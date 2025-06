Donald Trump koppelt die Vereinigten Staaten von der Europäischen Union ab

von Thierry Meyssan (voltairenet)

Im Gegensatz zu dem, was wir 1991 dachten, wird der Untergang des „amerikanischen Imperiums“ nicht dem der UdSSR ähneln. Washingtons westeuropäische Verbündete beabsichtigen es jedoch weiterzubetreiben? ob mit oder ohne seinem „Kaiser“. Infolgedessen wird Präsident Donald Trump seine Verbündeten mitten auf dem Schlachtfeld im Stich lassen.

Nachdem Präsident Trump die Vereinigten Staaten von den in Israel an der Macht befindlichen „revisionistischen Zionisten“ abgekoppelt hat, koppelt er nun auch die USA von der NATO und der Europäischen Union ab: Er will nicht mehr, dass sein Land irgendetwas mit dem „Amerikanischen Imperium“ und seinen gedungenen Mördern, den ukrainischen „integralen Nationalisten“, zu tun hat.

Nach der Abkopplung der Vereinigten Staaten von Israel [1] hat Donald Trump begonnen, sie auch von der Europäischen Union abzukoppeln. Wie mit Israel erweckte er zunächst den Eindruck, den EU-Mitgliedern und dem Vereinigten Königreich freie Hand zu lassen, begann dann jedoch sie auch abzukoppeln.

Zur Erinnerung: Präsident Trump hat den westlichen Staats- und Regierungschefs erlaubt, sich davon zu überzeugen, dass sie Russland in der Ukraine allein bekämpfen könnten. Bei zahlreichen Treffen in Paris, London und Kiew haben die Staatsmänner der EU und des Vereinigten Königreichs angekündigt, dass sie zusammenarbeiten und angesichts der Gefahr einer „russischen Invasion“ die Sicherheit des Kontinents gewährleisten würden. Sie haben daran gedacht, alle ihre Nationen unter den nuklearen Schutzschirm der Briten und Franzosen zu stellen und nicht mehr unter den der Vereinigten Staaten. Sie haben an einen kontinentalen Krieg gegen Russland gedacht und an eine Neuorganisation der Bündnisse um das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland und Polen.

Und dann: plötzlich nichts mehr. Die Vereinigten Staaten haben ihre Koordinierung mit der EU ausgesetzt [2]. Sie befragen sich nicht mehr gegenseitig über die einseitigen Zwangsmaßnahmen, die sie gegen Russland ergreifen. Das 17. „Sanktionspaket“ der EU war das letzte, das in Brüssel mit Washington beschlossen wurde. Das 18. wird durch die EU alleine erfolgen. Man sagt, es werde eine noch nie dagewesene Größe haben wird, aber ohne die Vereinigten Staaten ist es bereits zum Scheitern verurteilt.

Die Vereinigten Staaten haben im Europarat die Vorbereitung eines „internationalen Strafgerichtshofs zur Aburteilung russischer Verbrechen in der Ukraine“ beobachtet, halten sich aber davon fern [3]. In ihren Augen hat diese Rechtsprechung keinen Sinn: Die Strafprozesse von Nürnberg und Tokio folgten auf den Sieg der Alliierten über den Nationalsozialismus, aber dieser Gerichtshof würde also den Sieg der ukrainischen „integralen Nationalisten“, Kollaborateure der Nazis, über Russland vorwegnehmen. Er wird von den Vereinten Nationen nicht validiert und hat angesichts des russischen Vetorechts keine Chance anerkannt zu werden.

Heute müssen das Vereinigte Königreich und die EU sich den Tatsachen beugen. Sie verfügen nicht über die militärischen Mittel für ihre Politik. Sie verstricken sich in ihren Widersprüchen, indem sie die ukrainischen Kollateralverluste der russischen militärischen Spezialoperation anprangern, während sie sich mit den palästinensischen Kollateralverlusten des israelischen Krieges gegen die Hamas, die viel größer sind, zufriedengeben. Sie haben sich von den Vereinigten Staaten, die sie nicht ernst genommen haben, selbst entfernt.

