José Goulão (antikrieg)

Der sogenannte kollektive Westen befindet sich in einer existenziellen Abwärtsspirale, die die Welt in Chaos und eine Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes stürzen könnte, denn das einzige Gegenmittel, das er kennt, ist Krieg – die Methode einer permanenten kolonialen Mentalität und ihr ultimativer Ausdruck: Imperialismus.

Der Westen, so erklären uns westliche Strategen, sei „unsere Zivilisation“. Ein Konzept, das auf selbstüberzeugenden Vorstellungen von rassischer Überlegenheit wurzelt, auf einem vermeintlichen Recht, einzigartige zivilisatorische und menschliche Prinzipien – „unsere Werte“ – zu definieren und sich den Reichtum der Welt durch eine Art göttliches Anrecht anzueignen. Und wenn nötig, stützt es sich auch auf religiöse Überlegenheit: den Kreuzzugsgeist. Der Krieg gegen den Iran und die Gräueltaten in Palästina sind Beispiele genug.

Doch der kollektive Westen zerfällt.

Vereinfacht gesagt, zeigte sich der Bruch zuerst jenseits des Atlantiks, ausgelöst durch das Trump-Erdbeben: ein Herrscher mit etwas Nero-Anmut, der seinen psychopathischen Narzissmus über alles andere, insbesondere über das menschliche Leben, stellt.

Trump ist jedoch kein Phänomen, das aus dem Nichts auftauchte, als ob die Geschichte einfach versagt hätte. Er ist das Produkt des Verfalls und der Dysfunktionalität, in die der Motor des Geldes – die treibende Kraft des Westens und Grundlage all seiner vermeintlichen Überlegenheit – abgerutscht ist. Der Kapitalismus ist in die entscheidende Phase seiner existenziellen Krise eingetreten.

Nachdem er das Stadium der neoliberalen Anarchie erreicht hat und feststellen musste, dass auch diese nicht länger den Anschein von Demokratie, Freiheit, Humanismus und Menschenrechten wahren kann, gleitet das System nun in eine noch extremere Form der Verzweiflung ab: in den Faschismus.

So sieht die Lage aus, obwohl der Faschismus in verschiedenen Gestalten auftritt – von Trumps rücksichtsloser Direktheit bis hin zu den raffinierteren Varianten, die sich noch immer im schwindenden Gewand der Demokratie präsentieren und von Figuren wie Merz in einem Deutschland verkörpert werden, das erneut die Zähne fletscht; Starmer, Montenegro im Bündnis mit der extremen Rechten, Selenskyj, Modi, Macron, Meloni und anderen.

Der Westen ist über den Atlantik hinweg zwischen den Vereinigten Staaten und Europa gespalten, doch der Zerfall endet nicht dort. Innerhalb Europas selbst zerfällt die Europäische Union in eine Angst vor Verlassenheit, da Trump offenbar ernsthaft beabsichtigt, die militärische Vormundschaft, auf die sie sich lange gestützt hat, zurückzuziehen.

Die Vereinigten Staaten von Amerika und Israel konzentrieren sich in einer Symbiose, die den imperialen Zionismus militärisch verkörpert, auf den Nahen Osten, um strategische und natürliche Ressourcen zu sichern und gleichzeitig die polizeiliche Rolle des zionistischen Staates zu stärken.

Trump hat die Europäische Union – in einer Zeit, in der selbst die NATO kaum weiß, welchen Weg sie einschlagen soll – faktisch mit der Aufgabe zurückgelassen, mit Russland umzugehen und vorerst Selenskyjs zunehmend autoritäre Ordnung bis zu ihrem Ende aufrechtzuerhalten. Die Europäische Union kann sich zumindest damit trösten, dass Russland keine wirkliche militärische Bedrohung darstellt. Sollte sie jedoch weiterhin das Gegenteil behaupten, könnten die Folgen gefährlich unvorhersehbar werden.

Der Westen ist zersplittert, und in jeder seiner Enklaven ist Krieg die einzige Überlebensstrategie. Das ist es, was uns ins Chaos und womöglich in die Katastrophe treibt.

Dies sind die Todeszuckungen des Kapitalismus, der wild um sich schießt und den Faschismus als sein Werkzeug benutzt. Doch der Kampf muss weitergehen, bis die Völker der Welt erwachen und versuchen, die Verzweiflung der kapitalistischen Anarchie daran zu hindern, den Planeten in die Auslöschung allen Lebens, wie wir es kennen, zu führen.

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