Dieser Winter wird kalt: Es fehlt Gas | Interview mit Prof. Fritz Vahrenholt

In diesem Winter droht Deutschland eine dramatische Zuspitzung der Energiewende. Leere Gasspeicher, explodierende Energiepreise und die Zerstörung der letzten Kernkraftwerke bringen das Stromnetz an seine Grenzen. Roland Tichy spricht mit dem renommierten Energieexperten Prof. Dr. Fritz Vahrenholt über die fatalen Folgen der aktuellen Energiepolitik, drohende Industrieabschaltungen und die Frage: Ist eine Rückkehr zur Kernenergie die letzte Rettung vor dem wirtschaftlichen Kollaps?

Prof. Fritz Vahrenholt analysiert schonungslos die Mangelwirtschaft, die Risiken der einseitigen Abhängigkeit von Wind und Sonne und erklärt, wie fünf deutsche Kernkraftwerke innerhalb von wenigen Jahren reaktiviert werden könnten, um den Industriestandort Deutschland zu sichern. Das würde weniger Geld kosten, als die jetztige Energiewende – braucht aber Mut. Mut, der der Politik fehlt.

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