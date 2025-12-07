Die kriminellen, unverantwortlichen Euro-Eliten wie von der Leyen, Kallas, Merz, Macron und NATO-Rutte verprügeln die EU finanziell auf ein sinkendes Schiff.

Quelle: strategic-culture

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, treibt einen rücksichtslosen Plan voran, über € 200 Milliarden in Russlands Staatsvermögen zu konfiszieren, um das korrupte neunazische Kiewer Regime zu stützen und einen vergeblichen Stellvertreterkrieg zu verlängern.

Es ist schwer, sich eine krassere Vorgehensweise vorzustellen. Doch die sogenannte europäische Führung um Von der Leyen steuert eifrig in eine Katastrophe. Zumindest der glücklose Kapitän der Titanic versuchte, Kollisionen mit einem Eisberg abzuwenden. Die Euro-Kapitäne steuern mit Volldampf voran.

Von der Leyens vorgeschlagenem Schema wird fantasievoll als „Reparationskredit“ bezeichnet und gibt durch legalistische Rhetorik vor, keine Beschlagnahme von Russlands Vermögenswerten zu sein. Aber es läuft auf Diebstahl hinaus. Diebstahl, um den blutigsten Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg fortzusetzen, der die Niederlage Nazi-Deutschlands markierte.

Von der Leyen, ein ehemaliger deutscher Verteidigungsminister, wird von anderen obsessiv russophoben Euro-Eliten unterstützt. Die EU-Außenministerin Kaja Kallas, eine ehemalige estnische Premierministerin, behauptet, dass die Beschlagnahme von russischem Geld und das Pumpen in das Kiewer Regime darauf abzielt, Moskau zu zwingen, ein friedliches Ende des fast vierjährigen Konflikts auszuhandeln. Eine solche verdrehte Logik ist eine orwellsche Verzerrung der Realität.

Belgien und andere europäische Staaten sind äußerst vorsichtig gegenüber dem beispiellosen und kühnen Schritt. Belgien, das in seinem Euroclear-Depot den Großteil des eingefrorenen russischen Vermögens – etwa 185 Mrd. € – hält, ist besorgt, dass es finanziell ruiniert wird, wenn Moskau die EU für die illegale Beschlagnahme von Reichtum haftbar macht. Andere EU-Mitglieder, wie Ungarn und die Slowakei, sind besorgt, dass die russophobe Führung jegliche diplomatischen Initiativen der USA untergräbt. Trump-Regierung und der Kreml verhandeln über eine Friedensregelung.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat davor gewarnt, dass jede Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte durch die EU-Führung – unabhängig von der finanziellen rhetorischen Verpackung – von Moskau als Diebstahl von Staatsvermögen angesehen wird. Russland hat versprochen, mit rechtlichen Herausforderungen im Rahmen der bestehenden Verträge robust zu reagieren, um eine genaue Entschädigung zu erhalten. Das ist es, wovor Belgien Angst hat und warum es sich dem Kreditreparationsprogramm von der Leyen widersetzt.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs werden am 18. und 19. Dezember einen Gipfel abhalten, um über den Vorschlag zu entscheiden. Die russophoben Eliten sind so verzweifelt, dass sie eifrig den politischen Druck auf die belgische Regierung ausgeübt haben, in ihrer Opposition nachzugeben, um dem Schema mitzuwirken. Bei dem Versuch, Belgien an Bord zu bringen, hat von der Leyen rechtliche Garantien dafür geschrieben, dass alle EU-Mitglieder rechtliche und finanzielle Auswirkungen teilen werden. Daher nimmt es die nicht gewählte Präsidentin der Europäischen Kommission auf sich, einen Abschiedsbrief für ganz Europa zu schreiben.

Im Wesentlichen basiert das vorgeschlagene Darlehensreparationssystem auf der Verwendung von immobilisierten russischen Investitionen in EU-Banken als Garantie für die Bereitstellung einer zinslosen Ausschüttung an die Ukraine in Höhe von 140 Mrd. €. Die finanzielle Lebensader ist notwendig, weil die Ukraine nach vier Jahren des Kampfes gegen einen Stellvertreterkrieg im Namen der NATO gegen Russland bankrott ist.

