Die Welt richtet sich nicht nach Amerikas Wünschen aus

In den letzten Wochen haben sich in weit voneinander entfernten Regionen eine Reihe von Veränderungen in den Beziehungen vollzogen, die deutlich machen, dass sich die Welt nicht nach Amerikas Vorstellungen ausrichtet.

Die erste fand zwischen Saudi-Arabien und dem Iran statt. Die Aufrechterhaltung einer Koalition gegen den Iran ist seit langem ein Hauptmerkmal der US-Politik im Nahen Osten. Saudi-Arabien war das wichtigste Teil in diesem Puzzle. Diese Politik begann im März 2023 zu bröckeln, als China ein Abkommen zur Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen vermittelte.

Wie weit Saudi-Arabien aus dieser monogamen Beziehung zu den USA, die auf der Feindschaft zum Iran beruhte, herausgerutscht ist, wurde kürzlich erneut deutlich, als der Iran bekannt gab, dass „Saudi-Arabien darum gebeten hat, dass wir gemeinsame Übungen im Roten Meer organisieren“. Diese Übungen kamen zustande. Das saudische Verteidigungsministerium teilte mit, dass „die königlich-saudischen Seestreitkräfte vor kurzem eine gemeinsame Marineübung mit den iranischen Seestreitkräften und anderen Ländern im Meer von Oman abgeschlossen haben.“ Nach iranischen Angaben nahmen an der gemeinsamen Marineübung Russland, Oman und Iran sowie mehrere Länder, darunter Indien und Saudi-Arabien, als Beobachter teil.

Die gemeinsame Marineübung fand nur wenige Wochen nach Gesprächen des iranischen Außenministers Abbas Araghchi mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Saudi-Arabien statt.

Und dies waren nicht die einzigen Gespräche, die wichtige Veränderungen in der internationalen Gemeinschaft ankündigten. Vom 22. bis 24. Oktober war Russland Gastgeber des BRICS-Gipfels 2024. Während die USA versucht haben, die Nationen hinter ihrer Hegemonie zu versammeln und Russland zu isolieren, wurde diese Ausrichtung durch die Anwesenheit von hochrangigen Vertretern aus 32 Ländern, darunter die Staats- und Regierungschefs von 24 Ländern, sowie des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres in Frage gestellt.

Die Anwesenheit des UN-Generalsekretärs in Russland war wichtig, ebenso wie die offizielle Aufnahme Ägyptens, Äthiopiens, des Irans und der Vereinigten Arabischen Emirate in die BRICS und die Ankündigung, dass „mehr als 30 weitere Staaten Interesse an einer Teilnahme an den BRICS zeigen“.

Das vielleicht größte Zeichen für die Verschiebung von Allianzen war jedoch die Anwesenheit des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Erdogan nahm auf Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin an dem Gipfeltreffen teil, da die Türkei einen Monat zuvor die Mitgliedschaft in den BRICS-Staaten beantragt hatte. Die Bedeutung des Antrags der Türkei liegt darin, dass sie nun das erste NATO-Mitglied ist, das die Mitgliedschaft in der multipolaren internationalen Organisation anstrebt, deren Ziel es ist, die Hegemonie der USA auszugleichen und die unipolare Welt in eine neue multipolare Welt umzuwandeln.

Erdogan, der Putin als seinen „lieben Freund“ bezeichnete, sagte, dass die multipolare Organisation einen „einzigartigen Beitrag … zum Aufbau einer gerechteren Welt“ geleistet habe. Der türkische Präsident erklärte den BRICS-Delegierten, die Türkei sei „entschlossen, den Dialog mit der BRICS-Familie, mit der wir enge Beziehungen auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und einer Win-Win-Situation entwickelt haben, weiterzuführen“. Er äußerte die „Hoffnung“, dass seine Teilnahme am Gipfel in Russland „ein Weg dazu sein wird“.

