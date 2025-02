Die USA wollen am 1. Februar Zölle auf Kanada, Mexiko und China erheben und in Amerika die Diktatur einführen

Paul Craig Roberts (antikrieg)

Die USA werden Zölle in Höhe von 25 Prozent gegen Mexiko und Kanada und 10 Prozent gegen China erheben, teilte Trumps Weißes Haus mit.

Bei den „Zöllen“ handelt es sich in Wirklichkeit um Steuern, die auf die Einfuhr von im Ausland hergestellten Waren erhoben werden, einschließlich der ausgelagerten Produktion von Waren und Dienstleistungen, die von US-Unternehmen in den USA verkauft werden. Wenn die Zölle von den Verbrauchern und nicht von den US-Unternehmen gezahlt werden, die ihre Produktion für den amerikanischen Markt ins Ausland verlagern, hat dies zur Folge, dass die nachgefragte Menge aufgrund des höheren Preises sinkt. Wie sehr dies den Offshore-Produzenten schadet, hängt davon ab, ob ihre Produkte preiselastisch oder unelastisch sind. Bei einigen ist das eine der Fall, bei anderen das andere.

Dieser Ansatz, ausgelagerte US-Arbeitsplätze zurück nach Amerika zu holen, ist ein Fehlschlag. Er zeugt von der wirtschaftlichen Unkenntnis von Trump und seinen Beratern.

Anstelle von Zöllen sollte die Einkommenssteuer eingesetzt werden. US-Unternehmen, die im Inland mit amerikanischen Arbeitskräften – und nicht mit importierten H-1B- und L-1-Arbeitskräften – produzieren, sollten einen niedrigeren Steuersatz haben. Für US-Unternehmen, die im Ausland mit ausländischen Arbeitskräften Waren und Dienstleistungen herstellen, die in den USA verkauft werden, sollte ein höherer Steuersatz gelten. Der Steuersatz sollte hoch genug sein, um die niedrigeren Arbeits- und Regulierungskosten der Produktion im Ausland für die amerikanischen Märkte mehr als auszugleichen.

Die höheren Gewinne nach Steuern aus der Produktion im Inland würden die Produktion und die Arbeitsplätze zurück nach Amerika bringen, wo sie hingehören. Ein Land, das die Verbraucher von Produkten von den mit ihrer Produktion verbundenen Einkommen abkoppelt, wie es beim Offshoring von Arbeitsplätzen der Fall ist, ist unglaublich dumm und inkompetent. Ein solches Land kann unmöglich wieder groß gemacht werden.

Einige Leute glauben, ob richtig oder falsch, dass dieses Geschäftsmodell Amerika aufgezwungen wurde, um uns zu zerstören, indem man mit Drohungen die Übernahme amerikanischer Unternehmen finanzierte, die sich weigerten, ihre amerikanischen Arbeitskräfte und Städte aufzugeben. Mit anderen Worten: Die Verlagerung des amerikanischen verarbeitenden Gewerbes ins Ausland war ein Schritt auf dem Weg, Amerika in ein Drittweltland zu verwandeln, das nichts herstellt und seinen Bedarf importiert.

Übersieht Trump ein wichtiges Element, um Amerika wieder groß zu machen? Das moralische Element? Das scheint der Fall zu sein. Trumps Unterstützung für Israel beunruhigt die Amerikaner, die noch ein moralisches Gewissen haben und sich schämen über Trumps Unterstützung von Israels Völkermord an den Palästinensern und ihrem Land und ihrer ethnischen Säuberung, damit Trumps Schwiegersohn durch die Erschließung des Gazastreifens als Ferienort zum Multimilliardär werden kann.

Ein weiteres Problem bei Trumps Einführung von Zöllen ist, dass dies ein weiterer Eingriff der Exekutive in die Befugnisse des Kongresses ist. Früher waren Zölle eine Angelegenheit der Legislative. Viele Jahre lang versuchte der Süden, den Norden mit dem Missouri-Kompromiss und auf andere Weise daran zu hindern, eine ausreichende Mehrheit im Kongress zu erlangen, um einen Zoll auf britische Waren zu erheben, der den Süden zwingen würde, die Industrialisierung des Nordens durch höhere Preise und geringere landwirtschaftliche Umsätze im Ausland zu finanzieren.

Der Morrill-Tarif, eine enorme Erhöhung, wurde am Tag vor Lincolns Amtseinführung verabschiedet. Die Kongressabgeordneten des Nordens verabschiedeten an diesem Tag auch eine Resolution, die besagte, dass ein Verfassungszusatz verabschiedet würde, der die Sklaverei für immer institutionalisieren würde, wenn der Süden in der Union bliebe und den Tarif bezahlte. Lincoln befürwortete den Schutz der Sklaverei durch die Bundesregierung und erklärte, dass es keinen Krieg gegen den Süden geben würde, wenn dieser sich nicht weigerte, den Zoll zu zahlen.

Der landwirtschaftlich geprägte Süden sah den Ruin vor Augen und verließ die Union. Der Zolltarif, nicht die Sklaverei, war das Problem. Lincoln nannte das Aufruhr und marschierte ein. So kam es zum so genannten „Bürgerkrieg“. Es war ganz klar kein Bürgerkrieg. Der Süden kämpfte nicht um die Kontrolle der Regierung, er hatte seine eigene Regierung. Der Süden musste kämpfen, als er überfallen wurde.

Wie kam es dazu, dass die Zölle von einer Frage der Gesetzgebung zu einer Frage der Exekutive wurden? Mit dieser Verlagerung der Macht von der Legislative zur Exekutive werden wir Zeuge, wie sich die Demokratie in eine Diktatur verwandelt. Das ist schon seit langem der Fall: Lincoln, FDR, George W. Bush, Obama. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind zu uneinig geworden, als dass der Kongress seine verfassungsmäßige Funktion erfüllen könnte.

Das ist das eigentliche Problem, vor dem Amerika steht, und es gibt kein Bewusstsein, keine Diskussion. Das Gleiche geschah in Rom, als die Exekutive Vorrang vor dem römischen Senat hatte.

Ich suche vergeblich nach einer Diskussion über das eigentliche Problem, und ich kann sie nicht finden. In Amerika herrscht trotz Trump, oder vielleicht gerade wegen ihm, immer noch Sorglosigkeit.

erschienen am 2. Februar 2025 auf > Paul Craig Roberts‘ Website > Artikel

(Visited 14 times, 14 visits today)