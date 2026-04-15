Die wirtschaftlichen Folgen von Trumps Krieg reichen weit über die hohen Benzinpreise hinaus

Connor O’Keeffe (antikrieg)

Seit sechs Wochen tobt der Krieg zwischen den USA und Israel und dem Iran, und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Konflikts haben viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und das zu Recht.

Wie jeder, der die Nachrichten über diesen Krieg verfolgt hat, mittlerweile weiß, ist die Straße von Hormus ein wichtiger Energieknotenpunkt. Die iranische Regierung setzte ihre Ankündigung um, was geschehen würde, falls Trump und Netanjahu diesen Angriff anordnen, und blockierte Schiffe, die in irgendeiner Weise mit den Angreifern in Verbindung stehen, an der Durchfahrt durch die Straße. Weder die USA noch Israel oder irgendeine andere Regierung konnten etwas dagegen unternehmen.

Trotz all dem konzentrierte sich der Großteil der Diskussion über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges jedoch auf die steigenden Benzinpreise. Das ist nicht verwunderlich, da Benzinpreise zu den ersten Kosten gehören, die die Verbraucher direkt treffen.

Die Fokussierung auf die Kosten an der Zapfsäule droht jedoch, den wirtschaftlichen Schaden dieses Krieges massiv zu unterschätzen. Und es nährt den falschen Eindruck, dass, sollte dieser neue Waffenstillstandsversuch halten und der Krieg relativ schnell beendet werden, die Benzinpreise genauso schnell wieder fallen würden, wie sie gestiegen sind, und damit all die globalen Wirtschaftskrisen, vor denen sich die Welt so sehr fürchtet, vermieden wären.

Das wird nicht der Fall sein. Dieser Krieg hat bereits viel wirtschaftliches Leid verursacht. Um das wirklich zu verstehen, müssen wir uns einige wichtige wirtschaftliche Wahrheiten vor Augen halten.

Erstens: Der gesamte Zweck der Wirtschaft besteht darin, Güter und Dienstleistungen zu produzieren, die Konsumenten so sehr schätzen, dass sie bereit sind, dafür zu bezahlen. Jede Produktion, die irgendwo in der Wirtschaft stattfindet, ist auf dieses Ziel ausgerichtet.

Bei der Produktion von Konsumgütern ist das relativ einfach. Eine Brauerei beispielsweise braut bestimmte Biere, weil sie davon ausgeht, dass die Konsumenten diese Biere so sehr schätzen, dass sie mehr dafür bezahlen, als die Brauerei für deren Herstellung ausgegeben hat – wodurch die Produktion rentabel wird.

Das gilt aber auch für die gesamte Produktion, die nicht direkt mit einem fertigen Konsumgut verbunden ist – und das ist tatsächlich der größte Teil der Produktion in unserer Wirtschaft. Unternehmen produzieren Investitionsgüter wie industrielle Edelstahl-Mischtanks, Traktorreifen, Kunststoffverpackungen oder Düngemittelbestandteile, weil andere Unternehmen, die weiterverarbeitete Produkte und letztendlich Konsumgüter herstellen, diese Güter nachfragen.

Um auf das Beispiel des Brauens zurückzukommen: Die gesamte Produktion, die zu einer fertigen Flasche Bier führt, beginnt nicht beim Brauer. Sie erfordert Getreide, das angebaut, geerntet und zur Brauerei transportiert wird. Außerdem werden Gärbehälter, Lagertanks, Maischebottiche und Abfüllanlagen benötigt – all diese Anlagen müssen mit anderen Investitionsgütern wie Edelstahl hergestellt werden, der wiederum andere Investitionsgüter wie Eisenerz benötigt.

Jedes Konsumgut kann als Ende einer langen Produktionskette betrachtet werden, die bis zum Anbau von Rohstoffen wie Eisen oder Holz oder zur Herstellung von Grundkomponenten wie Harzen oder Kunststoffen zurückreicht. Ökonomen bezeichnen diese grundlegenden Kapitalgüter am Anfang der Produktionskette als Güter höherer Ordnung.

