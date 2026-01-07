Dies sind die Worte der ersten 16 von insgesamt 46 Wissenschaftlern, die den Weltklimarat (IPCC) aufgrund der korrupten Klima-Wissenschaft verlassen haben

Quelle: legitim

Dies sind die Worte der ersten 16 von insgesamt 46 Wissenschaftlern, die aufgrund der wissenschaftlichen Korruption innerhalb der Organisation aus dem Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimawandel (IPCC) ausgetreten sind.

Dr. Robert Balling:

Der IPCC stellt fest, dass im 20. Jahrhundert keine signifikante Beschleunigung des Anstiegs des Meeresspiegels festgestellt wurde. Dies wurde in der Zusammenfassung des IPCC für politische Entscheidungsträger nicht erwähnt.

Dr. Lucka Bogataj:

Steigende Kohlendioxidwerte in der Luft führen nicht zu einem Anstieg der globalen Temperaturen … Die Temperatur hat sich zuerst verändert, und etwa 700 Jahre später folgte eine Veränderung des Kohlendioxidgehalts in der Luft.

Dr. John Christy:

Der Öffentlichkeit ist kaum bekannt, dass die meisten Wissenschaftler, die am IPCC beteiligt sind, nicht der Meinung sind, dass eine globale Erwärmung stattfindet. Die Ergebnisse des IPCC wurden in jedem nachfolgenden Bericht konsequent falsch dargestellt und/oder politisiert.

Dr. Rosa Compagnucci:

Der Mensch hat nur zu wenigen Zehntel Grad zur Erwärmung der Erde beigetragen. Die Sonnenaktivität ist ein wichtiger Treiber des Klimas.

Dr. Richard Courtney:

Die empirischen Beweise deuten stark darauf hin, dass die Hypothese der anthropogenen globalen Erwärmung falsch ist.

Dr. Judith Curry:

Ich werde nicht einfach drauflosreden und den IPCC unterstützen, weil ich kein Vertrauen in den Prozess habe.

Dr. Robert Davis:

Die globalen Temperaturen haben sich nicht so verändert, wie es die modernsten Klimamodelle vorhergesagt haben. In der Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger des IPCC werden die Temperaturbeobachtungen von Satelliten mit keinem Wort erwähnt.

Dr. Willem de Lange:

1996 führte mich der IPCC als einen von etwa 3000 ‚Wissenschaftlern‘ auf, die sich einig waren, dass es einen erkennbaren menschlichen Einfluss auf das Klima gibt. Das war nicht meine Meinung. Es gibt keine Beweise für die Hypothese, dass der katastrophale Klimawandel auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist.

Dr. Chris de Freitas:

Entscheidungsträger in der Regierung sollten inzwischen gehört haben, dass die Grundlage für die seit langem vertretene Behauptung, Kohlendioxid sei ein wesentlicher Treiber des globalen Klimawandels, in Frage gestellt wird – damit einhergehend auch die bisherige Annahme, dass kostspielige Maßnahmen zur Begrenzung der Kohlendioxidemissionen erforderlich sind. Wenn sie davon noch nichts gehört haben, dann liegt das am Lärm der Hysterie um die globale Erwärmung, die sich auf den logischen Trugschluss des ‚Arguments aus Unwissenheit‘ und auf Vorhersagen von Computermodellen stützt.

Dr. Oliver Frauenfeld:

Es sind noch viel größere Fortschritte erforderlich, was unser derzeitiges Verständnis des Klimas und unsere Fähigkeiten zu dessen Modellierung angeht.

Dr. Peter Dietze:

Unter Verwendung eines fehlerhaften Wirbeldiffusionsmodells hat der IPCC die zukünftige Kohlendioxidaufnahme der Ozeane stark unterschätzt.

Dr. John Everett:

Es ist Zeit für eine Realitätsprüfung. Die Ozeane und Küstengebiete waren schon viel wärmer und kälter als in den aktuellen Klimawandelszenarien prognostiziert. Ich habe die IPCC-Berichte und neuere wissenschaftliche Literatur geprüft und bin der Meinung, dass es kein Problem mit einer erhöhten Versauerung gibt, selbst nicht bei den unwahrscheinlichen Werten, die in den am häufigsten verwendeten IPCC-Szenarien angenommen werden

Dr. Eigil Friis-Christensen:

Der IPCC weigerte sich, den Einfluss der Sonne auf das Klima der Erde als untersuchungswürdiges Thema zu betrachten. Der IPCC sah seine Aufgabe ausschließlich darin, mögliche menschliche Ursachen des Klimawandels zu untersuchen.

Dr. Lee Gerhard:

Ich habe das Konzept der anthropogenen globalen Erwärmung nie vollständig akzeptiert oder abgelehnt, bis Ende der 1980er Jahre nach den wilden Behauptungen von James Hansen von der NASA eine heftige Debatte entbrannte. Ich habe mich mit der [wissenschaftlichen] Literatur befasst, um die Grundlage dieser Behauptungen zu untersuchen, beginnend mit den ersten Prinzipien. Meine Studien führten mich dann zu der Überzeugung, dass diese Behauptungen falsch waren.

Dr. Indur Goklany:

Der Klimawandel ist wahrscheinlich nicht das weltweit wichtigste Umweltproblem des 21. Jahrhunderts. Die Mortalitätsdaten enthalten keine Anzeichen dafür, dass die Häufigkeit oder Schwere extremer Wetterereignisse insgesamt zugenommen hat, obwohl die gefährdete Bevölkerung stark gewachsen ist.

Dr. Vincent Gray:

Die Erklärung des [IPCC] zum Klimawandel ist eine orchestrierte Litanei von Lügen.

