Donald Trump erkennt die Grenzen des Jacksonismus an

von Thierry Meyssan (voltairenet)

Die Ereignisse entwickeln sich ungünstig. Gerade als Präsident Trump seinen Kulturkampf gegen die katholische Kirche startet, um den angelsächsischen und nicht den aztekischen Charakter seines Landes zu bekräftigen, erleidet er eine schwere Niederlage gegenüber dem Iran. Er muss feststellen, dass seine Art, Handelsangelegenheiten zu führen, die Diplomatie nicht ersetzen kann, zumindest nicht bei diesem Gesprächspartner. Und dass seine Jackson’sche Ideologie, die in innenpolitischen Fragen Wunder wirkt, keine Antwort auf strategische Probleme bietet. Donald Trump ist sich der Sackgasse bewusst, in der er sich befindet, und passt sich an. Er ändert seine Haltung von Grund auf.

Dieser Artikel ist eine Fortsetzung von: «Das Schisma zwischen dem Pentagon und dem Vatikan», 21. April 2026.

Am 21. und 22. Juni 2025 ordnete Präsident Donald Trump die Bombardierung iranischer Nuklearanlagen an (Operation „Midnight Hammer“). Offiziell ging es darum, jegliche Fähigkeit zur Herstellung einer Atombombe zu zerstören. Inoffiziell zielte diese Operation vor allem darauf ab, Israel einen Vorwand für den Einsatz einer Atombombe gegen den Iran zu nehmen, wie mehrere Politiker angedeutet hatten.

Wie dem auch sei, das Pentagon stellte fest, dass die iranischen Anlagen so tief unter der Erde lagen, dass es sie nicht erreichen konnte. Man mag sich gar nicht vorstellen, welche Folgen diese Bombardements gehabt hätten, wenn sie ihre Ziele getroffen hätten.

Diese Operation bot Washington Anlass, seine Fähigkeiten zum Sturz des von Khomeini errichteten Regimes und vor allem seine allgemeine Strategie zu hinterfragen. Bei der Bildung seiner Regierung hatte Donald Trump zugestimmt, dass sein Vizepräsident, JD Vance, einen seiner Freunde, Elbridge Colby, zum Unterstaatssekretär im Verteidigungsministerium ernennen durfte. Dieser Stratege war bereits während Trumps erster Amtszeit tätig gewesen. Er hatte ihm seine „Theory of Denial“ dargelegt: Um sicherzustellen, dass die Vereinigten Staaten die führende Weltmacht bleiben und China sie nicht überholt, dürfe man China nicht militärisch bekämpfen, sondern müsse ihm die für seine Entwicklung notwendigen Energie- und Rohstoffressourcen vorenthalten [1].

Elbridge Colby ist die einzige Persönlichkeit aus der Ära Obama-Biden, die bei Donald Trump einen Posten bekommen hat. Er war in der Tat einflussreich in der Politik der Demokraten gegenüber dem Iran und arbeitete für WestExec Advisors, das Unternehmen von Antony Blinken.

Mit Beginn der Operation „Midnight Hammer“ begann sich Donald Trumps Rhetorik zu wandeln. Bis dahin hatte er sich vor allem darum gekümmert, den Dollar vor seiner abgrundtiefen Staatsverschuldung zu retten. Er hatte die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien um finanzielle Unterstützung gebeten und immer wieder mit scharfen Äußerungen versichert, er habe keinerlei Liquiditätsprobleme. Er hatte nacheinander gigantische Investitionen für eine „goldene Kuppel“ und eine „goldene Flotte“ angekündigt. All das war jedoch nur Augenwischerei, da die Golfstaaten ihre Liquidität bereits aufgebraucht hatten und die Rüstungsprojekte noch nicht einmal ansatzweise in Angriff genommen worden waren.

Colby wandte sich an John Ratcliffe, den Direktor der CIA, um zu überlegen, wie man China seine Ressourcen im Ausland entziehen könnte. Er war selbst der Enkel von William Colby, dem CIA-Direktor unter Richard Nixon. Er war es, der gemeinsam mit seinem alten Freund, dem französischen General Paul Aussaresses, die Diktaturen in Lateinamerika installierte [2].

Im September und Oktober 2025 entsandten Colby und Ratcliffe Agenten nach Katar, um sich dort mit Delcy Rodríguez, der Vizepräsidentin der Bolivarischen Republik Venezuela, und Yussef Abou Nassif Smaili, ihrem Lebensgefährten, zu treffen. Dabei geht es darum, die Lage auszuloten und zu prüfen, wie die junge Frau dazu beitragen könnte, Nicolás Maduros autoritären Kurs zu stoppen [3].

