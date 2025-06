Die Vereinigten Staaten von Amerika können den Iran nicht besiegen

William Schryver (antikrieg)

Wie schnell die Menschen vergessen haben, dass die USA Anfang dieses Jahres zwei Flugzeugträgerkampfgruppen und ein halbes Dutzend B-2-Bomber (sowie weitere Ressourcen der US-Luftwaffe) entsandt haben, um den Jemen zu entwaffnen und das selektiv blockierte Rote Meer zu öffnen.

Sie sind gescheitert. Kläglich. Zum zweiten Mal!

Zunächst versuchten es 2024 die USS Brave Sir Robin (CVN-69), die USS Teddy Bear (CVN-71) und die USS Fraidy Abe (CVN-72), nur um schließlich mit eingezogenem Schwanz zu fliehen. Die Brave Sir Robin ließ eine F/A-18 auf dem Meeresgrund zurück.

Es folgten die USS Trembling Puppy (CVN-75) und die USS Timid Vinny (CVN-70). Aber auch ihnen erging es nicht besser: Die Trembling Puppy verlor im Laufe ihrer traumatischen Tour im nördlichen Roten Meer zwei weitere F/A-18-Kampfflugzeuge.

Und die Jemeniten erhöhten nicht nur ihre Bilanz an MQ-9 Reaper-Drohnen auf 23, sondern nahmen auch F-35 und B-2 ins Visier und bedrohten sie glaubhaft, sodass beide Plattformen aus Angst vor einem Abschuss kurzerhand aus dem Kampf zurückgezogen wurden.

Denken Sie daran, dass der Jemen absolut die unterste Stufe auf der Eskalationsleiter der gefährlichen Gegner ist.

Wer ernsthaft glaubt, dass die US-Marine in iranischen Gewässern operieren kann, leidet schlichtweg unter Wahnvorstellungen.

Selbst wenn keine Schiffe beschädigt oder versenkt würden, ginge ihnen innerhalb von ein paar Wochen oder weniger die Munition aus – und sie könnten sie ganz sicher nicht in Bahrain nachladen.

Was eine Luftkampagne angeht … nun, ich habe noch keine überzeugenden Beweise dafür gesehen, dass US-amerikanische/israelische Flugzeuge im ersten Akt dieses Krieges in nennenswertem Umfang in den iranischen Luftraum eingedrungen sind. Daher bezweifle ich, dass die iranischen Mittel- und Langstrecken-Luftabwehrsysteme überhaupt zum Einsatz gekommen sind.

Es gibt auch keinerlei glaubwürdige Beweise dafür, dass die iranischen Luftabwehrsysteme der Spitzenklasse zerstört wurden.

Alles deutet darauf hin, dass die Iraner Israels große Kampfdrohnen mit Kurzstrecken-Luftabwehrsystemen abgeschossen haben. Und sie haben mehrere abgeschossen.

Die israelischen Langstrecken-Luftabwehrraketen waren offenbar wirksam, aber es gibt einfach nicht sehr viele von denen, und als der Krieg in seine zweite Woche ging, sahen wir mit jedem Tag weniger davon.

Auf jeden Fall wird der Beginn des zweiten Akts dieses Krieges (und das wird nicht lange dauern) mit ziemlicher Sicherheit mit einem Eindringen in den iranischen Luftraum einhergehen. Und wir werden nicht nur das Auftauchen iranischer Langstrecken-Luftabwehrsysteme erleben, sondern ich vermute stark, dass auch russische und/oder chinesische mobile Luftabwehrsysteme plötzlich auf dem Schlachtfeld auftauchen werden.

Diejenigen, deren Kalkül eines Krieges zwischen den USA und dem Iran von einer überwältigenden amerikanischen Luftüberlegenheit ausgeht, werden plötzlich feststellen, dass sich die Parameter ihrer Gleichungen geändert haben.

Die Russen und Chinesen werden nicht tatenlos zusehen, wie die USA ihren wichtigen Verbündeten in Südwestasien in der sich rasch entwickelnden multipolaren Welt zerschlagen.

Und bedenken Sie: Die USA können logistisch einfach keine hochintensive Luftkampagne länger als zwei bis drei Wochen aufrechterhalten. Und wenn auch nur ein Dutzend bemannte US-Flugzeuge abgeschossen und ein paar Schiffe schwer beschädigt werden … nun, das würde in Washington eine solche Bestürzung auslösen, dass es sogar zu einem Staatsstreich oder etwas Ähnlichem kommen könnte.

erschienen am 28. Juni 2025 auf > imetatronink > Artikel

