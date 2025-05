Digitale Gefängnisgesellschaft

Implantierbare Gehirn-Computer-Schnittstellen sind da, und sie sind ein riesiger Schritt in Richtung der dystopischen „digitalen Gefängnisgesellschaft“, die die Elite für uns geplant hat

von Michael Snyder (dirtyworld1)

Wäre es der Himmel oder die Hölle, wenn Ihr Gehirn 24 Stunden am Tag mit dem Internet verbunden wäre?

Heutzutage ist ein großer Teil der Bevölkerung scheinbar die meiste Zeit an ihr Telefon oder ihren Computer gefesselt.

Doch schon bald werden implantierbare Gehirn-Computer-Schnittstellen es diesen Menschen ermöglichen, ständig mit ihren Geräten verbunden zu sein.

Apple hat sich mit einem zwielichtigen Technologieunternehmen namens „Synchron“ zusammengetan, um ein „Gehirnimplantat zu entwickeln, mit dem Benutzer digitale Geräte durch ihr Denken bedienen können“…

Stellen Sie sich vor, Sie könnten ein iPhone oder MacBook nur mit Ihren Gedanken steuern. Das mag weit hergeholt klingen, aber die jüngste Partnerschaft von Apple deutet darauf hin, dass dies näher sein könnte, als wir denken.

Der Tech-Gigant hat sich mit dem Neurotechnologie-Unternehmen Synchron zusammengetan, um ein Gehirnimplantat zu entwickeln, mit dem Nutzer digitale Geräte durch ihre Gedanken bedienen können – ohne zu tippen, zu antippen oder zu wischen.

Interessanterweise wird berichtet, dass Jeff Bezos und Bill Gates beide an Synchron beteiligt sind…

Wie das Wall Street Journal berichtet, arbeitet Apple bei diesem Projekt mit Synchron zusammen, einem privaten Unternehmen mit Sitz in New York City, das von Jeff Bezos und Bill Gates unterstützt wird.

Die Branche der Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCI) wird in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich erheblich wachsen.

Der wohl bekannteste Akteur in diesem Bereich ist das Unternehmen Neuralink von Elon Musk, das seit Januar seine Geräte erfolgreich in drei Menschen implantiert hat.

Anders als die Gehirn-Computer-Schnittstelle von Neuralink wird das Gerät von Synchron nicht in das Gehirn implantiert.

Stattdessen befindet sie sich oben auf dem Gehirn…

Im Gegensatz zum N1-Implantat von Neuralink wird das Stent-ähnliche Gerät von Synchron, die so genannte Stentrode, auf das Gehirn und nicht in das Innere des Gehirns implantiert, so dass eine invasive offene Gehirnimplantation vermieden werden kann.

Nach dem Einsetzen liest die Stentrode mithilfe ihrer Elektroden die Signale des Gehirns und setzt sie in Navigation und Symbolauswahl auf dem Bildschirm um.

Die Art und Weise, wie sie das Gerät von Synchron auf das Gehirn bringen, besteht darin, es in die Halsvene zu implantieren und dann das Gerät „in ein Blutgefäß in der Nähe des motorischen Kortex des Gehirns“ zu navigieren…

Das Herzstück dieses Durchbruchs ist eine Technologie, die als Brain-Computer-Interface (BCI) bekannt ist.

Dieses System ermöglicht es einer Person, ein Gerät durch ihre Gehirnaktivität zu steuern, ohne dass Muskelbewegungen erforderlich sind.

Das Stentrode genannte Gerät von Synchron wird über die Jugularvene in ein Blutgefäß in der Nähe des motorischen Kortex des Gehirns implantiert.

„Das ist ein Novum“, sagt Tom Oxley, CEO von Synchron. „Wir nutzen die Blutgefäße als natürliche Schnellstraße ins Gehirn und versehen sie mit Elektroden, die die Aktivität aufzeichnen.

Diese Plattform wird zu einer Art Bluetooth für Ihr Gehirn, mit dem Sie ein Gerät steuern können, ohne eine Tastatur oder Maus zu benötigen.“

Viele Menschen werden dies einer offenen Gehirnoperation, wie sie für andere Gehirn-Computer-Schnittstellen erforderlich ist, vorziehen.

Natürlich werde ich unter keinen Umständen zulassen, dass jemand etwas in mich einpflanzt, und ich bin sicher, dass die meisten von Ihnen genau so denken.

Aber das ist die Richtung, in die die Dinge gehen.

Das Ziel ist die Schaffung einer dystopischen „digitalen Gefängnis“-Gesellschaft, in der so viele Menschen wie möglich so lange wie möglich mit dem Internet verbunden sind.

Selbst wenn Sie sich entscheiden, nicht daran teilzunehmen, werden Sie sich dem nicht entziehen können.

Man sagt uns, dass bald Millionen von Menschen eine KI-Brille tragen werden, die ständig Informationen über jeden und alles sammelt, auf das sie gerichtet ist…

Die wahre Revolution – und die wahre Bedrohung – liegt in dem, was als nächstes kommt: Die KI-Brille von Meta.

Sonnenbrillen, Brillen, wie auch immer Sie sie nennen wollen – sie sehen aus wie etwas aus einem Science-Fiction-Film. Aber es gibt sie wirklich, und sie sind da.

Schon bald werden Millionen, vielleicht sogar Dutzende von Millionen Menschen mit dieser Brille herumlaufen. Und Sie werden es vielleicht nicht einmal merken.

Das sind nicht nur Spielzeuge. Sie sind Werkzeuge – und Waffen.

Sie bestehen aus einer Kamera, einem Mikrofon, einer KI-Schnittstelle und einem Internetzugang, die unauffällig in die Brille integriert sind.

Sie sind in der Lage, Gesichter zu erkennen, Sprache zu interpretieren, Informationen in Echtzeit zu überlagern und riesige Datenmengen zu sammeln, während ihre Besitzer einfach die Straße entlanggehen.

Sie können umfassende Zusammenfassungen über den Fremden in der U-Bahn flüstern, fremde Sprache in Echtzeit übersetzen, Anmachsprüche vorschlagen, Interaktionen ohne Zustimmung aufzeichnen und Bewertungen eines Restaurants einblenden, bevor man überhaupt auf die Speisekarte geschaut hat.

Und das alles, ohne ein Telefon in die Hand zu nehmen oder ein Wort zu tippen. Diese Brille beobachtet nicht nur die Welt.

Sie interpretiert, filtert und schreibt sie mit der ganzen Kraft von Metas Algorithmen hinter dem Brillenglas um.

Und wenn Sie glauben, dass Sie sicher sind, nur weil Sie keine Brille tragen, sollten Sie sich eines Besseren belehren lassen, denn die Leute, die sie tragen, werden sie unweigerlich auf Sie richten.

In einem solchen System wären tyrannische Regierungen in der Lage, alle Transaktionen zu beobachten, zu verfolgen, zu überwachen und zu kontrollieren.

Wenn Sie ein Unruhestifter sind, könnten Ihnen Ihre „digitalen Privilegien“ entzogen oder Sie könnten sogar ganz aus dem System verbannt werden.

Wie würden Sie also überleben, wenn Sie nicht kaufen, verkaufen, einen Job finden oder ein Bankkonto haben könnten?

Wir leben in sehr seltsamen Zeiten, und das „digitale Gefängnis“, das sie um uns herum errichten, wird mit jedem Tag erdrückender.

Quelle: https://michaeltsnyder.substack.com/p/implantable-brain-computer-interfaces?r=qrouj&triedRedirect=true

(Visited 40 times, 40 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …