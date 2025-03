Digitales Kontrollnetz entsteht im Hochgeschwindigkeitstempo

Nachdem die Trump-Administration nun seit zwei Wochen die Leitung der US-Exekutive innehat, scheint Folgendes im Gange zu sein.

von Catherine Austin Fitts (dirtyworld1)

Trotz des chaotischen Anscheins ist der umgesetzte Plan äußerst strategisch und befindet sich schon seit geraumer Zeit in der Planungsphase. Wenn man durch den Nebel des Omniwar blickt, sieht der Hochgeschwindigkeitsaufbau des Kontrollnetzes bisher so aus.

Digitale IDs

REAL ID wird in den Bundesstaaten mit Nachdruck vorangetrieben. Auch die Einwanderungsbemühungen scheinen die Kombination von digitalen Ausweisen und Biometrie zu unterstützen.

Stargate-Rechenzentren

Die Stargate-Initiative umfasst den Aufbau von Rechenzentren, die ausreichen, um ein vollständiges Kontrollnetz und ein vollständig digitales Währungssystem zu unterstützen.

Stargate mRNA Injections

Der Vorschlag für personalisierte mRNA-„Impfstoffe“ gegen Krebs (und alles andere) deutet auf einen Plan hin, das Injektionsprogramm so auszuweiten, dass das Internet der Körper umgesetzt und die Lebenserwartung weiter gesenkt werden kann. Die Stargate-Finanzierung hilft auch dabei, den laufenden weltweiten Aufbau „großer“ Impfstofffabriken zu unterstützen.

Ich bin mir nicht sicher, wie Musks Wunsch, unsere Köpfe mit Mesh-Netzwerken auszustatten, dazu passt, da ich vermute, dass sie denken, dass sie mit Injektionen den größten Teil, wenn nicht sogar den gesamten Weg zurücklegen können – und es ist viel einfacher, Injektionen zu vermarkten, die „gut“ für Sie sind.

Die fiskalische Kontrolle den Zentralbankern überlassen

Die Übernahme der Zahlungssysteme des Finanzministeriums durch DOGE, verbunden mit der Säuberung des öffentlichen Dienstes, soll die Kontrolle des Kongresses über die Finanzströme und -politik beenden.

Damit haben die New Yorker Fed und die Zentralbanken weltweit die vollständige Kontrolle über die Haushaltspolitik. In der Praxis haben Musk und sein Team – und alle privaten Unternehmen und ausländischen Regierungen, die diese Daten jetzt teilen – die Exekutive und den Kongress in Bezug auf die Kontrolle und den Betrieb der Haushaltspolitik der Regierung ersetzt.

Musk fungiert also als der titelgebende „Doge“ im venezianischen Sinne. Wie Steve Bannon richtig bemerkt, scheren sich Musk und die Silicon Valley-Crew nicht im Geringsten um das amerikanische Volk. Wir könnten Musk genauso gut „Präsident Musk“ nennen.

Sozialkreditsystem

Es sieht so aus, als ob die Übernahme der Systeme durch DOGE die Infrastruktur für die Einführung eines Sozialkreditsystems mit Bundeszahlungen schafft. Anschuldigungen und Fallenstellungen wegen „Hassverbrechen“ sollen dabei helfen.

Krypto-Push

Die Tests eines vollständig digitalen Transaktionssystems unter Verwendung privater Kryptowährungen werden fortgesetzt, während gleichzeitig ein regulatorischer Rahmen für Kryptowährungen geschaffen wird und Stablecoins eingesetzt werden, um die Fähigkeit des Dollars, die Schwellenmärkte zu „dollarisieren“, deutlich zu verbessern.

Jedes Land mit einer schwachen Währung, das sich einem starken Dollar gegenübersieht, wird feststellen, dass seine Bürger durch Stablecoins, auf die sie über ihre Mobiltelefone und entsprechende Zahlungs-Apps zugreifen können, in den Dollar gelockt werden.

Landraub

Eines der großen Ziele ist es, Bitcoin, ein Ponzi-System, gegen reale Vermögenswerte einzutauschen – „500 Billionen Dollar an Land und Mineralien“, wie Howard Lutnick es ausdrückt.

Wenn vorgeschriebene staatliche Käufe den Preis von Bitcoin in die Höhe treiben können und dann die 2 %, die 70 % der Bitcoin besitzen, ihre Bitcoins geheim und steuerfrei gegen Land eintauschen können, können sie MBT erreichen – den wahren Kern von MAGA – „Milliardäre zu Billionären machen“.

