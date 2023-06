Digitale Zentralbankwährung (CBDC): Die Waffe des Geldes? Die Gesundheitstyrannei der WHO: Auf dem Weg zu einer totalitären Weltregierung? Auf keinen Fall!

Von Peter König (globalresearch)

Zwei Arten absoluter Kontrollen werden vorbereitet, um den „Great Reset“, auch UN-Agenda 2030 genannt, umzusetzen. Eine potenzielle Zwangsjacke und totale Kontrolle durch die programmierbare digitale Währung der Zentralbank (CBDC) und eine alles unterdrückende Gesundheitstyrannei durch die WHO, die sich über die nationalen Verfassungsrechte und -rechte hinwegsetzt nationale Souveränität, soweit es Gesundheitsmaßnahmen betrifft.

Ersteres wird von der sogenannten Zentralbank der Zentralbanken, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), „verwaltet“, koordiniert und für eine einwandfreie Umsetzung überwacht; Letzteres von der 1948 von Rockefeller gegründeten, fälschlicherweise UN-Agentur WHO genannten Organisation. Das Budget des aufstrebenden Tyrannen besteht zu 80 % aus Pharma-, Gates- und anderen privaten Mitteln. Bei beiden handelt es sich um kriminelle Organisationen.

Das sind Pläne, die noch nicht umgesetzt wurden. Aber die Welt sollte sich dessen bewusst sein, damit Wir, das Volk, diesen schrecklichen Angriff auf die Menschheit stoppen können.

CBDC könnte eher früher als später auf uns, die Menschheit, zukommen. Programmierbares CBDC ist eine Massenvernichtungswaffe . Die Waffe ist seit Jahrzehnten in der Planung – und sie passt genau in das Gesamtbild des Great Reset / der Agenda 2030.

Programmierbar – bedeutet, dass das Geld so programmiert werden kann, wie es von einer Person ausgegeben werden soll , oder gesperrt oder verfallen oder für bestimmte Waren oder Dienstleistungen verwendet werden kann – oder es kann vollständig einbehalten oder gelöscht werden, je nachdem wie gut Sie sich nach den Maßstäben der alles beherrschenden Todeskult-Elite benehmen.

CBDC ist ein Hauptkontrollelement, ein Würgegriff für die Bevölkerung.

Gleichzeitig bereitet die WHO eine alles beherrschende Tyrannei im Gesundheitswesen vor . Der Plan sieht vor, dass die neuen totalitären Regeln – die Biden-Regierung hat überarbeitete Internationale Gesundheitsvorschriften (IGV) einschließlich eines neuen Pandemievertrags initiiert – voraussichtlich bis Ende Mai 2023 von der Weltgesundheitsversammlung ratifiziert werden sollen Mit einer Drittelmehrheit treten die neuen Regeln im Jahr 2024 in Kraft.

Gesundheitstyrannei und Kontrolle durch die WHO

Die Elite, die vorgibt, über die Menschheit zu herrschen, agiert am stillsten im Verborgenen. Dazu gehören die Finanzgiganten, die größten Geldgeber des Weltwirtschaftsforums (WEF), die Davos Boys. Die Finanzelite hat das Sagen beim integrierten und willigen Klaus Schwab , dem CEO des WEF.

Im Gegenzug gibt Herr Schwab Aufträge an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weiter, beispielsweise zur Neugestaltung und Umsetzung der Revision der IGV, zu der nun auch ein Pandemievertrag gehört.

Erstens setzt Bill Gates, ebenfalls einer der Hauptsponsoren der WHO, einen zwielichtigen äthiopischen Politiker, Tedros Adhanom Ghebreyesus , an die Spitze der WHO. Tedros, ein Kumpel von Bill Gates, ist ehemaliger Generaldirektor der GAVI Vaxx-Alliance, die ebenfalls von der Gates Foundation gegründet und finanziert wird. – Soviel dazu, dass die WHO eine UN-Agentur ist.

Wenn diese neuen IHR/Pandemie-Verträge Ende Mai 2023 von der Weltgesundheitsversammlung genehmigt werden, wird die Welt (derzeit 194 WHO-Mitglieder) unter einer „Gesundheitstyrannei“ leben.

