Ebenso hat Israel zugestimmt, nicht mehr auf sie zu schießen. Mal sehen, wie lange das anhält – ich hoffe, es wird für die EWIGKEIT sein!“ [25]

Mike Huckabee, US-Botschafter in Jerusalem/Al-Quds, schreibt auf X: „Joe Kent ist entweder nicht besonders klug oder einfach unehrlich. Israel erhält 3,8 Milliarden Dollar, gibt aber weitaus mehr dafür aus, um US-Militärgüter zu kaufen. Die USA profitieren zudem von technologischen Innovationen, sodass die Rendite weitaus höher ist. Das neue Memorandum of Understanding mit Israel beendet die Hilfe und wird auf Handel basieren.“ [26]

Der israelische Ministerpräsident antwortete daraufhin auf X: „Ich habe heute Abend mit Präsident Trump gesprochen und ihm gesagt, dass Israel terroristische Ziele in Beirut angreifen wird, sollte die Hisbollah nicht aufhören, unsere Städte und Bürger anzugreifen.

Das ist unser klarer Standpunkt.

Gleichzeitig werden die IDF weiterhin wie geplant im Süden des Landes operieren“ [27].

Der Bruch ist vollzogen und wird akzeptiert.

Thierry Meyssan

Übersetzung

Werner Leuthäusser

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