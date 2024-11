Die wahre Geschichte von Zbigniew Brzezinski, die die Medien verschweigen. „Wo der moderne Terrorismus seinen Ursprung hat“

von Darius Shahtahmasebi (globalresearch)

Zbigniew Brzezinski , ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater von Präsident Jimmy Carter , ist am Freitag im Alter von 89 Jahren in einem Krankenhaus in Virginia gestorben. Die New York Times räumte zwar ein, dass der frühere Regierungsberater ein „kriegslüsterner Strategietheoretiker“ gewesen sei, doch sein Erbe als unendlich positiv darzustellen, dürfte nicht so einfach sein, wie das Establishment gern glauben möchte.

Während Großbritannien nach dem verheerenden Anschlag eines vom IS inspirierten Individuums mit den Schweregraden der sogenannten „Terrorgefahr“ spielt und auf den Philippinen nach den vom IS angezettelten Zerstörungen fast vollständig der Kriegszustand verhängt wird , dient Brzezinskis frühzeitiger Tod als Mahnung, die Ursprünge des modernen Terrorismus genauer zu untersuchen.

Wie die New York Times erklärt, war Brzezinskis „harter Hass auf die Sowjetunion“ richtungsweisend für die amerikanische Außenpolitik, „im Guten wie im Schlechten“. Aus der Times :

„Er unterstützte Milliarden an Militärhilfe für islamische Militante, die in Afghanistan gegen die einfallenden sowjetischen Truppen kämpften . Er ermutigte China stillschweigend, das mörderische Regime von Pol Pot in Kambodscha weiterhin zu unterstützen, damit die von der Sowjetunion unterstützten Vietnamesen das Land nicht übernehmen. “ [Hervorhebung hinzugefügt]

Zwar ist es fortschrittlich von der New York Times, Brzezinskis Unterstützung für militante Islamisten anzuerkennen, doch wird die Herabwürdigung seiner rachsüchtigen außenpolitischen Agenda mit einem einzigen Satz dem wahren Horror hinter Brzezinskis Politik nicht gerecht.

Durch einen Putsch im Jahr 1973 war in Afghanistan eine neue, säkulare Regierung an die Macht gekommen, die den Sowjets zugeneigt war. Die USA versuchten, diese neue Regierung zu unterminieren, indem sie über ihre Lakaienstaaten Pakistan und Iran (Letzterer stand damals unter der Kontrolle des von den USA unterstützten Schahs ) mehrere Putschversuche organisierten . Im Juli 1979 genehmigte Brzezinski offiziell die Bereitstellung von Hilfe für die Mudschaheddin-Rebellen in Afghanistan im Rahmen des CIA-Programms „Operation Cyclone“.

Viele Menschen verteidigen Amerikas Entscheidung, die Mudschaheddin in Afghanistan zu bewaffnen, weil sie glauben, dass dies notwendig war, um das Land und die weitere Region vor der sowjetischen Aggression zu schützen. Brzezinskis eigene Aussagen widersprechen dieser Begründung jedoch direkt. In einem Interview von 1998 gab Brzezinski zu , dass die Carter-Regierung durch die Durchführung dieser Operation „bewusst die Wahrscheinlichkeit erhöht“ habe, dass die Sowjets militärisch eingreifen würden (was darauf hindeutet, dass sie mit der Bewaffnung der islamistischen Fraktionen bereits vor der sowjetischen Invasion begonnen hatten, was die Begründung überflüssig macht, da es damals noch keine Invasion in Afghanistan gab, die die Freiheitskämpfer hätten abwehren müssen). Brzezinski erklärte dann:

„ Was bereuen? Diese Geheimoperation war eine ausgezeichnete Idee. Sie hatte zur Folge, dass die Russen in die afghanische Falle gelockt wurden, und Sie wollen, dass ich das bereue? An dem Tag, als die Sowjets offiziell die Grenze überquerten, schrieb ich an Präsident Carter: Wir haben jetzt die Gelegenheit, der UdSSR ihren Vietnamkrieg zu bescheren.“

Diese Aussage ging über bloßes Prahlen mit der Anstiftung zum Krieg und dem letztendlichen Zusammenbruch der Sowjetunion hinaus. In seinen Memoiren mit dem Titel „Aus den Schatten“ bestätigte Robert Gates – ehemaliger CIA-Direktor unter Ronald Reagan und George HW Bush und Verteidigungsminister unter George W. Bush und Barack Obama – direkt, dass diese geheime Operation sechs Monate vor der sowjetischen Invasion mit der eigentlichen Absicht begann, die Sowjets in einen Sumpf wie in Vietnam zu locken.