Als sich die Möglichkeit bestätigte, dass die Vizepräsidentin die Lage in Caracas beruhigen könnte, wurde die Operation vom SouthCom vorbereitet, während die CIA dafür sorgte, dass der Eindruck entstand, ihr Ziel sei die Unterbindung des Drogenhandels. Ihr eigentliches Ziel wurde durch die Zerstörung einiger mit Drogen beladener Boote verschleiert. In Wirklichkeit geht es darum, sicherzustellen, dass venezolanisches Öl nicht mehr nach China gelangt (die „Strategy of Denial“). Die ganze Welt fällt darauf herein, wobei die Linke – zu Unrecht – glaubt, die Kapitalisten wollten sich das venezolanische Öl aneignen („Operation Absolute Resolve“, 3. Januar 2026).

Colby und Ratcliffe bereiten bereits die nächste Operation vor. Diesmal geht es darum, China das iranische Öl vorzuenthalten, das 40 % seiner Energieimporte ausmacht. Die beiden Männer nehmen daraufhin Kontakt zu ihren Verbindungen in Tel Aviv auf. Es geht darum, Benjamin Netanjahu zu suggerieren, dass man ihm freie Hand lassen werde, wenn er den Iran angreife. Tatsächlich schlägt dieser den Vereinigten Staaten sofort vor, einen Regimewechsel in Teheran zu organisieren.

Colby und Ratcliffe sind beide davon überzeugt, dass ein Regimewechsel unwahrscheinlich ist und dass der Iran keine Atombombe vorbereitet. Ihr Ziel ist es lediglich, China in die Enge zu treiben. Präsident Trump ist überzeugt, dass die NATO-Verbündeten den Vereinigten Staaten erneut dabei helfen werden, einen Regimewechsel zu orchestrieren. Er erreicht, dass Frankreich kurdische Scharfschützen im Irak ausbildet, um auf Demonstranten und Polizisten (in Iran) zu schießen und so das Chaos zu provozieren, das dem „Sturz der Ayatollahs“ vorausgehen wird. Unterdessen organisiert Finanzminister Scott Bessent den Bankrott der Ayandeh-Bank [4], bei der die Ersparnisse der Basarhändler angelegt sind.

Am 23. Oktober 2025 geht die Ayandeh-Bank in Konkurs. Die Einleger beginnen zu demonstrieren. Sie sind ruiniert. Einige von ihnen sind wohlhabende Basarhändler. Die Gesellschaft ist in Aufruhr, doch niemand stellt das Regime in Frage. Im Januar 2026 beginnen kurdische Scharfschützen, Demonstranten und Polizisten zu ermorden. Jeder glaubt, die gegnerische Seite sei allein verantwortlich, doch in Wirklichkeit sind es Dritte, die den Anschlag verübt haben, die jedoch unsichtbar bleiben.

Donald Trump versichert, dass er nicht zulassen werde, dass die Revolutionsgarden ihr eigenes Volk niedermetzeln. Die Westler, die davon überzeugt sind, dass Nicht-Westler nicht zivilisiert seien, unterstützen die „Verteidigung der Demokratie“. Das war’s dann. Israel, das nicht-jüdische religiöse Führer nicht respektiert, ermordet den Obersten Führer. Die Vereinigten Staaten ziehen sofort nach.

Was dann folgte, war nicht vorgesehen: Der Iran, der sich seit 48 Jahren darauf vorbereitet, sich von den Kolonialmächten zu befreien und anschließend den Rest der Welt davon zu befreien, ist gut geschützt. Die israelisch-amerikanischen Bombardements schaffen es zwar, das Land zu enthaupten, doch es treibt sofort wie eine Hydra neue Köpfe aus. Das ist jedoch keineswegs überraschend: 1981 gelang es den Volksmudschaheddin, auf einen Schlag 70 Führungskräfte zu ermorden, darunter Ayatollah Seyyed Mohammad Hosseini Beheshti, die damalige Nummer 2 des Landes, und etwa zehn Minister. In den beiden folgenden Tagen waren sie alle ersetzt worden.

Schlimmer noch: Der Iran, der den Angriff vorausgesehen und seine Gegenmaßnahmen schon seit langem vorbereitet hatte, greift die US-Militärstützpunkte der Region an. Innerhalb weniger Stunden macht er der westlichen Lufthoheit ein Ende, indem er das US-Superradar zerstört, das den gesamten Nahen Osten überwachte [5]. Anschließend zerstört er Radarflugzeuge, die das fehlende bodengestützte Superradar ersetzen sollten. Das Pentagon braucht eine Weile, um zu begreifen, dass der Iran über einen Satelliten verfügt, der ihm einen Überblick über die gesamte Region ermöglicht [6]. Nicht nur die Vereinigten Staaten sind blind, sondern der Iran sieht alles bis ins Detail. Die Gegenreaktion ist so spektakulär, dass sich die iranische Öffentlichkeit gegen den Angreifer zusammenschließt. Eine ganze Generation möchte sich den Bassijis und den Pasdaran anschließen, also dem Korps der Revolutionsgarden.