Die Ukraine und ihre NATO-Sponsoren haben diesen Konflikt verloren, da die russischen Streitkräfte mit überlegener militärischer Gewalt an Dynamik gewinnen. Aber anstatt Russlands Bedingungen für den Frieden zu erfüllen, wollen die Euro-Eliten weiter „für den letzten Ukrainer kämpfen“. Für den Frieden zu klagen, wäre ein Eingeständnis der Komplizenschaft in einem Stellvertreterkrieg und wäre für die europäischen Kriegstreiber politisch katastrophal. Indem sie ihr kriminelles Unternehmen und ihre Lügen vertuschen, sind sie gezwungen, die „Verteidigung der Ukraine“ -Scharade am Laufen zu halten.

Angesichts der grassierenden Transplantation und Unterschlagung im Kern des Kiewer Regimes, wie die jüngste Entlassung von Spitzenministern und Beratern zeigt, ist es sicher, dass ein Großteil des nächsten EU-Darlehens auf Offshore-Bankkonten, ausländischen Immobilien und in die Nase des korrupten Regimes schnupft.

Von der Leyens kunstvolle Täuschung des Diebstahls behauptet, dass die russischen Vermögenswerte nicht dauerhaft beschlagnahmt werden, sondern entlassen werden, wenn Moskau der Ukraine schließlich „Kriegsschadenersatz“ zahlt. Mit anderen Worten, das System ist eine Erpressungsoperation, die Russland niemals einhalten wird, weil es auf Russland als schuldigen Aggressor basiert, anstatt, wie Moskau und viele andere es sehen, als Selbstverteidigung gegen jahrelange NATO-befeuerte Feindseligkeit, die 2014 in dem CIA-Putsch in Kiew gipfelt und ein NeoNazi-Regime bewaffnet, um Russland zu provozieren. Daher werden Russlands eingefrorene Gelder nach dem Schema von der Leyen niemals zurückgegeben und, um die Verletzung zu beleidigen, zum Wohle der Kiewer Mafia durchgeführt worden sein.

Ein solcher krimineller Schritt ist sehr provokant und gefährlich. Es könnte von Moskau als Kriegshandlung angesichts des riesigen Ausmaßes der Plünderung der russischen Nation interpretiert werden. Zumindest wird Russland nach internationalen Verträgen und Gesetzen, die Belgien und andere EU-Staaten aus finanziellen Verbindlichkeiten zerstören könnten, eine Entschädigung anstreben. Wie absurd ist das? Von der Leyen und ihre russophoben Arten stellen Europa für den Bankrott auf, indem sie Russlands Reichtum stehlen, weil es ein korruptes NeoNazi-Regime unterstützt hat, das bereits Millionen von ukrainischen Militäropfern geopfert hat?

Alternativ, wenn die EU-Führung auf dem Gipfel vom 18. bis 19. Dezember mit ihrem verrückten Raubüberfall nicht davonkommt, ist der „Plan B“ für die EU-27-Mitglieder, eine gemeinsame Verschuldung von den internationalen Märkten zu beseitigen, um das Kiewer Regime durch weitere zwei Jahre Zermürbungskrieg zu tragen.

Der Wahnsinn der EU-Staats- und Regierungschefs ist unergründlich. Sie wird von ideologischer, vergeblicher Besessenheit angetrieben, Russland zu „unterwerfen“. Von der Leyen sowie Bundeskanzler Friedrich Merz sind Nachkommen von Nazi-Figuren. Für diese Menschen gibt es ein atavistisches Streben, Russland zu besiegen und europäische „Größe“ zu behaupten.

Sie verloren ihren Stellvertreterkrieg in der Ukraine mit viel Blut an den Händen. Aber anstatt von ihrer destruktiven Obsession abzusehen, versuchen sie verzweifelt, neue Wege zu finden, um es am Laufen zu halten.

Die kriminellen, unverantwortlichen Euro-Eliten wie von der Leyen, Kallas, Merz, Macron und NATO-Rutte verprügeln die EU finanziell auf ein sinkendes Schiff. Sie bringen den gesamten europäischen Block mit sich und zersplittern, während sie gehen.

Was diese Eliten tun, ist, die Europäische Union, wie wir sie kennen, zu zerstören, und sie bekennen sich, sie aufrechtzuerhalten. Ironischerweise sind sie es, nicht Russland, der größte Feind von Demokratie und Frieden in Europa.