Wichtig ist dabei, dass Güter höherer Ordnung erstens fast alle in vielen verschiedenen Produktionszweigen Verwendung finden. Eisenerz dient nicht ausschließlich der Bierherstellung, sondern wird zur Produktion vieler Güter verwendet, die wiederum zur Herstellung vieler anderer Güter dienen. Es handelt sich um einen sogenannten unspezifischen Produktionsfaktor. Jede Veränderung in der Eisenerzproduktion hat weitreichende Folgen für die gesamte Wirtschaft.

Zweitens benötigt Produktion Zeit. Das gilt für die Produktion jedes einzelnen Gutes, aber besonders, wenn man die gesamte Produktionskette betrachtet. Die aktuell produzierten Güter höherer Ordnung tragen erst Monate oder sogar Jahre später zur Herstellung fertiger Konsumprodukte bei.

All dies ist wichtig zu verstehen und zu berücksichtigen, da der Krieg mit dem Iran bisher vor allem die Produktion von Gütern höherer Ordnung beeinträchtigt. Und die Auswirkungen reichen weit über Öl hinaus.

Etwa 8 Prozent des weltweiten Aluminiums werden durch die Straße von Hormus transportiert. Aluminium findet in vielen Branchen Verwendung, darunter im Bauwesen, in der Fertigung und in der Technologie. Fast ein Drittel der weltweiten Heliumversorgung stammt aus Katar und ist ein wichtiger Bestandteil der Halbleiterproduktion sowie von MRT-Systemen.

Auch Polyethylen und andere Kunststoffe und Harze sind stark betroffen. Mehr als 40 Prozent des weltweiten Polyethylens werden aus dem Nahen Osten exportiert. Diese Kunststoffe werden in allen Produktionsstufen und in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt – von Verpackungen über Autoteile, Medizintechnik und Konsumbehälter bis hin zu Industriekomponenten, Elektronik und vielem mehr.

Und es gibt weitere, oft vernachlässigte, aber äußerst wichtige Kohlenwasserstoffprodukte, deren Lieferungen verzögert werden, wie beispielsweise Petroleumnaphtha, das für die Benzinraffination und die Herstellung von Lösungsmitteln für Reinigungsmittel und Farben unerlässlich ist. Erdgas-Kondensat ist ein weiterer flüssiger Kohlenwasserstoff, der in der Raffination und zur Verdünnung anderer, dichterer Kohlenwasserstoffe verwendet wird, um deren Transport zu erleichtern. Hinzu kommt Flüssiggas (LPG), das hauptsächlich aus Propan und Butan besteht. Diese Komponenten sind ebenfalls wichtig für die Raffination sowie zum Kochen und Heizen in vielen Teilen der Welt. Ein Großteil der weltweiten Versorgung mit all diesen Produkten wird im Nahen Osten produziert und durch die Straße von Hormus exportiert.

Ein weiteres, oft vernachlässigtes, aber dennoch wichtiges Gut ist Schwefel. Etwa die Hälfte des weltweiten Seehandels mit Schwefel wird durch die Straße von Hormus abgewickelt. Schwefel ist wichtig für die Erdölraffination und für Mineralien wie Kupfer, Nickel und Zink, die in vielen Bereichen von der Elektronik bis zur Medizin weit verbreitet sind.

Ein weiterer wichtiger Verwendungszweck von Schwefel ist die Düngemittelherstellung. Der Schwefel-Angebotsschock – zusammen mit den damit einhergehenden Engpässen bei Ammoniak und Harnstoff, weiteren wichtigen Düngemittelkomponenten, die hauptsächlich über die Straße von Hormus exportiert werden – hat eine tickende Zeitbombe auf den globalen Lebensmittelmärkten geschaffen.

Dies führt uns zu einem weiteren wirtschaftlichen Konzept, dessen Verständnis unerlässlich ist, um die aktuelle Situation vollständig zu begreifen. Das Problem ist nicht nur der Preisanstieg, sondern vor allem die Zerstörung des Angebots. Die Streiks in den Produktionsstätten und die Unterbrechung der Lieferketten bedeuten, dass die oben genannten Komponenten nicht mehr ausreichen, um die derzeitige Nachfrage zu decken. Und da diese höherwertigen Güter für die Herstellung von Konsumgütern benötigt werden, bedeutet dies letztendlich ein geringeres Angebot an Konsumgütern. Die steigenden Preise sind ein Symptom dafür, dass nun weniger Güter für alle Nachfragenden verfügbar sind als zuvor.

