Es ist unvorstellbar, dass die USA es jedem Konkurrenten ermöglichen würden, seinen enormen neuen Marktanteil in der europäischen Energiewirtschaft zu reduzieren, die sie weiter ausbauen will, um Europa noch abhängiger von ihr zu machen, und dass die USA dies nicht bewaffnen würden, wenn Europa sich jemals etwas von Bedeutung widersetzen würde.

Der Streit der USA mit Europa über Trumps geplante Übernahme Grönlands, der sogar Strafzölle gegen mehrere NATO-Verbündete drohte, bevor er nachgab, nachdem sie einem Rahmenabkommen zugestimmt hatten, enthüllte die streng hierarchische Vasallen-Kunden-Beziehung zwischen ihnen. Dies wurde ausdrücklich von dem belgischen Premierminister Bart De Wever anerkannt, der sagte: „Ein glücklicher Vasall zu sein, ist eine Sache. Ein miserabler Sklave zu sein, ist etwas anderes“, als Reaktion auf Trumps Druck auf Europa.

Die Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Davos ergänzte Wevers Sorgen, als er die USA beschuldigte, Europa zu „schwächen und unterordnen“ zu wollen, worauf er „eindeutig mehr wirtschaftliche Souveränität und strategische Autonomie“ aufrief, obwohl es dafür wohl zu spät sei. Politico berichtete kürzlich, dass „die Angst vor der wachsenden Abhängigkeit Europas von US-Gasimporten wächst“, die die USA inmitten schwerwiegender zukünftiger Streitigkeiten mit der EU über das Problem bewaffnen könnten.

Es könnte sie nicht nur von seinen Exporten abschneiden, sondern seine Blockade Venezuelas beweist auch, dass es den politischen Willen hat, Energietanker auf See zu beschlagnahmen, deren Politik in diesem Szenario eingesetzt werden könnte, um sicherzustellen, dass andere Lieferanten nicht in der Lage sind, die Bedürfnisse Europas zu befriedigen. Ebenso sind die einzigen realistischen, die dies möglicherweise tun könnten, die Golfmonarchien, die alle unter US-Einfluss stehen, so wie sie sind. Es ist daher in der Tat möglich, dass diese Abhängigkeit ausgenutzt werden könnte, um Zugeständnisse von einer widerspenstigen EU zu erzwingen.

Die Frage stellt sich also die Frage, wie diese Abhängigkeit entstanden ist, was darauf zurückzuführen ist, dass die USA die Paranoia Europas in Russland als Strafe für die militärische Unterstützung der Ukraine in Europa bewaffnen, obwohl nichts dergleichen eintrat. Im Gegenteil, Russland blieb verpflichtet, seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Europa zu erfüllen, obwohl seine Energieexporte buchstäblich europäische Rüstungsfabriken befeuern, die Waffen produzieren, die Ukrainern gegeben werden, töten Russen.

Zu seiner Verteidigung scheinen die Berechnungen Russlands seinen Ruf als zuverlässiger Lieferant zu behalten, um andere Kunden (sowohl aktuelle als auch potenzielle) nicht zu verscheuchen und zusätzliche Haushaltseinnahmen zu erzielen, von denen einige dann in die Herstellung der Waffen investiert werdenoperation, die bei der Sonderoperation verwendet werden. Bis heute exportiert Russland Energie nach Europa, wenn auch in viel kleinerem Umfang aufgrund der antirussischen Sanktionen in Europa und seinem Schwenk weg von russischen Lieferungen an amerikanische.

Die Ausweitung der russischen Energieimporte ist jedoch nicht in den Karten, da keine große europäische Wirtschaft es wagt, die USA zu verärgern, indem sie weniger daraus importiert. Sie importieren immer noch viel niedrigere russische Energiemengen, da der Markt nicht in der Lage ist, seine Exporte bis zum nächsten Jahr zu ersetzen. Jeder Schritt zur Ausweitung der Importe aus Russland, wie die Wiederaufnahme der Importe über die eine unbeschädigte Nord-Stream-Pipeline oder die verschiedenen Überlandpipeline, könnte zu ihrer Zerstörung führen, wie der Präzedenzfall Nord Stream beweist, der eine starke Abschreckung darstellt.

Rückblickend gab Europa seine Souveränität an die USA ab, indem es russische Energie sanktionierte, was es tat, nachdem die USA ihre russophobe Paranoia bewaffnet hatten. Die USA ersetzten dann die Abhängigkeit Europas von russischer Energie und sind bereit, dies zu bewaffnen, wenn Europa sich jemals etwas von Bedeutung widersetzt. Hätten Europa und Russland im Großen und Ganzen ihr „Faustschnäppchen“ beibehalten, die Rüstungsindustrie des anderen finanziell im Fall Europas und buchstäblich in Russland anzuheizen, dann hätte Europa immer noch seine „strategische Autonomie“.

