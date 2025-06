Die Wahrheit über Bilderberg 2025

Globalisten-Elite traf sich GEHEIM, um über „Entvölkerung“ zu sprechen

von Peter Imanuelsen (dirtyworld1)

Die Globalisten-Elite hat gerade ein Geheimtreffen in Schweden abgehalten.

Es ist nicht das Weltwirtschaftsforum, aber es ist ziemlich ähnlich. Nur ist es noch viel geheimer. Es heißt Bilderberg, und dieses Jahr fand es in Schweden statt.

Die geheimen Treffen sind gerade zu Ende gegangen, und Sie haben wahrscheinlich nichts darüber in den Mainstream-Medien gehört.

Deshalb bin ich hier, um Ihnen die Nachrichten zu bringen, die Sie sonst nirgendwo bekommen.

Banker, führende Politiker, der CEO von Pfizer, Big Tech und sogar der Chef des Weltwirtschaftsforums sind nach Stockholm gereist, um an den Bilderberg-Treffen teilzunehmen.

Aber halt, es gibt noch mehr.

Und nicht nur das, auch viele Journalisten nahmen daran teil.

Nicht um über das Treffen zu berichten, sondern um an den geheimen Treffen hinter verschlossenen Türen teilzunehmen.

Und sie werden Ihnen nichts davon erzählen.

Bitte verstehen Sie das. Die Journalisten sind nicht da, um über die geheimen Treffen zu berichten.

Sie sind da, um an den geheimen Treffen teilzunehmen. Vertrauen Sie niemals den Mainstream-Medien.

Was steht also auf der Tagesordnung, werden Sie sich fragen?

Das kann ich Ihnen sagen. Die Antwort wird Sie wahrscheinlich schockieren.

Eines der Themen, die auf der Tagesordnung stehen, ist „Entvölkerung und Migration“.

Das habe ich mir nicht ausgedacht. Lassen Sie das auf sich wirken.

Hier treffen sich die globalistischen Eliten im Geheimen, um über „Entvölkerung“ zu diskutieren. Und raten Sie mal, wer an diesen geheimen Treffen teilnimmt?

Kein anderer als Albert Bourla, der CEO von Pfizer

Der neue Chef des WEF.

Der Vize-Vorsitzende von Nestle

Thomas Leysen, der Vorsitzende der dsm-firmenich AG, der Firma hinter der umstrittenen Chemikalie Bovaer.

Das sind also einige der Leute, die sich im Geheimen treffen, um über „Entvölkerung“ zu diskutieren.

Hier gibt es nichts zu sehen…

Übrigens: Der norwegische Finanzminister war ebenfalls anwesend, und in den kommenden Tagen wird das norwegische Parlament darüber abstimmen, ob die Landwirte gezwungen werden sollen, bis 2027 alle Kühe mit Bovaer zu füttern – natürlich im Namen des Klimawandels.

Die in Bovaer verwendete Chemikalie steht im Verdacht, die Fruchtbarkeit oder das ungeborene Kind zu schädigen.

Es gibt noch viel mehr Leute, die sich bei Bilderberg getroffen haben, nämlich etwa 120.

Sie mieteten das GESAMTE Grand Hotel in Stockholm, das eigentlich der Familie Wallenberg gehört, die zufällig auch im Lenkungsausschuss von Bilderberg sitzt.

Die teuersten Zimmer im Grand Hotel kosten rund 10.000 Dollar pro Nacht. Man kann mit Sicherheit sagen, dass sich die Weltelite mit Stil trifft, und Sie sind nicht eingeladen.

Weitere Themen auf der Tagesordnung von Bilderberg 2025 waren:

Transatlantische Beziehungen

Ukraine

US Wirtschaft

Europa

Naher Osten

Autoritäre Achse

Verteidigung, Innovation und Resilienz

KI, Abschreckung und nationale Sicherheit

Proliferation

Geopolitik der Energie und kritischen Mineralien

Zu den weiteren Teilnehmern des Geheimtreffens gehören der Präsident von Warner Bros, die ehemalige finnische Premierministerin Sanna Marin, die jetzt für das Tony-Blair-Institut arbeitet, Minister aus verschiedenen Ländern, Stacey Abrams, die Vorsitzende der schwedischen sozialistischen Partei, Chefs von Ölfirmen, Chefs von Big Tech, Unternehmen, die militärische Ausrüstung herstellen, und viele mehr.

Sie können sich das vorstellen. Führende Politiker, die Chefs der größten Unternehmen der Welt und Journalisten treffen sich zu geheimen Gesprächen.

Lassen Sie uns also über die Journalisten sprechen, die dort waren…

Chefredakteur bei Bloomberg

Chefredakteurin bei The Economist

Chefredakteurin bei De Staandard

Autorin bei The Atlantic

Kolumnist für auswärtige Angelegenheiten bei der New York Times

Und mehr.

Sie waren nicht dort, um Ihnen zu berichten, was bei den geheimen Treffen geschah – sie waren dort, um an den geheimen Treffen teilzunehmen.

Das beweist wieder einmal, dass man den Mainstream-Medien nicht trauen kann.

Raten Sie mal, wer nicht zu Bilderberg eingeladen war…

Ich!

Deshalb lesen Sie diese Nachricht von mir und nicht von den Mainstream-Medien.

Ich wurde nicht nur nicht eingeladen, sondern die globalistische Elite greift mich als Journalist schon seit langem an.

Vor einigen Jahren schrieb eine einflussreiche Denkfabrik, die von George Soros und Bill Gates finanziert wird, einen bösen Artikel voller Lügen gegen mich, um mich zu diskreditieren.

Also werden andere Journalisten der Mainstream-Medien zu Bilderberg eingeladen. Ich werde stattdessen angegriffen.

Quelle: https://www.petersweden.org/p/globalist-elite-met-in-secret-to