Die WHO hätte weitreichende Machtbefugnisse gegenüber ansonsten autonomen Ländern und wäre in der Lage, nationale Verfassungen außer Kraft zu setzen und zu entscheiden, ob eine Krankheit als Pandemie, also mit Massenimpfung, behandelt werden muss.

Beispielsweise könnte die WHO beschließen, dass die Grippe künftig als Pandemie behandelt werden muss. Seit „Covid“ wird jede „Impfung“ vom genmodifizierenden mRNA-Typ sein. Dieselbe Virustechnologie, die mit Covid-Impfungen bereits zig Millionen Todesfälle auf der ganzen Welt verursacht hat. Natürlich nicht offen anerkannt, aber Statistiken zur Übersterblichkeit, insbesondere in der westlichen Welt, alias Globaler Norden, sprechen für sich. Sie stimmen mit den Impfraten der Länder überein.

Die Menschen haben keine Ahnung, dass ihnen, wenn sie ihr Kind das nächste Mal zur Polio- oder Masernimpfung mitnehmen, eine potenziell tödliche mRNA-artige toxische Lösung injiziert wird, die immunfeindliche Spike-Proteine ​​produziert. Sehen Sie dies von Dr. Mike Yeadon, ehemaliger Vizepräsident und Chief Science Officer von Pfizer.

Totaler Gehorsam

Um den größtmöglichen Gehorsam der Länder zu gewährleisten, hat Klaus Schwab mehrfach damit geprahlt, dass es dem WEF gelungen sei, Wissenschaftler der WEF-„Akademie“ für junge globale Führungskräfte (YGL) in Regierungen auf der ganzen Welt einzuschleusen. Sie werden oft in die Positionen des Premierministers oder Präsidenten versetzt. Um nur einige der bekanntesten zu nennen – Justin Trudeau , Kanada; Emmanuel Macron , Frankreich; Mark Rutte , Niederlande; ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ; sowie Olaf Scholz , aktueller Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.

Digitale Zentralbankwährung (CBDC) – Willkommen im neuen Geldgefängnis

Die Entscheidung, CBDC sozusagen mit Warp-Geschwindigkeit einzuführen, wurde bei einem Treffen in Jackson Hole, Wyoming im August 2019 von den Zentralbankern der G7-Staaten getroffen. Sie stimmten für einen Finanzcoup namens „Going Direct Reset“.

Dies war schon seit mindestens 20 Jahren geplant und musste nun für die Endphase der totalen und absoluten Finanzkontrolle konsolidiert werden – das Endspiel der kommenden Welttyrannei. Zuerst im globalen Norden angewendet, wo die Auswirkungen am größten sein werden. Siehe Kurzfassung 1 Minute. Video von Katherine Austin Fitts, es sagt alles.

Es verwandelt Geld in programmierbares und kontrollierbares CBDC – eine Massenvernichtungswaffe.

Der Rest der Welt wird diesem Beispiel folgen. Das denken sie. Die Zerstörung der industrialisierten Welt steht an erster Stelle. Deutschland soll die Deindustrialisierung Europas vorantreiben, ausgelöst durch künstlich verursachte Energieknappheit. Dann kommt die absolute Kontrolle über die natürlichen Ressourcen der Welt – so dass der Wiederaufbau des Systems bei drastisch reduzierter Weltbevölkerung recht schnell voranschreiten kann.

Der Stellvertreterkrieg zwischen den USA und der NATO in der Ukraine gegen Russland ist ein Vorreiter mit dem Ziel, Russland und seinen Reichtum an natürlichen Ressourcen zu beherrschen.

Regierungen und Bankster sind die größten, schändlichsten, aber am wenigsten anerkannten Feinde des Volkes. Wie lange wird es noch dauern, bis die Mehrheit der Menschen aufwacht und diesem Verbrechen an der Menschheit ein Ende setzt?

Laut Katherine Austin Fitts könnte die Einführung von CBDC eine halbe Milliarde Menschen arbeitslos machen. Das ist nur ein Teil der Kriegsführung. Es ist eng mit der Plandemie verbunden. Menschen starben nicht an Covid, die meisten starben an giftigen Impfungen und an „Covid“, das Elend verursachte.

