Die wirtschaftliche Lage des Westens

Paul Craig Roberts (antikrieg)

Einst hatte Amerika eine kapitalistische Wirtschaft. Bankeinlagen wurden für Kredite verwendet, mit denen die Produktionsmöglichkeiten erweitert wurden. Amerika produzierte seine eigenen Waren und baute seine eigenen Nahrungsmittel an. Amerikas Währung war durch Gold gedeckt, und es gab keine Inflation. Neue Technologien, die durch neue Investitionen ins Spiel gebracht wurden, verbesserten die Produktivität der Arbeit, und der Lebensstandard stieg. Die Gewinne wurden in verbesserte Methoden und eine Ausweitung der Produktion gesteckt.

Die Regierungen subventionierten die soziale Infrastruktur und das Bildungswesen. Dies senkte die Transportkosten und damit auch die Produktionskosten und Preise und verschaffte der Industrie und dem verarbeitenden Gewerbe gut ausgebildete Arbeitskräfte. Als Einwohner des Bundesstaates beliefen sich meine jährlichen Studiengebühren an der Georgia Tech auf etwa 450 Dollar.

Diese äußerst erfolgreiche Art, eine Wirtschaft zu betreiben, wurde durch eine völlig andere Wirtschaft ersetzt, nämlich die, die wir heute haben. Wer dafür verantwortlich ist und wie es dazu kam, ist eine Geschichte, die später erzählt werden kann, aber nicht in dieser Kolumne.

In der heutigen Wirtschaft werden Bankkredite nicht zur Finanzierung neuer Investitionen in neue Anlagen und Ausrüstungen vergeben. Sie werden vergeben, um den Kauf bestehender Vermögenswerte zu finanzieren. Kredite werden vergeben, um bestehende Unternehmen zu kaufen, sie mit Schulden zu belasten und ihre Vermögenswerte zu veräußern. Kredite werden vergeben, um den Rückkauf eigener Aktien zu finanzieren, was den Aktienkurs in die Höhe treibt und zu „Leistungsprämien“ für Manager und Vorstand führt. Kredite werden vergeben, um Immobilienkäufe zu finanzieren und dadurch den Wert von Immobilien in die Höhe zu treiben, was wiederum die Kosten für Wohnraum erhöht.

Die neue Wirtschaft ist finanzialisiert. Sie lebt von Schuldzinsen und Gebühren, von der Ausplünderung öffentlichen Vermögens durch Privatisierung und von der Ausbeutung der Volkswirtschaften der Dritten Welt durch Bankkredite auf Dollarbasis, die nur zurückgezahlt werden können, wenn das verschuldete Land sein öffentliches Vermögen an seine amerikanischen Gläubiger verkauft, in der Regel zu Tiefstpreisen.

Die neue amerikanische Wirtschaft beruht auf der Verschuldung, nicht auf dem Wohlstand, der amerikanischen Bevölkerung und auf dem finanziellen Zwang der in Dollar verschuldeten ausländischen Regierungen, ihre Schulden mit dem Vermögen ihres Landes bezahlen.

Die Federal Reserve zerstörte Familienbetriebe und monopolisierte die Lebensmittelproduktion in der Agrarindustrie, monopolisierte das Finanzsystem in den Händen der fünf größten Banken und zerstörte den Wert des US-Dollars.

Dies ist kein Bild einer erfolgreichen Wirtschaft mit Zukunft.

Die westliche Welt, insbesondere die USA, hat ihre Industrie- und Produktionswirtschaft nach Asien und Mexiko verlagert. Das Offshoring hat die amerikanischen Arbeitskräfte um die Einkommen gebracht, die mit der Produktion der Waren verbunden sind, die die Amerikaner konsumieren. Wenn die Waren und Dienstleistungen in die USA kommen, um dort vermarktet zu werden, werden sie importiert, wodurch sich das Handelsdefizit der USA vergrößert.

