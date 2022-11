Die Zensur war nicht genug, sie wollen uns zerstören

Cyberwar findet derzeit auf mehreren Ebenen statt. Auf internationaler Ebene sind vor allem China und Russland für ihre Hacking-Fähigkeiten bekannt geworden.

von Dr. Joseph Mercola (dirtyworld1)

Wie von „Full Measure“ berichtet,1 Cyberkriminalität auf der ganzen Welt kostet jetzt jedes Jahr 940 Milliarden US-Dollar, und diese Kosten steigen nur.

Russische Hacker neigen dazu, sich auf die finanziellen Gewinne von Ransomware zu konzentrieren, wobei der Angriff auf die Colonial Pipeline im Jahr 2021 ein bemerkenswertes Beispiel ist. 2 China neigt unterdessen dazu, amerikanische Geschäftsgeheimnisse zu verfolgen.

Ein Beispiel ist der Cyberdiebstahl der Konstruktionspläne für den amerikanischen Kampfjet F-35.

Laut dem Bericht „Full Measure“ schätzt die US-Regierung, dass in den letzten zwei Jahrzehnten jedes Jahr zwischen 200 und 600 Milliarden US-Dollar an Geschäftsgeheimnissen und geistigem Eigentum gestohlen wurden.

Das Endspiel all dieser Cyberkriegsführung ist es, „die Welt zu beherrschen“, sagte James Lewis, ein Cybersicherheitsexperte des Center for International and Strategic Studies, gegenüber „Full Measure“.

China, sagt er, wurde ausgewählt, um die dominierende Macht in der Welt zu sein, und „sie glauben, dass China die Regeln international festlegen sollte“.

Lewis gibt nicht an, wer „sie“ sind, aber höchstwahrscheinlich bezieht er sich auf die selbsternannten „Eliten“, die für und/oder mit dem Weltwirtschaftsforum arbeiten, um den Großen Reset herbeizuführen.

Sie haben tatsächlich das Ziel, das chinesische Überwachungs- und Kontrollsystem weltweit zu replizieren, aber ob sie den Chinesen tatsächlich erlauben werden, ihre Neue Weltordnung zu regieren, steht zur Debatte.

Andersdenkende durch Cyberkriegsführung zerstören

Im Allgemeinen sind Cyberangriffe und Hacking zu einem Hauptgeschäft geworden. Es steckt viel Geld drin, egal ob wir über den Diebstahl geistigen Eigentums sprechen oder kritische Informationen als Geiseln für Lösegeld halten.

Aber Cyberangriffe sind nicht nur ein Finanzunternehmen. Cyberkriegsführung wird auch eingesetzt, um Dissidenten zu zerstören, und die meisten dieser Angriffe werden auf nationaler Ebene durchgeführt – was bedeutet, dass Regierungen Cyberkriegstechniken gegen ihre eigenen Bürger einsetzen.

Als Hacker meine Website und E-Mail-Server zerstörten, hatten sie eindeutig nicht die Absicht, damit Geld zu verdienen. Sie wollten unsere Infrastruktur zerstören, und sie waren erfolgreich. Wer würde das tun wollen? Die Russen? Die Chinesen? Wahrscheinlich nicht. Nein, die Täter stammen viel eher aus den US-Grenzen.

Wir wissen jetzt, dass Big Tech von der globalen Great Reset-Kabale unter Druck gesetzt wurde, Menschen auf der ganzen Welt zu zensieren, die ihre Agenda offenbaren und sich gegen ihre Pläne aussprechen.

In den USA wurde Big Tech auch von einer großen Anzahl von US-Regierungsbeamten, einschließlich Präsident Biden persönlich, illegal unter Druck gesetzt, das Recht auf freie Meinungsäußerung zu verletzen.

Die Absicht dahinter ist die gleiche. Die US-Regierung verfolgt die Great Reset-Agenda und dazu gehört, den COVID-Plan am Leben zu erhalten und so viele wie möglich dazu zu bringen, sich einer freiwilligen „Impfung“ zu unterziehen.

Facebook und Twitter haben beide spezielle Portale3 die Regierungsbeamte verwenden, um Inhalte zu zensieren. Womit auch immer die Regierung nicht einverstanden ist, verschwindet von den Plattformen, ohne dass Fragen gestellt werden.

Akademiker, die von Leuten wie Bill Gates finanziert werden, haben auch globalistische Propaganda veröffentlicht, in der Cyberterrorismus-Experten aufgefordert werden, in die Gegenoffensive zu gehen, um Antiimpfer, insbesondere das sogenannte „Desinformationsdutzend“, auszulöschen.

