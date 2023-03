Die USA vermitteln Krieg, China vermittelt Frieden – wer gewinnt das 21. Jahrhundert?

Walt Zlotow (antikrieg)

Am 10. März kam es zu einer seismischen Verschiebung in der Weltmachtpolitik. Doch die US-Regierung und ihre willfährigen Konzernmedien gähnten nur, ignorierten sie und machten weiter.

Vor fünf Tagen gaben der Iran und Saudi-Arabien bekannt, dass sie wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen und damit ihre siebenjährige diplomatische Entfremdung beenden. Dies ist ein großer Schritt in Richtung eines möglichen Friedens im Nahen Osten zwischen den beiden größten rivalisierenden Mächten, dem sunnitischen Saudi-Arabien und dem schiitischen Iran.

Aber nicht nur der mögliche Frieden im Nahen Osten ist von Bedeutung. Das Abkommen wurde nicht von den USA ausgehandelt, die stets die politischen Entwicklungen im Nahen Osten kontrollieren, sondern von China. In einem historischen Schritt hat China im Wesentlichen die USA als dominierenden Machtvermittler im Nahen Osten abgelöst.

Onkel Sam ist nicht begeistert von der Chance auf Frieden im Nahen Osten und auch nicht davon, dass sie von China, seinem Hauptkonkurrenten um die Weltherrschaft, ausgeht. Ein US-Sprecher erklärte lauwarm, dass die Annäherung zwar gut sei, aber nur, wenn der unzuverlässige Iran seine Verpflichtungen einhalte. Und das von den USA, die sich selten an ihre Zusagen halten.

Die Wahrheit ist, dass die USA nicht an einem Frieden im Nahen Osten interessiert sind. Wäre dies der Fall, hätten sie das iranische Atomabkommen, die friedensfreundlichste Initiative dieses Jahrhunderts, nicht in die Luft gejagt. Stattdessen heizen die USA den Konflikt an, indem sie eine Anti-Iran-Koalition um Saudi-Arabien herum fördern. Das von China vermittelte Abkommen macht diese US-Strategie zunichte und führt der Welt vor Augen, dass China und nicht die USA den Frieden fördern.

Dieser seismische Wandel vollzieht sich weltweit. China bot ein 12-Punkte-Friedensabkommen für den russisch-ukrainischen Krieg an, das die USA kurzerhand ablehnten. Alles, was die USA vorbringen konnten, war, dass wir den chinesischen Friedensbemühungen nicht trauen können, weil die Chinesen kurz davor stehen, Waffen an Russland zu liefern. Wie üblich lieferten die USA nicht den geringsten Beweis für diese übertriebene Behauptung. Nachdem sie seit 13 Monaten über hundert Milliarden in Waffen verpulvert haben, um die Ukrainer sterben zu lassen, sind die USA nicht berechtigt, sich darüber zu beklagen, wer Waffen wohin schickt.

Sehen Sie sich um. Die USA unterhalten weltweit über 700 Militärstützpunkte. China? 8. Die USA sind auf dem Weg zu einem 900-Milliarden-Dollar-Offensivbudget im Finanzjahr ’24. China? 225 Milliarden Dollar mit mehr als viermal so vielen Menschen. Die USA bombardieren und sanktionieren Dutzende von Ländern und töten unzählige Menschen, viele aus Mangel an Nahrungsmitteln oder Medikamenten. China? Fördert den Frieden und investiert gleichzeitig Hunderte von Milliarden in die Infrastruktur und die wirtschaftliche Entwicklung überall.

Zurück zur Titelfrage. Wie bei einem Match Race zwischen Secretariat und dem zweitschnellsten Pferd gewinnt China mit 20 Längen Vorsprung.

erschienen am 15. März 2023 auf > Antiwar.com > Artikel