Dr. Michael Yeadon , ehemaliger Vizepräsident und Chefwissenschaftler von Pfizer, sagte in seinen Interviews und Sonderreden wiederholt, dass das tatsächliche, möglicherweise massive Sterben der erzwungenen Impfkampagne drei bis zehn Jahre nach Beginn eintreten werde Der Vaxx-Antrieb. Im Dezember 2020 begann die Injektion von mRNA-Material in den Körper der Menschen. Wir gehen nun in das dritte Jahr. Und Hunderttausende, wenn nicht Millionen auf der ganzen Welt sind bereits an den „Impfungen“ gestorben, NICHT an Covid.

Heutzutage warnen wahrheitssuchende Wissenschaftler und Ärzte: „Lassen Sie sich nicht impfen, es ist gefährlich für Ihre Gesundheit, die Impfungen könnten Sie töten.“ Andernfalls kann es sein, dass Sie lebenslang verstümmelt werden oder die Fruchtbarkeit von Frauen und Männern massiv eingeschränkt wird. Letzteres zeigt sich bereits in den Statistiken – in Europa ist die Fruchtbarkeit im Jahr 2022 um 20 % auf 40 % zurückgegangen. Dennoch gehen die weltweiten Impfkampagnen weiter – ein Bulldozer, der vor nichts Halt macht.

Wie kann man Geld zu einer Waffe machen?

Eine Dreier-Tyrannei – eine „Trinität“ – ist dabei. Das WEF und seine riesigen Finanziers hinter den Kulissen; die Regierungen und die Bankster über ein Netzwerk nationaler Zentralbanken, die alle von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel, Schweiz, kontrolliert werden. Die „Gesundheitsindustrie“ – Big Pharma, Gesundheits- und Krankenhauseinrichtungen sowie Versicherungen – folgen dem Beispiel mit digitalisierten Gesundheitsakten und digitalisierten Gesundheitsdiensten.

Die Entscheidung des G7-Gipfels Jackson Hole im Jahr 2019 über massive Bankeninsolvenzen zur Einführung von CBDC begann Anfang März 2023 in den Vereinigten Staaten mit relativ geringem Ton. Die Eröffnung war der offensichtliche Zusammenbruch der kalifornischen Silicon Valley Bank (SVB), der kalifornischen Silvergate Capital und der New Yorker Signature Bank. Keiner von ihnen musste wirklich in die Insolvenz gehen. Sie wurden von der Biden-Administration „rettet“ und unter die Kontrolle der „Regulierungsbehörde“ gestellt, bevor Gerüchte über ein Scheitern einen Ansturm auf die Bank auslösen konnten.

Wir wissen, wie „Gerüchte“ erfunden oder verstärkt werden können und wie sie Menschen mobilisieren können.

Auf der anderen Seite des Atlantiks wurde die Credit Suisse, die zweitgrößte Schweizer Bank, in den letzten zwei Jahrzehnten nacheinander von Skandalen und „finanziellen Unregelmäßigkeiten“ geplagt, darunter Drogengeldwäsche und die Unterstützung russischer Oligarchen bei der Flucht vor westlichen Sanktionen durch „ „verschwindende“ Dokumente, die sie mit ihren Luxusyachten in Verbindung bringen, die beschlagnahmt werden sollten.

Seit Anfang des Jahres ist der Aktienwert der Bank zunächst von Woche zu Woche, dann von Tag zu Tag eingebrochen. Eine vollständige Liste der Finanzskandale und mehr finden Sie hier .

Ein Großteil des Vertrauensverlusts beruhte wiederum auf Gerüchten – und Gerüchte können verbreitet werden – seien sie wahr oder falsch.

Es bestand nie die Notwendigkeit, die CS unter Zwangsverwaltung zu stellen . Die Bank war laut vielen Analysten und auch die FINMA (die Schweizer Bankenaufsicht) zahlungsfähig, insbesondere nachdem die CS angeblich am Freitag, dem 17. März, einen „Rettungskredit“ in Höhe von 50 Milliarden Franken von der Schweizer Zentralbank erhalten hatte.

Laut Insidern (CS-Analysten) und Außenstehenden hätte dieser Geldbetrag ausgereicht, um die Bank umzustrukturieren, einschließlich der stillen Beseitigung unerwünschter Skelette – das Vertrauen der Menschen und Aktionäre zurückzugewinnen – und innerhalb von weniger als einem Jahr wieder funktionsfähig zu sein.