Der Düngemittelmangel ist ein gutes Beispiel dafür. Die Tatsache, dass die Produzenten nicht genügend Rohstoffe wie Schwefelsäure, Ammoniak und Harnstoff beschaffen können, um die Nachfrage zu decken, zwingt sie, weniger Dünger zu produzieren, als ihre Kunden benötigen. Dies wiederum bedeutet, dass diesen Kunden – sowohl industriellen als auch familiären Landwirten – in der diesjährigen Frühjahrsaussaat weniger Dünger zur Verfügung steht. Dadurch fallen die Ernteerträge geringer aus. Dies führt zu weniger Tierfutter und insgesamt geringeren Ernteerträgen, was unweigerlich einen Rückgang der Nahrungsmittelversorgung zur Folge hat.

Diejenigen von uns, die das Glück haben, in entwickelten Ländern oberhalb der Armutsgrenze zu leben, werden die Knappheit vor allem durch höhere Lebensmittelpreise spüren. Doch für Millionen von Menschen, die ohnehin schon Schwierigkeiten haben, sich ausreichend zu ernähren, kann dieser Angebotsrückgang bedeuten, dass sie auf Nahrungsmittel verzichten müssen.

Dies ist keine Wahl, die uns von gierigen Konzernen aufgezwungen wird, sondern eine unausweichliche Folge der wirtschaftlichen Zerstörung durch diesen Krieg.

Und derselbe grundlegende Prozess wirkt auch bei allen anderen Rohstoffen und höherwertigen Gütern, die ich erwähnt habe, wie die drastischen Preisanstiege zeigen. Die Aluminiumpreise sind bereits um 10 Prozent gestiegen. Die Importpreise für Helium haben sich um 50 Prozent erhöht. Polyethylen ist um 37 Prozent teurer geworden, Polypropylen um 38 Prozent. Und der Preis für Petroleumnaphtha hat sich seit Februar verdreifacht.

Diese Preissteigerungen sind jedoch nur ein Teil des Problems. Sie sind Symptome von Lieferengpässen, die sich auf alle relevanten Produktionszweige auswirken und langfristig zu einem geringeren Angebot an Konsumgütern führen werden – alles aufgrund von Produktionsunterbrechungen, die sich selbst nach Kriegsende nur langsam erholen werden.

Das bedeutet weniger verfügbare Behälter für Produkte wie Nagellack und, ja, auch Bier. Es bedeutet weniger medizinische Versorgungsgüter wie Infusionsbeutel, Spritzen und sterile Verpackungen, die alle auf petrochemischen Kunststoffen basieren. Hinzu kommen Verzögerungen bei Bauprojekten, da die Beschaffung von Asphalt, Kunststoffen und Aluminium immer schwieriger wird. Und gefährliche Gesundheitsprobleme bleiben unentdeckt, weil MRT-Geräte nur begrenzt verfügbar sind – und vieles mehr.

Ganz abgesehen von den Öl- und LNG-Knappheiten, die bereits für ausreichend Aufmerksamkeit sorgen. Diese Rohstoffe sind für nahezu alle Produktionsstufen unerlässlich und tragen zur Herstellung von Diesel und Kerosin bei, die benötigt werden, um alle Güter und Dienstleistungen in der Wirtschaft am Laufen zu halten.

Anders als bei den Benzinpreisen werden sich diese Auswirkungen erst nach und nach bemerkbar machen – insbesondere in den USA, wo unsere Lieferketten vorerst vor den ersten Folgen geschützt sind. Und sie werden in den Augen der meisten Menschen nicht so deutlich mit dem Krieg in Verbindung gebracht werden. Doch die Kosten dieser wirtschaftlichen Zerstörung sind real, erheblich und bereits unumkehrbar.

erschienen am 8. April 2024 auf > Mises Institute > Artikel

Connor O’Keeffe (@ConnorMOKeeffe) produziert Medien und Inhalte für das Mises Institute. Er hat einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und einen Bachelor-Abschluss in Geologie.

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