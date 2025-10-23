Donald Trump gegen das Bündnis der „tiefen Staaten“

von Thierry Meyssan (voltairenet)

Donald Trump ist es gelungen, eine Form Frieden in Gaza durchzusetzen, nicht nur gegen die Hamas, sondern auch gegen die Koalition von Benjamin Netanjahu. Seine Gegner waren weder die Palästinenser noch die Israelis, sondern die israelischen und britischen „tiefen Staaten“. Thierry Meyssan analysiert diesen Taschenspielertrick.

Obwohl Donald Trump vor neun Monaten noch von allen möglichen Kommentatoren beschimpft wurde, haben viele Persönlichkeiten, als sein Friedensplan für Israel und die Palästinensergebiete begann in die Tat umgesetzt zu werden, dessen Vaterschaft für sich beansprucht. Es ist ein Sport für Kommunikatoren, die zu politischen Führern geworden sind, keine Ideen oder Initiativen zu haben, aber sich die der anderen anzueignen, wenn sie Erfolg haben.

Zwar hätte niemand, außer Donald Trump und seinem Idol Andrew Jackson, gedacht, dass es möglich sei, „den Krieg durch Handel zu ersetzen“ [1]. Es war eine waghalsige Wette, die keines der Probleme, mit denen die Menschen konfrontiert sind, löst, sondern sie mitreißt und neue Perspektiven eröffnet [2].

So gab der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor, immer dieses Ergebnis angestrebt zu haben, um die Menschen die Verbrechen vergessen zu lassen, die er an den Palästinensern, den Libanesen, den Syrern, den Irakern, den Jemeniten und den Iranern begangen hat. Doch er ist nicht der Einzige: Die britische Bildungsministerin Bridget Phillipson hat im Namen von Premierminister Starmer erklärt, dass sie hinter den Kulissen eine entscheidende Rolle gespielt habe [3]. Man hätte fast die Spionageflüge der Royal Air Force über Gaza während des gesamten Konflikts vergessen und das diskrete Kommen und Gehen der israelischen Stabschefs in London [4].

Noch seltsamer ist, dass der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, die sich selbst zu ihren Beziehungen zu den Folterern und Mördern des palästinensischen Zweigs der Muslimbruderschaft (Hamas) beglückwünschten, vor den Augen von General Adbel Fattah al-Sisi, dem ägyptischen Präsidenten, der sowohl Israel als auch die Muslim-Bruderschaft als seine Feinde betrachtet, den Frieden unterzeichneten [5].

Diese Unterschrift war anders als alle anderen. In Gegenwart von etwa zwanzig westlichen Staatsoberhäuptern tat man weiterhin so, als ob es sich um einen Stammeskonflikt handele, der Israelis und Palästinenser gegeneinander aufhetzte, die sich seit 80 Jahren nicht verstehen können. Stupide Politiker haben sich für ihr Lager entschieden, weil sie für die einen den Juden, für die anderen den Arabern nahestehen. Doch alle, die in der Levante gelebt haben, und vor allem die Franzosen, wissen, dass dieser Konflikt künstlich war, dass er vom Britischen Empire so konzipiert wurde, dass er ewig zu seinem alleinigen Vorteil andauerte.

Daraus ergibt sich die Frage: Wie hat es Donald Trump geschafft, diese Falle zu umgehen, an der sich eine Vielzahl von Vorgängern die Zähne ausgebissen haben?

Um dies zu verstehen, muss man bedenken, dass der Präsident der Vereinigten Staaten erkannt hatte, dass der britisch-amerikanisch-israelische tiefe Staat die Fäden in diesem endlosen Konflikt zog. Er kämpfte seit vierundzwanzig Jahren gegen die Straussianer (die Anhänger von Leo Strauß) in den Vereinigten Staaten [6] und hat Elliott Abrams (den er während seiner ersten Amtszeit angestellt hatte) als den wahren Führer der Koalition an der Macht in Israel erkannt.

Als die Biden-Regierung erwog, Netanjahu zu stürzen und Benny Gantz in Tel Aviv an die Macht zu bringen (März 2024), hatte er [D. Trump Anm.d.Ü.] gleichfalls verstanden, dass die Briten dem im Weg standen, weil sie dagegen waren, dass General Gantz die Hamas zerstört [7]. Jawohl, London schützte immer noch die Muslimbruderschaft, während es zugleich Israel militärisch half. Das war seine imperiale Strategie: „Teile und herrsche“ und beide Seiten gleichzeitig zu unterstützen, so dass jede die andere neutralisiert und die Interessen der Krone mühelos fortbestehen.

