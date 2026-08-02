Dieses System muss gehen! Deutschland braucht die Kettensäge! | Prof. Philipp Bagus im Gespräch

Was für’n Arsch!

Wer gemeint ist s. etwa Min. 25.

Javier Milei wollte den aufgeblähten Staat in Argentinien radikal reduzieren. Doch was hat er eigentlich erreicht – und wo stoßt sogar ein Präsident mit Kettensäge an seine Grenzen?

Ich bespreche dies mit Prof. Dr. Philipp Bagus. Wir ziehen eine Bestandsaufnahme von Mileis Reformkurs, seinen Erfolgen und dem, was noch nicht erreicht wurde.

Dann richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Deutschland: Was hat die Merz-Regierung vor? Anhand einiger bemerkenswerter Videobeispiele diskutieren wir politische Skandale, Staatsmacht und ein System, das sich zunehmend von seinen Bürgern löst.

Kann dieses System noch reformiert werden – oder erfordert es eine grundlegende Veränderung? Und liegt die Macht, sich zu verändern, letztlich bei den Bürgern?

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