Brzezinski wusste genau, was er tat. Die Sowjets saßen damals etwa zehn Jahre lang in Afghanistan fest und kämpften gegen einen endlosen Nachschub an Waffen und ausgebildeten Kämpfern aus den USA. Damals gingen die Medien sogar so weit, Osama bin Laden zu loben – eine der einflussreichsten Figuren in Brzezinskis Geheimoperation. Wir alle wissen, wie diese Geschichte ausging.

Obwohl er genau wusste, was aus seiner von der CIA finanzierten Schöpfung geworden war, erklärte Brzezinski 1998 seinen Interviewern Folgendes:

„Was ist für die Weltgeschichte am wichtigsten? Die Taliban oder der Zusammenbruch des Sowjetimperiums? Ein paar aufgebrachte Moslems oder die Befreiung Mitteleuropas und das Ende des Kalten Krieges?“

Der damalige Interviewer ließ diese Antwort nicht durchgehen und erwiderte:

„Einige aufgebrachte Moslems? Aber es wurde immer wieder gesagt: Der islamische Fundamentalismus stellt heute eine Bedrohung für die ganze Welt dar.“

Brzezinski wies diese Aussage rundweg zurück und antwortete:

„Unsinn!“

Dies geschah damals, als die Journalisten den Regierungsvertretern drängende Fragen stellten, was heute nur noch selten vorkommt.

Brzezinskis Unterstützung dieser radikalen Elemente führte direkt zur Gründung von al-Qaida, was wörtlich übersetzt „Basis“ bedeutet, da von dort aus die Abwehr der erwarteten sowjetischen Invasion erfolgen sollte. Sie führte auch zur Gründung der Taliban , einer tödlichen Organisation, die gegenwärtig in einen endlosen Kampf mit den NATO-Streitkräften verwickelt ist.

Trotz Brzezinskis Äußerungen, die eine dauerhafte Niederlage des russischen Reiches darstellen sollen, ist es für ihn in Wahrheit so, dass der Kalte Krieg nie zu Ende ging. Obwohl er die Invasion des Irak 2003 kritisierte , hielt Brzezinski die amerikanische Außenpolitik bis zu seinem Tod im Würgegriff.

Es ist kein Zufall, dass die Obama-Regierung in Syrien eine Strategie nach dem Vorbild des Afghanistan-Sumpfes gegenüber einem anderen russischen Verbündeten – Assad in Syrien – verfolgte. In einem von Wikileaks geleakten Telegramm vom Dezember 2006 – verfasst von William Roebuck , der damals Geschäftsträger der US-Botschaft in Damaskus war – hieß es :

„Wir glauben, Baschars Schwächen liegen in der Art und Weise, wie er auf sich abzeichnende Probleme reagiert, sowohl wahrgenommene als auch reale, wie etwa den Konflikt zwischen wirtschaftlichen Reformschritten (wie begrenzt sie auch sein mögen) und fest verwurzelten, korrupten Kräften, die Kurdenfrage und die potenzielle Bedrohung des Regimes durch die zunehmende Präsenz durchreisender islamistischer Extremisten. Dieses Telegramm fasst unsere Einschätzung dieser Schwachstellen zusammen und legt nahe, dass es Maßnahmen, Erklärungen und Signale geben könnte, die die US-Regierung senden könnte, um die Wahrscheinlichkeit solcher Gelegenheiten zu erhöhen .“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Ähnlich wie bei der Operation Cyclone unter Barack Obama gab die CIA jährlich etwa eine Milliarde Dollar für die Ausbildung syrischer Rebellen aus (die sie allerdings auch für terroristische Zwecke einsetzen sollten ). Die Mehrheit dieser Rebellen teilt die Kernideologie des IS und hat das ausdrückliche Ziel, die Scharia in Syrien einzuführen.

