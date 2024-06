Die Vernichtung von Julian Assange

Jacob G. Hornberger (antikrieg)

Letzten Monat erteilte ein britisches Gericht Julian Assange die Erlaubnis, sich weiterhin den Versuchen der US-Regierung zu widersetzen, ihn an die Vereinigten Staaten von Amerika auszuliefern, um ihn wegen Verletzung des Spionagegesetzes aus dem Ersten Weltkrieg vor Gericht zu stellen. In Wahrheit haben es die US-Behörden auf ihn abgesehen, weil Assange als Leiter von WikiLeaks die Dreistigkeit besaß, Kriegsverbrechen und andere dunkle Machenschaften des US-Staatssicherheitsdienstes aufzudecken.

Die US-Beamten wissen, dass der jüngste juristische Sieg von Assange ein Pyrrhussieg ist. Denn Assange ist nach wie vor unter brutalen Bedingungen in einem Hochsicherheitsgefängnis in England inhaftiert – und das wird auch so bleiben – bis über seine Berufung endgültig entschieden ist. Welchen Unterschied macht es für die US-Behörden, ob Assange unter brutalen Bedingungen in England oder unter brutalen Bedingungen hier in den Vereinigten Staaten von Amerika inhaftiert ist? Tatsache ist, dass er so oder so unter brutalen Bedingungen inhaftiert wird.

In der Tat steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Assange in einem englischen Gefängnis sterben wird, bevor das Auslieferungsverfahren endgültig abgeschlossen ist. Das würde die US-Beamten zweifellos mit Freude erfüllen, da sie dann von der Aufgabe befreit wären, eine Person vor Gericht zu stellen, die Kriegsverbrechen und andere dunkle Aktivitäten des US-Staats für nationale Sicherheit aufgedeckt hat.

Bedenken Sie, dass es bei der Strafverfolgung von Assange um viel mehr geht als nur darum, Assange Schaden zuzufügen. Die US-Beamten wissen, dass sie allen anderen eine Botschaft senden müssen: „Die Geheimhaltung unserer Kriegsverbrechen und der Aktivitäten der dunklen Seite ist sakrosankt. Denkt nicht einmal im Traum daran, das zu tun, was Assange getan hat. Wenn ihr das tut, werden wir mit euch dasselbe tun, was wir mit ihm getan haben. Wir werden euch fertig machen. Selbst wenn Sie letztendlich freigesprochen werden, werden Sie am Ende des Prozesses ein völlig zerstörtes Individuum sein.“

Den US-Beamten ist Assanges jüngster juristischer „Sieg“ also völlig egal. Sie wissen, dass die britischen Behörden ihn in ihrem Gefängnissystem verrotten lassen werden, bis seine Berufung endlich abgeschlossen ist, wenn überhaupt. Im Idealfall wird Assange aus der Sicht der US-Beamten während der Dauer seines Berufungsverfahrens sterben. In diesem Fall hätten die Zerstörung seines Lebens und sein anschließender Tod im Gefängnis mit ihrer Botschaft an alle anderen ihren Zweck erfüllt: „Legt euch niemals mit uns an, sonst machen wir mit euch, was wir mit Assange gemacht haben.“

erschienen am 10. Juni 2024 auf > THE FUTURE of FREEDOM FOUNDATION > Artikel

(Visited 1 times, 1 visits today)