Der britische Journalist Martin Jay ist der Ansicht, dass die Sanktionen des Westens gegen Russland so «spektakulär gescheitert» sind, dass man von einer Vorbereitung Russlands darauf ausgehen könne. Das Land sei trotz dieser Sanktionen stärker geworden.

Der britische Journalist Martin Jay kritisiert auf Strategic Culture Foundation die westlichen Sanktionen gegen Russland scharf. Das gilt auch für die sekundären Sanktionen, die der US-Präsident Donald Trump gegen einige Länder verhängt hat. Diese seien «fast unmöglich umzusetzen», so Jay. So hätten die Türkei, China, Südkorea und Indien bereits während Trumps erster Amtszeit «Umgehungslösungen» gefunden. Zu den Sanktionen der EU meint er:

«Jeder Wirtschaftsstudent wird Ihnen sagen, dass die deutsche Wirtschaft in alarmierendem Tempo zusammenbricht oder dass Großbritannien innerhalb eines Jahres eine massive Rettungsaktion des IWF benötigen wird, nachdem diese Volkswirtschaften aufgrund der Finanzierung des Ukraine-Krieges und des Wegfalls des Kaufs von billigem russischem Öl zusammengebrochen sind. Haben die Sanktionen gegen Russland irgendeinem westlichen Land geholfen? Natürlich nicht.»

In einer multipolaren Welt gebe es eine Tendenz hin zur Loslösung von der Abhängigkeit vom US-Dollar, erläutert der Journalist. Dabei würden die BRICS-Staaten als neuer Handelsblock auftauchen. Sanktionen wie die über 25 Prozent gegen Indien, die Trump mit dessen Käufen von russischem Öl begründete, würden das sehr reale Risiko bergen, dass sie die Inder einfach in die Arme anderer größerer Kunden treiben, die sie mit besseren und billigeren Waffen ausstatten können. Im Falle Chinas würden sie Peking lediglich zu einer geostrategischen Militärstrategie im Osten gegen die USA und ihre Verbündeten drängen. Jay weiter:

«Was für ein kolossaler Fehler in der Einschätzung der Lage waren diese Sanktionen sowohl für die USA als auch für die Regierungen der EU, die nun verzweifelt nach neuen fiskalischen Maßnahmen suchen, nur um ihre öffentliche Infrastruktur intakt und funktionsfähig zu halten. Die Sanktionen des Westens gegen Russland sind so spektakulär gescheitert, dass wir nur annehmen können, dass Russland sich darauf vorbereitet hatte und trotz dieser Sanktionen stärker geworden ist.»

Der Journalist ist der Ansicht, dass Sanktionen den Krieg in der Ukraine «offensichtlich» nicht beenden können. Nur eine Abkehr von den «wilden Wahnvorstellungen», die viele westliche Staats- und Regierungschefs immer noch hegten, dass die russische Wirtschaft am Boden liege und ihre Strategie auf dem Schlachtfeld in der Ostukraine nicht aufrechterhalten könne, könne dies bewirken.

Dass die EU erwäge, beschlagnahmte russische Vermögenswerte zu stehlen, sei keine Strategie. Es sei ein Versagen der Regierungsführung auf so vielen Ebenen. Es sei aber leicht zu verstehen, warum der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj noch im Spiel sei: Für ihn liefere das Geld aus dem Westen das Minimum an Kriegsmaterial, «um den ganzen Zirkus am Leben zu erhalten, während er das Kriegsrecht im Land aufrechterhält und sich weit über seine gesetzliche Amtszeit hinaus als Präsident hält». Jay schließt:

«Was werden diese Staats- und Regierungschefs sagen, wenn Pokrowsk, eine Stadt im Osten der Ukraine, die von russischen Truppen umzingelt ist, fällt? Während Selenskyj seine eigenen Spezialeinheiten dorthin schickt, um Zeit zu gewinnen, erlaubt Russland ausländischen Journalisten, dorthin zu reisen und sich in seine Armee einzubetten. So zuversichtlich ist Putin, dass die Zeit nahe ist, in der diese eine Schlüsselstadt wie ein Dominostein fällt und die gesamte ukrainische Armee mit sich reißt.»