Ebenso wie in Afghanistan wurde Russland 2015 auch offiziell in den Syrienkrieg einbezogen. Und Brzezinskis Erbe wurde durch Obamas direkte Warnung an Russlands Präsidenten Wladimir Putin am Leben erhalten , er führe Russland in einen weiteren Sumpf wie in Afghanistan.

Woher also könnte Obama diese von Brzezinski verfasste Spielanleitung haben, mit der er Syrien noch tiefer in einen schrecklichen, sechs Jahre andauernden Krieg stürzte, in den erneut eine große Atommacht verwickelt wurde, in einen Konflikt voller Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ?

Die Antwort: von Brzezinski selbst. Laut Obama ist Brzezinski ein persönlicher Mentor für ihn, ein „herausragender Freund“, von dem er ungeheuer viel gelernt hat. Ist es angesichts dieser Erkenntnisse eine Überraschung, dass während Obamas Präsidentschaft so viele Konflikte aus dem Nichts ausbrachen?

Am 7. Februar 2014 veröffentlichte die BBC das Transkript eines abgehörten Telefongesprächs zwischen der stellvertretenden Außenministerin Victoria Nuland und dem US-Botschafter in der Ukraine, Geoffrey Pyatt . In diesem Telefonat diskutierten die beiden Vertreter darüber, wen sie in die ukrainische Regierung aufnehmen wollten, nachdem der russlandnahe Präsident Wiktor Janukowitsch durch einen Putsch gestürzt worden war .

Und siehe da, Brzezinski selbst befürwortete in seinem 1998 erschienenen Buch „ Das große Schachbrett“ die Übernahme der Ukraine und erklärte, die Ukraine sei

„ein neuer und wichtiger Raum auf dem eurasischen Schachbrett … ein geopolitischer Wendepunkt, denn allein seine Existenz als unabhängiges Land bedeutet, dass Russland aufhört, ein eurasisches Reich zu sein.“

Brzezinski warnte davor, Russland die Kontrolle über die Ukraine zu überlassen, weil

„Russland erhält automatisch wieder die Mittel, ein mächtiger imperialer Staat zu werden, der sich über Europa und Asien erstreckt.“

Nach Obama trat Donald Trump sein Amt mit einer völlig anderen Einstellung an und war bereit , im Kampf gegen ISIS mit Russland und der syrischen Regierung zusammenzuarbeiten . Wenig überraschend unterstützte Brzezinski Trumps Kandidatur zur Präsidentschaft nicht und war der Ansicht, dass Trumps außenpolitische Ideen nicht kohärent seien .

Dennoch schien Brzezinski erst im vergangenen Jahr seine Haltung zu globalen Angelegenheiten geändert zu haben und begann stattdessen, eine „globale Neuausrichtung“ – eine Neuverteilung der globalen Macht – zu befürworten, da die USA nicht mehr die globale imperiale Macht sind, die sie einmal waren. Allerdings schien er immer noch anzudeuten, dass ohne Amerikas globale Führungsrolle das Ergebnis „globales Chaos“ sein würde. Es scheint also unwahrscheinlich, dass seine veränderte Wahrnehmung auf einer tatsächlich bedeutsamen Veränderung auf dem geopolitischen Schachbrett beruhte.

Darüber hinaus beruht die Existenz der CIA selbst auf der Annahme einer russischen Bedrohung. Dies zeigt sich daran, dass die Behörde jedes Mal, wenn eine Entspannung mit der ehemaligen Sowjetunion möglich erscheint, die Trump-Administration umfassend angreift .

Brzezinski starb sicher in einem Krankenhausbett, anders als die Millionen vertriebener und ermordeter Zivilisten, die nur Spielfiguren in Brzezinskis perversem geopolitischem Schachspiel voller Blut und Wahnsinn waren. Sein Vermächtnis ist der militante Dschihadismus, die Gründung von al-Qaida, der verheerendste Angriff auf US-Boden durch eine ausländische Macht in unserer jüngsten Geschichte und die völlige Verunglimpfung Russlands als ewiger Gegner, mit dem es nie Frieden geben kann – und soll.