Zufälligerweise stehe ich ganz oben auf dieser Liste, und zufällig wurde meine Website von raffinierten Hackern angegriffen und zerstört. Koinzidenz? Ich glaube nicht.

Es ist ziemlich klar, dass diejenigen, die hinter diesem Angriff stehen, nicht wegen des Geldes dabei waren. Sie wollten mich zum Schweigen bringen, indem sie mich aus dem Geschäft drängten. Glücklicherweise ist ihnen dieses übergeordnete Ziel nicht gelungen.

Meine Artikel werden immer noch über Substack veröffentlicht, und wir konnten unseren Online-Markt wieder in Gang bringen, der die Rechnungen für diesen Newsletter und die Mitarbeiter in nur wenigen Tagen bezahlt.

Aber die Botschaft ist klar. Uns zu zensieren ist nicht genug. Sie wollen uns zerstören – und nicht nur mich, sondern uns alle. Die Liste der Organisationen, deren Websites von Hackern gelöscht oder zerstört wurden, ist an dieser Stelle lang, und sie alle haben eines gemeinsam.

Sie versuchen, die Menschen darüber aufzuklären, was wirklich vor sich geht, insbesondere über die Wahrheit über die COVID-Impfungen, die weder sicher noch effektiv sind.

Ebenso lang, wenn nicht länger, ist die Liste der Einzelpersonen und Organisationen, denen die Bank entzogen wurde und deren Online-Zahlungskonten wegen des „Verbrechens“ des Austauschs von Informationen, die nicht in das globalistische Narrativ passen, geschlossen wurden.

All diese Taktiken sind Taktiken, die im modernen Krieg verwendet werden, und jetzt werden sie gegen uns eingesetzt.

Öffentlicher Aufruf zum Cyberterrorismus gegen US-Bürger

Einer der aggressivsten Befürworter illegaler Cyberkriegsführung gegen US-Bürger ist der von Gates finanzierte Kinderarzt Dr. Peter Hotez.4 Dekan der National School of Tropical Medicine am Baylor College of Medicine, Houston.

Er ist auch Co-Direktor des Texas Children’s Center for Vaccine Development und ironischerweise ein Gesundheitspolitikwissenschaftler im Baylor Center for Medical Ethics and Health Policy, obwohl er nicht die Absicht hat, medizinische Ethik anzuwenden.

Zweimal hat das ehemals renommierte Wissenschaftsmagazin Nature Artikel von Hotez veröffentlicht, in denen er den Einsatz von Cyberkriegsangriffen auf amerikanische Bürger fordert, die mit den offiziellen COVID-Narrativen nicht einverstanden sind.

Die erste kam im April 2021 heraus.5 In diesem Artikel argumentierte Hotez, dass die Eindämmung der Ausbreitung von COVID „eine hochrangige Gegenoffensive“ gegen „destruktive Kräfte“ erfordert, dh diejenigen, die Informationen über die Gefahren und die absolute Nutzlosigkeit der COVID-Impfungen austauschen.

Natürlich wäre Propaganda keine Propaganda ohne bestimmte Schlüsselverunglimpfungen, so dass Menschen, die sich um die Sicherheit von Impfstoffen sorgen, als „Rechtsextremisten“ und „Verschwörungstheoretiker“ beschrieben werden, die von russischen Fehlinformationen angetrieben werden.

„Genaue, gezielte Gegenbotschaften der globalen Gesundheitsgemeinschaft sind wichtig, aber unzureichend, ebenso wie der öffentliche Druck auf Social-Media-Unternehmen. Die Vereinten Nationen und die höchsten Regierungsebenen müssen direkte, sogar konfrontative Ansätze mit Russland verfolgen und Anti-Impfstoff-Gruppen in den Vereinigten Staaten zerschlagen“, schrieb Hotez.6

„Die Bemühungen müssen sich auf den Bereich der Cybersicherheit, der Strafverfolgung, der öffentlichen Bildung und der internationalen Beziehungen ausweiten. Eine hochrangige interinstitutionelle Task Force, die dem Generalsekretär der Vereinten Nationen Bericht erstattet, könnte die volle Wirkung der Aggression gegen Impfstoffe bewerten und harte, ausgewogene Maßnahmen vorschlagen.

Der Task Force sollten Experten angehören, die sich mit komplexen globalen Bedrohungen wie Terrorismus, Cyberangriffen und nuklearer Aufrüstung befasst haben, da sich die Antiwissenschaft jetzt einem ähnlichen Gefahrenniveau nähert. Es wird immer deutlicher, dass das Vorantreiben der Immunisierung eine Gegenoffensive erfordert.“

Nature veröffentlicht zweite Hotez-Bedrohung

Heute, mehr als ein Jahr später, sind viele von Hotez‘ Argumenten für die COVID-Impfung strittig. Pfizer selbst hat sogar zugegeben, dass sie den Schuss nie getestet haben, um zu sehen, ob er tatsächlich eine Infektion und Ausbreitung verhindert.