Für den plötzlichen Richtungswechsel am Wochenende, dem 18./19. März, könnte es jedoch eine andere Agenda geben. Janet Yellen, US-Finanzministerin, hochrangige Beamte des britischen und deutschen Finanzministeriums befanden sich in „Beratung“ mit dem Schweizer Finanzminister.

Der Druck von außen schränkte die Souveränität der Schweiz erneut ein, sowohl auf politischer Ebene als auch im Hinblick auf die renommierten Schweizer Private-Banking-Dienstleistungen.

Was dann geschah, ist das genaue Gegenteil von dem, was mit der 50-Milliarden-Rettungsaktion hätte erreicht werden sollen. Man könnte sich fragen: War die „Rettungsaktion“ der Regierung in Höhe von 50 Milliarden Franken nur eine Tarnung?

In einem scheinbar plötzlichen Richtungswechsel zwang die Schweizer Regierung ohne Konsultation der Aktionäre und Inhaber von Anleihen im Wert von rund 16 Milliarden Franken die UBS, die größte Schweizer Bank, ihre etwas kleinere Schwester CS zu übernehmen. Noch seltsamer war, dass dies durch die Anwendung einer zwielichtigen Notstandsverordnung geschah. Die CS befand sich nie in einer Insolvenznotlage.

Die CS-Aktionäre mussten einen Übernahmepreis von 3 Milliarden Franken akzeptieren, etwa 0,76 Franken pro Aktie, also weniger als die Hälfte des zuletzt notierten Aktienwertes. Allein die Infrastruktur der Bank ist ein Vielfaches des Übernahmepreises wert.

Am Sonntag, 19. März, gab die Schweizer Aufsichtsbehörde FINMA bekannt, dass im Rahmen der Transaktion die sogenannten Additional-Tier-One-Anleihen (AT1) in Höhe von rund 16 Milliarden Franken auf Null geschrieben werden. Weder die Aktionäre noch die Anleihegläubiger wurden gewarnt.

Dieser überstürzte, erzwungene Deal kam in Europa nicht gut an. Ein berühmter Rechtsprofessor an der Schweizer Rechtsuniversität Freiburg nannte die Schweiz eine „Bananenrepublik“.

Die konservative Schweizer Zeitung NZZ berichtete am 19. März 2023, dass vor einigen Monaten niemand den Untergang der CS für möglich gehalten hätte. Im Jahr 2007 hatte die CS einen Aktienwert von über 100 Milliarden Franken. Weniger als eine Woche vor der angeordneten Übernahme wurde es schrittweise auf 7 Milliarden Franken reduziert. Das Papier kommt zu dem Schluss, dass die Schweiz eine Zombie-Bank abgeschafft und stattdessen eine Monster-Bank erworben hat . Nach der Fusion wird die UBS über verwaltete Vermögenswerte im Wert von rund 5 Billionen verfügen. Vergleichen Sie dies mit etwa 10 Billionen BlackRock.

Anstelle eines 50-Milliarden-Rettungskredits – der zurückgezahlt worden wäre, kostet der neue Deal die Schweiz rund 230 Milliarden – eine 200-Milliarden-Zentralbank-Kreditlinie, von denen hundert Milliarden vollständig vom Schweizer Staat (Steuerzahler) garantiert werden, plus a 9 Milliarden Bürgschaft (Steuerzahler) für UBS-Verluste, dazu weitere Bürgschaften bei Zahlungsausfällen.

Ganz nebenbei verkündete die Schweizerische Zentralbank am 5. März einen der größten Verluste ihrer jüngeren Geschichte, nämlich 132,5 Milliarden Franken. Rechnet man dazu noch eine potenzielle Verlustposition von rund 100 bis 200 Milliarden Franken hinzu – da kommt man zum Nachdenken – was ist sonst noch geplant, um diese Schulden zu tilgen?