Der Grund dafür, dass dieses ausbeuterische System fortbestehen konnte, ist, dass Washington den Zweiten Weltkrieg nutzte, um den US-Dollar zum internationalen Zahlungsmittel zu machen, d. h. zur Reservewährung der Zentralbanken der Welt. Auf Dollar lautende Schuldtitel wurden zu den Reserven der Zentralbanken der Welt.

Reservewährung zu sein bedeutet, dass die Schulden eines Landes die Reserven der Zentralbanken aller anderen Länder sind. Daher war ein Anstieg der US-Staatsverschuldung kein Problem, denn er bedeutete einen Anstieg der Reserven der Zentralbanken der Welt. Aus diesem Grund war die Finanzierung der US-Schulden nie ein Problem.

Im 21. Jahrhundert hat die US-Regierung selbst fleißig daran gearbeitet, diese privilegierte Art der Finanzierung ihrer ständig wachsenden Schulden zu zerstören, indem sie die Verwendung des Dollars als Reservewährung zur Waffe machte. Die gegen Russland und andere Länder verhängten Sanktionen haben zu einer allgemeinen Abkehr von der Verwendung von US-Staatsanleihen als Zentralbankreserven geführt. Washingtons Beschlagnahmung der in Dollar gehaltenen russischen Zentralbankreserven hat der Welt gezeigt, dass ihr dasselbe widerfahren kann. Infolgedessen ist die Verwendung des US-Dollars im internationalen Zahlungsverkehr von etwa 90 % auf etwas weniger als 50 % zurückgegangen. Mit der Gründung und Erweiterung der BRICS-Staaten wird dieser Anteil weiter sinken.

Da andere Länder den US-Dollar nicht mehr als Reservemittel verwenden, wird das große Angebot an Dollars in der Welt – ich habe kürzlich gelesen, dass die US-Staatsverschuldung jetzt 35 Billionen Dollar beträgt – wahrscheinlich ein Angebot sein, das die Nachfrage übersteigt. Die Folge ist ein Rückgang des Dollar-Wechselkurses, was bereits durch den Anstieg der Gold- und Silberpreise bestätigt wurde. Kurzfristig kann Washington die Zentralbanken Japans, des Vereinigten Königreichs und der EU dazu bewegen, den Dollar zu stützen, indem sie ihre Währungen zum Kauf von Dollar einsetzen. Aber diese Rettungsaktion für den Dollar kann nicht ewig verlängert werden.

Wenn der Zeitpunkt kommt, an dem die westlichen Zentralbanken nicht mehr bereit sind, den Wert ihrer eigenen Währungen zur Stützung des US-Dollars zu riskieren, und die Gold- und Silberpreise nicht mehr durch die Praxis des Verkaufs ungedeckter Leerverkäufe unterdrückt werden können, wird Amerika zu einem Dritte-Welt-Land.

Dies ist kein Thema, das viele Wirtschaftswissenschaftler interessiert. Die amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler sind meiner Meinung nach eine Ansammlung von Leuten, die sich im Austausch gegen Stipendien und Beraterverträge die Lüge zu eigen gemacht haben, dass die Verlagerung von „dreckigen Fingernageljobs“ zu besser bezahlten Arbeitsplätzen in der New Economy führen wird. Nach all diesen Jahren gibt es immer noch keine Anzeichen für diese versprochenen besser bezahlten Ersatzarbeitsplätze. Dieselben Wirtschaftswissenschaftler haben uns gesagt, dass die Globalisierung, die uns von Importen abhängig macht, die Welle der Zukunft ist. Die Zukunft einer importabhängigen Wirtschaft mit einer schwächelnden Währung ist eine permanente Inflation.

Mit Robotern und künstlicher Intelligenz, die die menschliche Arbeitskraft ersetzen, während jedes Jahr Millionen von Einwanderern ins Land kommen, ist die Zukunft auch eine der permanenten Arbeitslosigkeit.

Die US-Wirtschaft wird durch kurzfristige Gewinnmaximierung gesteuert. Das Fehlen einer Vision bedeutet eine düstere Zukunft, selbst wenn der Große Reset ausbleibt.

>erschienen am 31. Juli 2014 auf > Paul Craig Roberts‘ Website > Artikel

