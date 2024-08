Die Wahrheit über den Zustand der Demokratie in Europa

</aWir sehen Warnzeichen, dass die Demokratie ausgehöhlt wird.

Das ist ein sehr wichtiges Thema, das in den Mainstream-Medien zu wenig diskutiert wird.

Freiheit und Demokratie stehen in Europa unter Beschuss.

von Peter Imanuelsen (dirtyworld1)

Sie haben vielleicht noch nichts davon gehört, aber in Deutschland hat die Regierung kürzlich eine rechtsextreme Zeitschrift verboten – der größte Angriff auf die Pressefreiheit seit dem Zweiten Weltkrieg – und die Polizei hat das Haus des Herausgebers gestürmt.

Was Sie vielleicht nicht in den Nachrichten gehört haben, ist die Tatsache, dass als Reaktion auf den Sieg der rechtsextremen Partei von Marine Le Pen in der ersten Runde der französischen Wahlen die Linksextremen randaliert haben, um die Wähler einzuschüchtern.

Trotzdem erhielten sie im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen. Da Macron sich jedoch mit der extremen Linken verbündet hatte, wurden sie trotz der meisten Stimmen nur drittstärkste Kraft.

Vielleicht haben Sie in den Nachrichten gehört, dass die Rechten die Wahlen in Frankreich verloren haben. Tatsächlich haben sie mit satten 37 Prozent die meisten Stimmen erhalten.

Aber jetzt sind sie von wichtigen Posten im Parlament ausgeschlossen, weil sich die anderen Parteien gegen sie verschworen haben.

Und nun wird das rechte Bündnis “Patrioten für Europa” von wichtigen parlamentarischen Posten in der EU blockiert, obwohl es über 20 Millionen Wähler vertritt.

Der linke Flügel und die liberalen Parteien haben sich abgesprochen, um sie von der Macht fernzuhalten. Ist das der Wille des Volkes?

Aber es gibt noch eine andere Form der Aushöhlung der Demokratie, die viel sanfter vor sich geht. Es handelt sich um die “aufgeweckte Cancel-Kultur”.

Journalisten der Mainstream-Medien arbeiten mit linksradikalen Aktivisten zusammen und versuchen, Menschen für das Verbrechen zu vernichten, eine politische Meinung rechts von Stalin zu haben.

Ich selbst bin ein Opfer dieser schmutzigen Taktik, denn die Medien schreiben Schlagzeilen und lügen über mich.

Das ist eine sehr bewusste Methode, um Menschen davon abzuhalten, ihre Meinung zu äußern, und damit die Meinungsfreiheit und die Demokratie selbst zu untergraben.

Kurz gesagt, der Woke ist eine andere Form des Kommunismus und eine Bedrohung für die Demokratie.

Dies ist meine Analyse als politischer Experte über den Zustand der Demokratie in Europa.

Zunächst möchte ich auf die politische Landschaft in Europa eingehen. Wir haben erlebt, wie eine massive Welle der Rechten über Europa hinweggefegt ist.

Die Menschen scheinen die Klimaagenda und die Politik der offenen Grenzen satt zu haben. In vielen Ländern sind die Rechten massiv auf dem Vormarsch.

Aber aus irgendeinem Grund scheint es, dass die Rechten darum kämpfen, an die Macht zu kommen, und das liegt daran, dass die anderen linken und liberalen Parteien sich zusammentun, um sie fernzuhalten.

Dies geschieht in Schweden seit mehr als 10 Jahren.

Die rechtsgerichteten Schwedendemokraten erzielen seit vielen Jahren hervorragende Wahlergebnisse. Die Schweden haben die Nase voll vom Versagen der Sozialisten und von den offenen Grenzen. Bei den letzten Parlamentswahlen wurden sie zweitstärkste Partei.

Aber alle anderen Parteien in Schweden haben viele Jahre lang alles getan, um die Schwedendemokraten von der Macht fernzuhalten.

Ähnliche Taktiken sehen wir jetzt auch in anderen europäischen Ländern. Zum Beispiel in Frankreich.

Die rechte Partei von Marine Le Pen sah in den Umfragen so aus, als könnte sie sogar die absolute Mehrheit im Parlament erringen. Das Establishment geriet in Panik.

Macron hat sich dann mit den Sozialisten/Kommunisten abgesprochen, taktisch Kandidaten in bestimmten Regionen zurückzuziehen, um die Zahl der Sitze, die die Rechten gewinnen würden, zu reduzieren.

Und diese Taktik ging auf. Die Rechten erhielten mit 37% die weitaus meisten Stimmen. Die extreme Linke kam mit nur 26% der Stimmen auf den zweiten Platz. Aber die extreme Linke bekam mehr Sitze im Parlament als die Rechte.

Die Menschen wollten eindeutig einen Wandel, aber stattdessen wurde der Wille des Volkes ignoriert, weil die anderen Parteien zusammenarbeiteten, um die Rechten von der Macht fernzuhalten.

Tatsächlich haben sich die anderen Parteien zusammengetan, um die Rechte in Frankreich von wichtigen Positionen im Parlament auszuschließen.

Etwas Ähnliches erleben wir im Europäischen Parlament.

Vor kurzem gab es eine große Nachricht, als der Ungar Viktor Orbán ein neues rechtes Bündnis namens Patrioten für Europa gründete.