Die Grossaktionäre der CS könnten eine massive Klage gegen die Schweizer Regierung einreichen. Die Saudi National Bank (10 %), die Saudi Olayan Group (5 %) und die Qatar Holding (5 %) halten zusammen etwa 20 %. Für diese erdölproduzierenden Länder sind Anwaltskosten möglicherweise kein Problem, aber die Schaffung eines Präzedenzfalls wird wichtig sein. BlackRock bleibt mit rund 4,1 % CS-Aktien vorerst am Rande.

Sieht aus und riecht, als wäre das alles von langer Hand geplant worden. Erinnern Sie sich an das Treffen der G7-Zentralbanker in Jackson Hole, Wy im Jahr 2019?

Financial Times und Forbes berichten, dass etwa 200 kleine bis mittelgroße US-Banken „am Rande“ des Zusammenbruchs stehen. Der Zusammenbruch der Credit Suisse, einer der 30 systemisch wichtigsten Banken der Welt, die auch zu den „Too Big to Fail“-Banken gehört und von der Schweizer Regierung gerettet wurde, könnte den Beginn eines massiven Domino von Bankenpleiten in den USA und Europa darstellen . Sehen Sie sich das an .

Philipp Hildebrand, Vizepräsident von BlackRock und verantwortlich für Investitionen, ist der ehemalige Präsident der Schweizerischen Nationalbank (der 2016 aufgrund eines persönlichen Skandals aus dem Amt gedrängt wurde) und wechselte dann zu BlackRock. Er weiß, wie sich die Räder in der Schweiz drehen.

Die Ordnungspolitik der Biden-Administration ignoriert das Dodd-Frank-Gesetz von 2010, das staatliche Rettungsaktionen abschafft und die Tür für Bail-ins öffnet, indem es den Banken ermöglicht, das Geld der Gläubiger zu beschlagnahmen und in Eigenkapital umzuwandeln. Wenn diese staatliche Rettungspolitik anhält, wird es zu einer noch nie dagewesenen Staatsverschuldung kommen. Das Gleiche könnte auch für Europa gelten, wo auf beiden Seiten des Atlantiks potenziell Hunderte Billionen Staatsschulden angehäuft werden.

Dies wäre der ideale Zeitpunkt, um in der westlichen Welt – den USA, Großbritannien, Kanada, Europa, aber auch Japan und Australien – sofort die programmierbare digitale Zentralbankwährung (CBDC) einzuführen.

Das gemeinsame BIP dieser Länder beläuft sich im Jahr 2022 auf etwa 50 Billionen US-Dollar, fast die Hälfte des weltweiten BIP im Jahr 2022 (103,86 Billionen US-Dollar). Siehe dies (Daten der Weltbank).

*

Innerhalb kürzester Zeit könnten die Schulden der westlichen US-Dollar-basierten Wirtschaft mit einem Schlag getilgt werden – mit einer neuen Art von Geld, dem CBDC. Mit einem weiteren Schlaganfall könnte die gesamte ignorante westliche Bevölkerung doppelt in eine Zwangsjacke geraten – durch die Gesundheitstyrannei der WHO und durch programmierbares CBDC.

Es ist höchste Zeit, dass wir, die Menschen auf der ganzen Welt, uns der diktatorischen Maßnahmen bewusst werden, die in Kürze auf ihre Umsetzung warten. Dann wäre der Großteil von The Great Reset/Agenda 2030 erreicht. Sobald das passiert, wird es schwierig sein, zu entkommen.

Es ist an der Zeit, dass wir, das Volk, unsere Regierungen auffordern, aus der WHO auszutreten – in der Schweiz wurde bereits ein entsprechendes Referendum eingeleitet – und dass wir bereit sind, Parallelregierungen mit lokalem Geld einzurichten, die völlig losgelöst von den bestehenden Banken und Zentralbanken sind.

*

Hinweis für Leser: Bitte klicken Sie oben auf die Schaltfläche „Teilen“. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research erneut zu veröffentlichen und mit anderen zu teilen.

Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er lehrt an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von „ Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed“; und Co-Autorin von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ ( Clarity Press – 1. November 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Center for Research on Globalization (CRG). Er ist außerdem nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang-Instituts der Renmin-Universität in Peking.

Das vorgestellte Bild stammt von International Man

Die Originalquelle dieses Artikels ist Global Research Copyright © Peter Koenig , Global Research, 2023

(Visited 1 times, 1 visits today)