Wir haben auch klare Daten, die zeigen, dass es die Ausbreitung nicht verhindert und daher die Pandemie nicht beenden kann, egal wie viele Menschen die Impfung erhalten oder wie viele Dosen sie einnehmen.

Hotez verdoppelt jedoch. In einem Nature-Artikel vom 2. November 2022,7 Er argumentiert, dass „SARS-CoV-2-Varianten eine zweite Chance bieten, Impfstoffungerechtigkeiten zu beheben“ und „die zunehmende Anti-Impfstoff-Aggression zu bekämpfen“.

Ironischerweise war Hotez nicht im Einklang mit der Realität, selbst als sein Artikel veröffentlicht wurde.

„Das Versäumnis, sowohl vollständig zu impfen als auch zu stärken, könnte 2023 zu einer schlimmen Situation führen, da die Omicron-Subvarianten weiter mutieren … mit beispiellosem Wachstum und Immunfluchtvorteilen „, schrieb Hotez und achtete nicht auf die Tatsache, dass selbst Menschen mit fünf Dosen immer noch an COVID erkranken.

Nach dem Fall von Dr. Rochelle Walensky, Direktorin der US-amerikanischen Centers for Disease Control, kann die fünfte Dosis nur vier Wochen Schutz bieten. Es ist klar, dass mehr Dosen nicht die Antwort sind. Wenn fünf Dosen Sie länger als einen Monat nicht schützen können, warum sollten Sie weitermachen?

Hotez geht jedoch auf keine dieser Realitäten ein und eliminiert stattdessen aggressiv diejenigen, die zur wachsenden „Impfskepsis“ beitragen.

„Die Anti-Impfstoff-Bewegung hat sich zu einer bewussten, organisierten und gut finanzierten zerstörerischen Kraft entwickelt“, schreibt er in seinem neuesten Artikel. „Es tötet mehr Menschen als der globale Terrorismus, die Verbreitung von Atomwaffen und Cyberangriffe zusammen. Dennoch behandeln wir es nicht als solches …

Förderung der lokalen Impfstoffproduktion der Omicron-Booster bei gleichzeitiger Bekämpfung des Anti-Impfstoff-Aktivismus … stellen die neuen beiden Säulen der globalen Impfstoffgerechtigkeit dar. Dringende Maßnahmen, um beide Kräfte anzugehen, werden dazu beitragen, die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren …“

Ein Teil des „Anti-Impfstoff-Aktivismus“, den Hotez wiederholt fordert, sind Cyberterrorangriffe auf Websites wie Mercola.com. Also, wer genau ist der Terrorist hier?

Derjenige, der kostenlose Informationen an wen auch immer verteilt, oder derjenige, der zu bewaffneter Aggression und Cyberangriffen gegen Zivilisten aufruft, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung ausüben?

Hotez in COVID-Engineering verwickelt

Anfang dieses Herbstes entdeckten wir, dass Hotez tatsächlich persönlichere Gründe dafür haben könnte, Regierungsschläger zu bitten, diejenigen anzugreifen, die Löcher in die Erzählung der Kabale schlagen.

Er ist nicht nur ein irrationaler Verteidiger der bereits erwiesenermaßen ineffektiven und gefährlichen COVID-Impfungen, er hat auch versucht, die Laborleck-Theorie als „eine abwegige Verschwörungstheorie“ abzutun und ein Ende der Kongressuntersuchung zur Gain-of-Function-Forschung zu fordern und sie als „Bedrohung für die amerikanische biomedizinische Wissenschaft“ zu bezeichnen.8

Hotez‘ Ablehnung der Laborfluchttheorie ist besonders ironisch, wenn man bedenkt, dass er einen Zuschuss in Höhe von 6,1 Millionen US-Dollar erhalten hat.9 von den National Institutes of Health im Jahr 2012 für die Entwicklung eines SARS-Impfstoffs im Falle einer „versehentlichen Freisetzung aus einem Labor“, „absichtlicher Verbreitung des Virus durch einen Terroranschlag“ oder eines zoonotischen Spillover-Ereignisses.

Die Forschung im Rahmen dieses Stipendiums fand von 2012 bis 2017 statt. Warum sollte Hotez nach fünf Jahren Vorbereitung auf die Möglichkeit einer versehentlichen oder absichtlichen Freisetzung von SARS denken, dass ein Laborleck von SARS-CoV-2 nicht in Frage kommt? Hotez ist die Möglichkeit von Laborlecks nicht fremd.