Darüber hinaus wird dies dazu führen, dass die staatlichen Geldflüsse und Kredite an die Durchschnittsbevölkerung eingestellt werden, was den wirtschaftlichen Fußabdruck des Durchschnittsamerikaners dramatisch verringert. (Der Klimawandel hat nicht funktioniert, aber die Plünderung wird es.)

Das Spiel um Landraub kann über Lutnick und die Staatsfonds sowie das Finanzministerium über eine strategische Bitcoin-Reserve durchgeführt werden.

Völkermord im Gazastreifen

Um einen Teil des Kontrollnetzes aufzubauen, müssen sie die Palästinenser nach Jordanien und Ägypten umsiedeln – oder ihren Völkermord fortsetzen.

Es scheint, als gäbe es eine gewisse Verzögerung bei der Frage, wer die Verantwortung dafür übernehmen wird.

Wie dem auch sei, sie scheinen zu glauben, sie bräuchten Gazas Land, Wasser, Öl und Gas, um das Kontrollnetz fertigzustellen, also müssten die Palästinenser gehen. Wie das geschehen soll und wie sie die Räumung der Ukraine abschließen werden, ist noch nicht ganz klar.

Marketing

Eine Vielzahl lächerlicher kultureller und unethischer medizinischer Pläne hat den Hass auf einen Siedepunkt gebracht – über 70 Geschlechter, Transgender-Kinder, Spätabtreibungen, Geldwäsche an NGOs und die Zerstörung des Frauensports, um nur einige zu nennen.

Die vielen verschiedenen Maßnahmen zur Abschaffung all dieser Dinge erfreuen Trumps Anhänger so sehr, dass sie die Zerstörung der Verfassung und den illegalen Putsch nicht bemerkt haben.

Dies wird kombiniert mit Krypto-Spekulationsgewinnen und massiver Unterhaltung durch Fernsehen und Internet – wahrscheinlich durch Porno-, Gaming- und Krypto-Sites sowie durch Sportübertragungen im Fernsehen –, um den Putsch weiter zu unterstützen und die Menge dazu zu bringen, jeden Liberalen oder jede Person zu verachten und/oder zu ignorieren, die zu warnen versucht, dass DOGEs Zugriff auf und die Nutzung der Zahlungssysteme des Finanzministeriums sowie andere laufende Maßnahmen massive Verstöße gegen die Verfassung und Gesetze darstellen.

Alles, was Sie tun müssen, ist, jeden zu sperren und zu verspotten, der vorschlägt, dass die richtige Reaktion darin besteht, das Gesetz durchzusetzen.

Das Marketing-Plädoyer lautet: „Vergangene Gesetzlosigkeit rechtfertigt gegenwärtige Gesetzlosigkeit“; die Streichung aller möglichen abscheulichen, lächerlichen und verschwenderischen Ausgaben trägt dazu bei, diese Behauptung zu untermauern.

Es herrscht wenig Verständnis dafür, dass die Gerichte diese Streichung, wenn sie illegal erfolgt, oft rückgängig machen und die Kosten oft höher sind als die Einsparungen. Das ist den Neocons unter Bush I passiert; das ist eine klassische Neocon-Strategie.

Wie der General Counsel des HUD (später Gouverneur von Oklahoma und Geschäftsführer der American Bankers Association) einmal sagte, als darauf hingewiesen wurde, dass es illegal sei, einen verbindlichen Vertrag mit einem privaten Unternehmen aufzukündigen: „Scheiß auf sie! Bis sie vor Gericht gewinnen, sind wir weg.“

Wenn man weiß, was man tut, könnte man all diese Dinge relativ schnell auf legaler Basis streichen, aber es sieht nicht so aus, als ob das passiert.

Die Freiheitskämpfer setzen voll darauf, dass RFK Jr. und Tulsi Gabbard in die Regierung einziehen, ohne zu verstehen, dass diese die Landnahme und den Völkermord im Gazastreifen – also die großen Themen – voll unterstützen.

Die Regierung hat diese beiden Kandidaten hervorragend unterstützt und gleichzeitig die Freiheitskämpfer mundtot gemacht, die auf Fortschritte in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und andere ausgewählte Themen hoffen.

Das Kontrollnetz und die Landnahme werden alle Fortschritte an diesen Fronten zunichtemachen, sofern sie nicht gestoppt werden, was immer noch möglich ist.