So stützte sich Donald Trump also auf seine Feinde, um Frieden zu schließen: Er holte Tony Blair – bereits Berater der Vereinigten Arabischen Emirate und Ägyptens [8] – in das Abkommen, also den ehemaligen britischen Premierminister, der sich während des Krieges gegen den Irak mit den Straussianern verbündet hatte.

In ähnlicher Weise stützte sich Präsident Trump auf Benjamin Netanjahu, dessen Obsessionen und Sprunghaftigkeit er längst erkannt hatte. Hat Präsident Jacques Chirac nicht von ihm gesagt, er sei ein pathologischer Lügner, der nur darauf aus sei, die Palästinenser zu vertreiben? Trumps Wette ist, dass Netanjahu nicht plötzlich zum Nazi geworden ist, sondern dass er den Anweisungen der revisionistischen Zionisten am 7. Oktober folgt, so wie George W. Bush am 11. September denen der Straussianer folgte [9].

Donald Trump wird hier nicht so leicht aufhören. Er beabsichtigt, den Krieg gegen die Russen zu beenden, so wie er den Krieg gegen die Araber beendet hat. Sein Sondergesandter Steve Witkoff erklärte ihm zu Beginn seiner Reise nach Moskau und Kiew, dass die ukrainischen Nationalisten seit 1921 (der Annäherung zwischen Simon Petljura und Wladimir Jabotinsky) Verbündete seien. Gemeinsam massakrierten sie pro-sowjetische Ukrainer und nicht-zionistische Juden [10].

Die integralen Nationalisten manipulieren den nicht gewählten Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, genauso wie die revisionistischen Zionisten Benjamin Netanjahu manipulieren. Sie drangen mit Andrij Bilezki (jetzt Chef des 3. Armeekorps), Dmitrij Jarosch und Andrij Parubij (vor zwei Monaten ermordet) in ukrainische Institutionen ein, während die Straussianer in die Vereinten Nationen und die Briten in die Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine eindrangen.

Um dieses Chaos zu lösen, müsste Donald Trump Wolodymyr Selenskyj umkehren, wie er es mit Benjamin Netanjahu getan hat. Er müsste in den Wiederaufbau dort investieren, was von der Ukraine übrigbleiben wird, damit die Menschen die verlorenen Gebiete vergessen. Für diese Inszenierung wird er auf seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin zählen können, der akzeptieren kann, in den Augen des Westens zu verlieren, wenn Russland offensichtlich gewinnt.

Zunächst einmal telefonierte Donald Trump am 16. Oktober mit Präsident Putin. Letzterer erinnerte seinen Gesprächspartner daran, dass die dänischen Warnungen vor russischen Drohnen nur Täuschungskörper, Attrappen waren. In Wirklichkeit haben die Dänen, wie auch andere europäische Staaten, ihre Flughäfen schon lange vor Drohnenangriffen geschützt (Belgien, Bulgarien, Tschechische Republik, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, die Niederlande, Rumänien, Spanien, Schweden, die Slowakei und Slowenien tun dies auch für ihre Atomkraftwerke). Dänemark weigerte sich jedoch, die Drohnen, die über seinen Flughäfen kreisten, abzuschießen und Informationen über sie zu geben. Man zog vor, Russland die Schuld zuzuschieben und seine Flughäfen zu schließen. Offensichtlich handelt es sich bei dieser Operation nur um ein abgekartetes Spiel, um die Errichtung einer Abtrennung vom europäischen Kontinent durch eine „Drohnenmauer“ unter NATO-Kommando zu rechtfertigen. Wladimir Putin beharrte jedoch auf seinem Standpunkt: Russland werde das Atlantische Bündnis niemals provozieren.

Am nächsten Tag, dem 17. Oktober, teilte Donald Trump dann Selenskyj mit, dass er zugeben müsse, die von Russland befreiten Gebiete verloren zu haben [11], was bedeutet, dass die Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine, angeführt von Großbritannien und Deutschland, sowie das vom Europarat eingesetzte Sondertribunal für das Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine, null und nichtig geworden sind.

Thierry Meyssan

Übersetzung

Horst Frohlich

Korrekturlesen : Werner Leuthäusser