Und während der Generalsekretär der Vereinten Nationen an einer BRICS-Konferenz in Russland teilnahm und die Türkei sich auf die erste Mitgliedschaft eines NATO-Landes in den BRICS-Staaten zubewegte, fand am Rande des BRICS-Gipfels ein weiteres Treffen statt, das den möglichen Beginn einer weiteren großen Veränderung in der Ausrichtung signalisierte. Im Rahmen des BRICS-Gipfels wählten der chinesische Präsident Xi Jinping und der indische Premierminister Narendra Modi Russland als Ort für ihr erstes Treffen seit über fünf Jahren.

Modi betonte die Bedeutung seines Treffens mit Xi und sagte: „Ich habe Präsident Xi Jinping am Rande des BRICS-Gipfels in Kasan getroffen. Die Beziehungen zwischen Indien und China sind wichtig für die Menschen in unseren Ländern sowie für den regionalen und globalen Frieden und die Stabilität. Gegenseitiges Vertrauen, gegenseitiger Respekt und gegenseitige Sensibilität werden die bilateralen Beziehungen bestimmen.“

Nachdem er seine „große Freude“ über das Treffen mit Modi zum Ausdruck gebracht hatte, betonte Xi auch die Bedeutung des Treffens: „China und Indien sind beide … wichtige Mitglieder des globalen Südens“ und ihr Treffen diene „den grundlegenden Interessen unserer beiden Länder und Völker.“ Über die Bedeutung für ihre beiden Länder hinaus sagte Xi: „Es ist auch wichtig, dass beide Seiten ihre internationale Verantwortung wahrnehmen, ein Beispiel für die Stärkung der Stärke und Einheit der Entwicklungsländer geben und zur Förderung der Multipolarisierung und Demokratie in den internationalen Beziehungen beitragen.“

Das Treffen findet nur zwei Tage nach der Einigung zwischen China und Indien über den Abbau der Spannungen an der umstrittenen Grenze im Himalaya statt. Die Vereinbarung führte zur „Lösung der Probleme, die in diesen Gebieten im Jahr 2020 aufgetreten waren“, ein „Entflechtungsprozess mit China“, der laut dem indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar nun „abgeschlossen ist“.

Das Tauwetter in den Beziehungen zwischen Indien und China am Rande des BRICS-Gipfels ist von enormer Bedeutung für die Bemühungen der USA, China in Schach zu halten und eine von den USA geführte unipolare Welt aufrechtzuerhalten. In der amerikanischen Weltsicht gibt es einen Generationenkampf zwischen einer unipolaren Welt unter amerikanischer Führung auf der einen Seite und einer von Russland und China geprägten multipolaren Welt auf der anderen Seite. In der Mitte, mit einem Fuß in jeder Welt, steht Indien, das größte Land der Welt. Für die US-Strategie ist es von zentraler Bedeutung, Indien auf die Seite der USA zu ziehen. Für welche Seite sich Indien entscheidet, wird darüber entscheiden, ob sich eine unipolare oder eine multipolare Welt durchsetzt.

Die USA versuchen seit langem, Indien als Gegengewicht zu China zu nutzen, um China einzudämmen und einen Keil zwischen China und die Länder des globalen Südens zu treiben. Russland hat sich als Vermittler zwischen Indien und China gesehen, sowohl in der ursprünglichen RIC-Kernformation als auch jetzt in den erweiterten BRICS+. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat darauf hingewiesen, dass ein Teil der Rolle der RIC darin besteht, „das Vertrauen zwischen Indien und China zu fördern“. Die Erwärmung der Beziehungen zwischen Indien und China und die Entscheidung, das erste Treffen der beiden Länder in Russland abzuhalten, stellen eine wichtige geopolitische Neuausrichtung dar.

Diese drei Ereignisse sind möglicherweise von größerer Bedeutung als die Aufmerksamkeit, die sie in den Mainstream-Medien erregt haben. Saudi-Arabien, das den Iran zu gemeinsamen Militärübungen einlädt, das NATO-Mitglied Türkei, das die Mitgliedschaft in den BRICS-Staaten anstrebt, und Indien, das seine Beziehungen zu China wiederherstellt, sind allesamt potenzielle seismische Neuausrichtungen, die den hegemonialen Plänen der USA nicht zuträglich sind.