Wetterkrieg

Dies ist eines der „Asse im Ärmel“ der Plünderer. Der Wetterkrieg wird den Landraub auch weiterhin unterstützen und bringt die Möglichkeit mit sich, die Medien – alte und neue – zu manipulieren, um die Zahl der Todesopfer niedrig zu halten. Die Übernahme von TikTok war zu diesem Zweck notwendig.

Unterm Strich: Das ist ein Putsch

Letzten Juni schrieb ich auf Money & Markets, dass die Vorreiter des totalitären Kontrollmodells und die Zentralbanker beschlossen hätten, Trump zu unterstützen, weil er die Konservativen in dieses Modell einführen könne.

Was jetzt passiert, war zumindest seit damals geplant; Trump und Musk sind einfach Kabuki-Theater. Was ich unterschätzt hatte, war die Geschwindigkeit, mit der sie einen umfassenden Putsch durchführen würden.

Da jedoch die Clouds des Verteidigungsministeriums (DOD) und der Geheimdienste alle digitalisiert und in die Hände des Silicon Valley gelegt wurden, ist eine vollständige Umstrukturierung der US-Regierung durch die digitalen Systeme nun mit hoher Geschwindigkeit möglich.

Eine große Frage ist, wie stark sie die Bundeszuflüsse kürzen werden. Je mehr Bundeszuflüsse man kürzt, desto schneller kann man den Landraub durchführen, desto günstiger wird der Preis und desto schneller kann man alle zu einem vollständig digitalen Währungssystem zwingen.

Wenn man jedoch staatliche Käufe von Bitcoin vorschreiben kann, kann man den Preis in die Höhe treiben und seine Anhänger mit Spekulationsgewinnen betrunken halten, während man alles andere in die Wege leitet.

Der erste Versuchsballon, von dem ich gehört habe, Bitcoin für den Landraub zu verwenden – ein Vorschlag, alle Bundeszuflüsse über Nacht zu stoppen –, war im Jahr 2017 und lief auf eine regelrechte „Schockdoktrin“ hinaus.

Solaris ausführlicher Bericht für den Wrap Up des 3. Quartals 2024 handelt von Plünderungen und geht Fallstudien durch, wie dies weltweit getan wurde. Die Leute, die dies getan haben – in Russland, in Osteuropa, in Lateinamerika – haben manchmal gesagt, dass sie, nachdem sie mit der Welt fertig seien, das in Nordamerika machen würden.

Das ist ein Putsch. Ziel ist es, die Verfassung ein für alle Mal zu zerstören. Wenn ihnen das gelingt, werden die Zentralbanker die vollständige Kontrolle haben, wie Augustín Carstens, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), offen beschrieben hat.

Beachten Sie, dass die New Yorker Fed weiterhin die Schulden verwaltet und dafür sorgt, dass die Zahlungen fließen, und dass die Märkte nicht dramatisch reagiert haben. Das liegt daran, dass das kluge Geld mit dem, was passiert, zufrieden ist und tatsächlich im Allgemeinen vorausgesehen hat, was passieren wird.

Die US-Exekutive verwaltet nicht das Dollarsystem, und sie kann nur tun, was sie tut, wenn die Zentralbanker weiterhin zulassen, dass die Zahlungen ein- und ausgehen.

Meine Empfehlung an uns alle ist, so schnell wie möglich für so viel Transparenz wie möglich zu sorgen und alles Mögliche in Ihrem Staat umzusetzen, um die Verfassung und die individuelle Souveränität zu schützen.

Tun Sie alles Mögliche, um die analogen Systeme und Bargeld und Schecks zu schützen; sehen Sie, was die Staaten tun können. Und von nun an werde ich, wie ein brillanter Verbündeter vorschlägt, Musk als „Präsident Musk“ bezeichnen, um dem MAGA-Team zu helfen, zu verstehen, was wirklich passiert.

Wenn die derzeitigen Bemühungen erfolgreich sind, werden unsere Kinder und Enkel nie die Segnungen erfahren, die wir erfahren haben.

Die menschliche Zivilisation kann zum Stillstand kommen, aber nur, wenn wir es zulassen.

Beten Sie für die Freiheit und erinnern Sie sich daran, dass der Durchbruch umso größer ist, je größer der Zusammenbruch ist.

Möge dieses Jahr von Gnade und den wundersamen Veränderungen gesegnet sein, die göttliche Intelligenz bringen kann.