Es bleibt ihnen eine Waffe: die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte, die sie bereits eingefroren haben. Sie würden dann den Wiederaufbau der Ukraine ermöglichen, ohne selbst dafür bezahlen zu müssen. Die Beschlagnahme von Vermögenswerten aus politischen Gründen ist eine Verletzung von Eigentumsrechten. Eine solche Entscheidung wäre unumkehrbar. Sie ist nur in Kriegszeiten möglich, gegen einen Feind. Die Beschlagnahmung dieser Vermögenswerte ist daher eine Kriegserklärung an einen um einiges mächtigeren Staat als die Macht des Vereinigten Königreichs und der EU zusammen.

Abgesehen davon, dass ihre Armeen einem Krieg gegen Russland keine zwei Tage lang Widerstand leisten könnten, würde die EU dann alle ihre Partner auf dem Planeten in Angst und Schrecken versetzen: Wenn es nämlich möglich ist, russisches Vermögen zu beschlagnahmen, warum sollte Brüssel dann aufhören und nicht auch Vermögen von Staaten konfiszieren, die Russlands Sonderoperation nicht verurteilt haben?

Wir müssen verstehen, was geschieht. Präsident Donald Trump hatte angekündigt, er fordere jetzt von allen Verbündeten, 5% ihres BIP für Militärausgaben auszugeben. Da ein solcher Anteil unmöglich ist – er würde eine Verdoppelung des Staatsbudgets bedeuten –, war der Austritt der Vereinigten Staaten aus dem integrierten NATO-Kommando also absehbar. Gleichzeitig hatte der Präsident wiederholt versichert, dass die Europäische Union geschaffen wurde, um den Vereinigten Staaten zu schaden, während die EU doch der zivile Teil des „amerikanischen Imperiums“ ist, dessen militärischer Teil die NATO ist.

Von jetzt an, nachdem klar wurde, dass weder das Vereinigte Königreich noch die EU in der Lage sind, das „Amerikanische Imperium“ in Frage zu stellen, dass ihre Führer vom „Amerikanischen Imperium“ auf Kosten ihrer Bürger abhängig sind, dass sie sich weigern, frei und unabhängig zu sein, bricht Washington die Beziehungen nun zu ihnen ab.

Beachten Sie, dass Donald Trump nicht gegen die Westeuropäer vorgeht. Er lässt sie einfach abdriften, auf der Jagd nach einer Chimäre.

Für diejenigen, die wie ich über die Auflösung der NATO und der EU nach der Auflösung der Sowjetunion nachgedacht haben, ist dies ein Schritt nach vorn. Aber für die britischen Untertanen und europäische Bürger ist es eine Katastrophe. In den kommenden Monaten werden wir die Aussöhnung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland sehen. Alles, was unsere Denkweise organisiert hat, wird in Vergessenheit geraten. Es ist an der Zeit, dass der Westen seine Eliten ersetzt und seine Gesellschaft neu überdenkt. Er ist jedoch darauf überhaupt nicht vorbereitet.

Während wir 1991 die Auflösung des „Amerikanischen Imperiums“ so wie die der UdSSR voraussahen, sehen wir jetzt, dass es ein völlig anderes Szenario ist, das Präsident Donald Trump umsetzen will. Wie Michail Gorbatschow will er sein Land wieder zu seinen Grundlagen zurückführen (Make America Great Again!), aber seine europäischen Verbündeten beabsichtigten, dieses Imperium zu verlängern.

In Brüssel hat die EU-Verwaltung diesen Cowboy immer noch nicht akzeptiert. Sie hofft, dass er bald ermordet wird oder dass er die Zwischenwahlen verliert und gezwungen ist, sich zu fügen.

In gewisser Weise ist es das Ende des Kalten Krieges, was sich heute abspielt, als die stay behind-Dienste der NATO westeuropäische Regierungen machten und wieder zerstörten. Die Staats- und Regierungschefs der EU, angefangen bei Ursula von der Leyen und Kaja Kallas, sind direkte Nachkommen dieser verdeckten Operationen. Sie sind die Kinder des „amerikanischen Imperiums“ und beabsichtigen, es fort zu führen.

Thierry Meyssan

Übersetzung

Horst Frohlich

Korrekturlesen : Werner Leuthäusser