Viele Parteien aus ganz Europa schlossen sich an und machten sie schnell zur drittgrößten Fraktion im EU-Parlament.

In der Tradition des Europäischen Parlaments mit seinen Proporzregeln würde dies normalerweise bedeuten, dass sie einige wichtige Positionen in den Ausschüssen erhalten müssten.

Aber der linke Flügel und die liberalen Parteien haben sich abgesprochen, die Patrioten für Europa von der Macht fernzuhalten, was gegen demokratische Normen verstößt. Sie nennen das “cordon sanitaire”.

Man darf nicht vergessen, dass die Patrioten für Europa mehr als 20 Millionen Wähler in der gesamten EU vertreten, deren Stimmen aber nicht gehört werden.

Ein Sprecher des Patriots-Bündnisses nennt das “undemokratisch”.

Ein Europaabgeordneter der italienischen Lega-Partei sagte: “Sich dem Willen der Europäer zu widersetzen, einem Willen, der von Millionen europäischer Wähler demokratisch zum Ausdruck gebracht wurde, ist eine enorme Verantwortungsübernahme und ein Mangel an Respekt”.

Interessanterweise haben die Grünen bei den Europawahlen miserabel abgeschnitten. Die Menschen haben genug von ihrer Klimaagenda, die den Landwirten schadet.

Obwohl die Rechten viel mehr Stimmen bekommen haben als die Grünen, arbeiten sie mit den anderen Parteien zusammen, um die Rechten von der Macht fernzuhalten.

Sie sagen, dass sie das tun, um die Demokratie und so weiter vor dieser imaginären “extremen Rechten” zu schützen.

Aber in Wirklichkeit ist es die Linke, die die Demokratie blockiert.

Genau das passiert jetzt. Die Leute wählen die Rechten, aber die Linken arbeiten zusammen, um sie von der Macht fernzuhalten, was gegen demokratische Normen und Traditionen verstößt.

Eine andere Sache, die wir beobachten, ist die Einschränkung der Redefreiheit als Mittel zur Kontrolle der Menschen und der öffentlichen Meinung.

Ein wichtiger Punkt ist hier die Agenda der “Woke Cancellation Culture”. Diese ist nicht organisch. Sie wird von linksradikalen Aktivisten, vorwiegend in den Mainstream-Medien, vorangetrieben. Aber auch durch tyrannische Hate Speech Gesetze, die wir an einigen Orten sehen.

Die Leute werden eingeschüchtert, damit sie bestimmte Dinge nicht denken. Sehen Sie, die Linksextremen können ihren eigenen Argumenten nicht standhalten. Also wollen sie nicht, dass man sie kritisiert.

Ihre geniale Strategie besteht also darin, jeden zu ächten und anzugreifen, der es wagt, die Linksextremen als das zu entlarven, was sie wirklich sind.

Ich selbst bin Opfer von Hassattacken der extremen Linken und ihrer Helfershelfer in den Mainstream-Medien geworden. Sie haben Schlagzeilen geschrieben, über mich gelogen und mich beschimpft, nur weil ich ein normaler Mensch bin, der sich nicht ihrer totalitären und bösen Agenda beugt.

Das ist ihre Strategie. Und wenn die Öffentlichkeit zum Beispiel sieht, dass eine prominente Person angegriffen wird, weil sie etwas gesagt hat, was in die richtige Richtung geht, dann überlegt sie sich vielleicht, ob sie etwas öffentlich unterstützt, wenn sie weiß, dass der “Woke Mob” sie dafür verfolgt. Das ist eine klassische Einschüchterungsstrategie der extremen Linken.

Und das ist nichts Neues. Das war auch in der Sowjetunion so. Andersdenkende wurden geächtet und angegriffen, und schließlich hatten die Menschen so viel Angst vor den Konsequenzen, dass niemand mehr wagte, das Regime infrage zu stellen.

Kurz gesagt, der wachsame Mob unterscheidet sich nicht vom Kommunismus. Denn sie sind Kommunisten.

Anstelle des klassischen Kommunismus, der die Reichen als Unterdrücker und die Armen als Opfer sieht, praktizieren die Woken das, was ich Sozialkommunismus nenne.

Wir sehen, dass Demokratie und Freiheit von der extremen Linken bedroht werden.

Und es wäre noch beängstigender, wenn sie Dinge wie den digitalen Personalausweis (an dem bereits gearbeitet wird) und digitale Zentralbankwährungen einführen würden. Damit wäre es sehr einfach, Andersdenkende aus der Gesellschaft auszuschließen.

Man kann sich kaum vorstellen, was passieren wird, wenn wir die Macht über solche Technologien erlangen – Dinge, von denen Stalin nur träumen konnte.

Ein neues Gesetz, das gerade in Kraft getreten ist, schreibt vor, dass alle neuen Autos in der EU mit einem Fahrtenschreiber ausgestattet sein müssen, der den Fahrer überwacht.

Und eine Blackbox, die alle Daten im Auto aufzeichnet. Zu Ihrer Sicherheit heißt es. Es wird sicher nie dazu missbraucht werden, die Rechte von Menschen zu verletzen!

Quelle: https://petersweden.substack.com/p/the-truth-about-the-state-of-democracy