Nun, Anfang August 2022 wurde U.S. Right to Know (USRTK) entdeckte einen möglichen Grund dafür, warum Hotez so hartnäckig darauf bestand, dass COVID ganz natürlich ist, und warum er so dagegen ist, dass der Kongress potenzielle Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Gain-of-Function-Forschung untersucht.10

Wie sich herausstellte, finanzierte Hotez die Gain-of-Function-Forschung11 um ein chimäres SARS-bezogenes Coronavirus zu schaffen – genau die Forschung, die jetzt vom Kongress untersucht wird, zum Teil, weil es helfen könnte zu erklären, woher SARS-CoV-2 kam, und zum Teil, weil es scheint, dass diese Forschung Gegenstand von Gain-of-Function-Überprüfungsverfahren hätte sein sollen, war es aber nicht.

Könnte es also sein, dass Hotez‘ Ablehnung der Laborleck-Theorie und der Kongressuntersuchung auf der Angst beruht, dass er in die Entstehung der COVID-Pandemie verwickelt sein könnte?

Zumindest hat er Interessenkonflikte, die seine Meinung zu diesen Themen beeinflussen können. Seine Interessenkonflikte sind umso relevanter, wenn man bedenkt, dass er in der Lancet COVID-19 Commission ist, wo er Co-Vorsitzender der COVID-19 Vaccines and Therapeutics Task Force ist.12

Ein offener Krieg gegen die Öffentlichkeit

Wir befinden uns jetzt in einer Situation, in der berechtigte Fragen zu Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit mit inländischen Terrorakten gleichgesetzt werden. Es ist unglaublich, aber hier sind wir.

In den letzten drei Jahren wurde die Rhetorik gegen diejenigen verwendet, die die Vernunft des Einsatzes unwissenschaftlicher Pandemie-Gegenmaßnahmen wie Gesichtsmasken und Lockdowns in Frage stellen oder Daten teilen, die zeigen, dass COVID-19-Gentherapien wirklich schlechte öffentliche Gesundheitspolitik sind.

Es ist immer gewalttätiger geworden, und in der klassischen Orwellschen Doppelzüngigkeit untergraben diejenigen, die behaupten, Wissenschaft und Demokratie zu verteidigen, tatsächlich beides, und das auf eklatante Weise. In ähnlicher Weise fördern und schaffen diejenigen, die behaupten, Hassrede und Terrorismus zu bekämpfen.

Am Ende können Lügen jedoch der Wahrheit nicht standhalten, weshalb tiefe staatliche Organisationen wie das Internationale Große Komitee für Desinformation13 (IGCD) und die Centers for Countering Digital Hate14 (CCDH) Überstunden machen, um Gesetze in der gesamten demokratischen Welt zu harmonisieren, um alle Gegenerzählungen zu zensieren und zu eliminieren – und um aggressivere Kriegsführungstaktiken anzuwenden, wenn das nicht funktioniert.

Derzeit geht es in erster Linie darum, Fragen und unbequeme Wahrheiten über alle Dinge im Zusammenhang mit COVID zum Schweigen zu bringen, aber in Zukunft werden solche Gesetze es ihnen ermöglichen, die Diskussion über jedes Thema zum Schweigen zu bringen, das die undemokratische Herrschaft von Globalisten bedroht.

Der Schutz der freien Meinungsäußerung ist von größter Bedeutung

Täuschen Sie sich nicht, die globalistische Kabale beabsichtigt, jeden auf dem Planeten zu kontrollieren, und diejenigen, die sie nicht kontrollieren können, werden sie versuchen, entweder zu zerstören oder zu töten.

Es ist ein offener Krieg gegen die Öffentlichkeit, und ohne Redefreiheit verlieren wir eines unserer effektivsten Verteidigungsmittel.

Um ein solches Schicksal zu vermeiden, müssen wir unerbittlich danach streben, die Wahrheit zu teilen, und wir müssen verlangen, dass unsere gewählten Vertreter sich für die Redefreiheit und andere verfassungsmäßige Rechte einsetzen.

Wir müssen auch die Änderung des National Defense Authorization Act (NDAA) aufheben, die den Einsatz von Propaganda gegen ihre eigenen Bürger durch die US-Regierung legalisierte.15

Der Einsatz staatlicher Propaganda gegen die amerikanische Öffentlichkeit war bis 2012 illegal, als der damalige Präsident Obama das NDAA änderte, um es zu legalisieren.

Ich glaube, das ist ein Hauptgrund, warum kein Funken Wahrheit mehr aus den Mainstream-Medien kommt. Sie alle folgen einem vorgeschriebenen Propaganda-Narrativ, und keine gegenteiligen Beweise beeinflussen sie.