Das US-Außenministerium ist nicht effizienter als das des Krieges: Der Iran greift eine Resolution der UN-Generalversammlung wieder auf, die einstimmig ohne Abstimmung angenommen wurde und besagt, dass das Völkerrecht ihm Recht gibt [7]. Teheran betont, dass die Resolution des Sicherheitsrats, die seine Vergeltungsmaßnahmen gegen die Golfstaaten verurteilt, gegen das Völkerrecht verstößt. Die Golfstaaten wissen nicht mehr, an welchen Heiligen sie sich wenden wem sie vertrauen sollen. Sie verurteilen weiterhin die iranischen Angriffe, müssen sich jedoch damit abfinden, dass sie einen schweren Fehler begangen haben: Indem sie US-Militärstützpunkte beherbergten, glaubten sie, militärisch geschützt zu sein. Nun stellen sie fest, dass sie sich in Wirklichkeit vor einer Macht verbeugt haben, die sie in einen Krieg hineingezogen hat, der nicht der ihre ist.

Da die NATO-Verbündeten erkennen, dass es keine militärische Lösung geben wird, reagieren sie nicht mehr auf die Aufrufe des Weißen Hauses, selbst wenn sie an der Vorbereitung der Massaker während der Demonstrationen beteiligt waren. (Währenddessen) Unterdessen hat China seine Raketen nicht mehr gegen Taiwan, sondern gegen die Militärstützpunkte der Vereinigten Staaten im Indopazifik gerichtet [8]. Die ganze Welt passt sich der Lähmung der USA an.

Da ein Unglück selten allein kommt, verbreiten die iranischen Botschaften animierte Videos, in denen Donald Trumps Schmähungen auf karikaturistische Weise dargestellt werden. Der Humor wendet die weltweite öffentliche Meinung gegen den Aggressor.

Wenn man einen Fehler macht und sich weigert, ihn einzugestehen, ist man immer besteht die Versuchung, ihn noch mehr zu betreiben (tun). Da die ersten Bombardements nichts gebracht haben, beschließt Präsident Trump, sie zu verstärken, bis die Iraner nachgeben [9]. Und selbst die Straße von Hormus zu blockieren. Doch die Munitionsvorräte gehen langsam zur Neige. Das Pentagon muss nun Waffen requirieren, die eigentlich für andere Einsatzgebiete bestimmt waren.

Donald Trump muss einsehen, dass seine Eskalationsstrategie gescheitert ist: Da konventionelle Bombardements gegen „das Regime“ nichts bewirkt haben, muss man nun versuchen, den Sieg mit einer Atombombe zu erringen. Nicht mit einer strategischen Bombe wie in Hiroshima und Nagasaki, sondern mit einer taktischen Bombe. General Dan Caine, Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs, erhebt sich daraufhin gegen ihn. Er erklärt ihm, dass er dagegen sei und seinerseits kein nukleares Feuer entfachen werde [10]. Donald Trump muss vor der Presse wieder Boden gutmachen.

Präsident Donald Trump kann nur das Scheitern der Vereinigten Staaten feststellen. Bei der Analyse wird ihm klar, dass sein Ansatz als Unternehmer – einerseits seine persönliche Verhandlungsweise und andererseits seine jacksonianische Ideologie, Krieg durch Handel zu ersetzen – (es) ihm nicht erlaubt, wirksam zu reagieren. Er muss also einen Kurswechsel vornehmen. Deshalb beschließt er, Anhänger einer eher klassischen Ideologie wieder an seine Seite zu holen. Als Geste der Versöhnung benennt er einen Saal im Nebengebäude des Weißen Hauses, dem Old Executive Building, in «Henry-Clay-Saal» um [11]. Henry Clay war der Hauptgegner von Andrew Jackson.

Seit drei Wochen wendet sich die „MAGA“-Anhängerschaft (Make America Great Again) von Donald Trump (von ihm) ab. Viele sprechen offen davon, ihn für dienstunfähig zu erklären und durch Vizepräsident JD Vance zu ersetzen. Am 25. April 2026 um 20:30 Uhr stürmt ein Einzeltäter in die Nähe des Ballsaals, in dem die Trump-Regierung die Pressekorrespondenten empfing. Er versucht, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu ermorden. Der Secret Service (Personenschutzdienst) bringt daraufhin den Präsidenten, seine Familie und die Mitglieder seiner Regierung in Sicherheit. Er greift nicht zuerst ein, um Donald Trump zu retten, sondern seinen Vizepräsidenten JD Vance. Der Schütze wird überwältigt, doch die Botschaft ist angekommen.

Thierry Meyssan

Übersetzung

Werner Leuthäusser

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