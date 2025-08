Die USA treiben ihren dystopischen Plan zur Zerstörung Chinas voran

Von Megan Russell (globalresearch)

Stellen Sie sich vor: Es ist Sommer 2025, und die Vereinigten Staaten sind von ausländischen Militärstützpunkten umgeben. Errichtet wurden diese Stützpunkte von einem feindlichen Land am anderen Ende der Welt, das unentwegt von der Unvermeidlichkeit eines Krieges schwadroniert. Die Führung der USA pumpt Milliarden in ihr Militär, trommelt für fortschrittliche KI-Waffen, baut Langstreckenraketensysteme, die auf die bevölkerungsreichsten Städte der USA zielen, und schickt zur Vorbereitung Tausende Soldaten in die Karibik. In der gesamten Region finden groß angelegte Kriegsspiele statt, darunter auch Übungen, die einen Atomkrieg gegen die USA in den nächsten zwei Jahren simulieren, heißt es. Der Krieg kommt, und wir müssen bereit sein.

Unterdessen treffen sich auf heimischem Boden die führenden Denker des Landes, um den Zusammenbruch der US-Regierung zu planen. Sie veröffentlichen ein 120 Seiten langes Dokument, in dem die Schritte dargelegt werden, die unternommen werden sollen, wenn der Krieg nichts als Staub und Instabilität hinterlässt.

Aber warten Sie. Sie müssen es sich nicht vorstellen. Das passiert tatsächlich, nur nicht den Vereinigten Staaten. Nein, die USA sind keineswegs das Opfer – die USA sind das feindliche Land am anderen Ende der Welt, das sein Militär aufbläht, sich auf einen Krieg vorbereitet und den Zusammenbruch der Regierung eines anderen Landes plant.

Die USA haben allein im asiatisch-pazifischen Raum über 300 Militärstützpunkte errichtet, Langstreckenraketensysteme auf Chinas größte Städte gerichtet und mit regionalen Verbündeten gemeinsame Kriegsübungen abgehalten, die einen Atomkrieg mit China simulieren. Und erst letzte Woche veröffentlichte das staatlich finanzierte Hudson Institute seinen 128-seitigen Plan für den Zusammenbruch der chinesischen Regierung.

Die westlichen Medien behaupten, China sei die aggressivste Nation der Welt. Doch China zeigt sich angesichts des US-amerikanischen Militäraufmarsches und der feindseligen Kriegsrhetorik äußerst zurückhaltend . Wäre das Gegenteil der Fall – hätte China die USA mit Raketen, Truppen und Stützpunkten umzingelt –, hätten die USA dies bereits als kriegerischen Akt betrachtet. Man denke nur an die Kubakrise von 1962, als die Stationierung sowjetischer Atomraketen auf Kuba beinahe dazu geführt hätte, dass die USA einen umfassenden Atomkrieg erklärt hätten.

Glücklicherweise sprechen die Fakten eine deutlichere Sprache als die US-Kriegspropaganda. Und zwar: Die USA verfügen über mehr als 900 ausländische Militärstützpunkte, China hingegen nur über einen einzigen. China ist von über 300 Militärstützpunkten umgeben, während China in der gesamten westlichen Hemisphäre keinen einzigen besitzt. Die USA haben seit 1991 allein 251 Militärinterventionen durchgeführt, während China seit 50 Jahren in keinem Land interveniert hat.

Und am 10. Juli 2025 begannen die USA und ihre Verbündeten mit der größten Militärübung im Pazifik seit dem Zweiten Weltkrieg. An der Übung mit dem Spitznamen „Resolute Force Pacific“ (REFORPAC 2025) werden über 350 Flugzeuge und mehr als 12.000 Soldaten teilnehmen. Sie wird an über 50 Standorten im Umkreis von 3.000 Meilen im Pazifik stattfinden, darunter auf Hawaii, Guam, in Japan und im internationalen Luftraum. Die US-Luftwaffe sagt, diese Übungen würden „beweisen, wie wir einen Krieg gegen China führen und gewinnen werden“.

Chinas „Aggressionshandlungen“, wie sie von den westlichen Mainstream-Medien bezeichnet werden, sind oft nur eigene militärische Verteidigungsübungen, die das Land als Reaktion auf die ständigen Kriegsspiele vor seinen Küsten durchführt. Aber seien wir ehrlich: Welches Land würde nicht so reagieren? Wenn überhaupt, dann ist es ein Akt der Zurückhaltung und eine klare Kriegsvorbereitung.

Erst letzte Woche veranstaltete das Hudson Institute (das Millionen vom US-Verteidigungsministerium erhalten hat) eine Konferenz, um den Zusammenbruch der chinesischen Regierung zu diskutieren, und veröffentlichte ein 128-seitiges Dokument, das den Plan darlegte. Das Dokument ist abscheulich und dystopisch. Es skizziert eine schrittweise Invasion Chinas durch geheime Informationskampagnen, kulturelle und psychologische Umstrukturierung, militärische Interventionen und eine umfassende Manipulation der chinesischen Seele aus dem Verborgenen.

Phase 0 beginnt vor dem Zusammenbruch. US-Spezialeinheiten werden psychologische und politische Kriegsführung einsetzen, um Zwietracht zwischen Regierung, Militär und Volk zu säen – die Regierung hat hierfür bereits Milliarden von US-Steuergeldern bereitgestellt. Sie planen, Narrative zu verdrehen, um Chinas Geschichte zu untergraben, Traumata auszunutzen und die KPCh durch Informationskampagnen zu verspotten. Phase 1 beginnt nach dem Zusammenbruch Chinas, der in jeder Hinsicht eine US-Besatzung ist – außer dem Namen nach. US-Truppen werden in Chinas Städte stationiert und in das chinesische Militär eingebettet. Eine neue Marionettenregierung wird sich den Launen der US-Führung fügen. Jeder, der mit der KPCh sympathisiert, wird „kontrolliert“, während US-Truppen Razzien durchführen, um Atomwaffen in Sicherheit zu bringen. Und schließlich wird Phase 2 versuchen, das Nationalbewusstsein umzuschreiben, indem eine von den USA gebilligte Version der Geschichte installiert wird. Sie werden eine „Stimme Chinas“ nach dem Vorbild der „Stimme Amerikas“ schaffen, die Menschen werden über die Übel des Kommunismus aufgeklärt und eine „traurige, aber transparente“ Zeit der Staatstrauer wird den Weg für ein neues China ebnen, das vollständig von den Vereinigten Staaten geprägt wird.

Der Rest des Dokuments beschreibt, wie man gezielt Chinas Einrichtungen angreifen, Chinas Finanzsystem im Sinne der USA umstrukturieren, Vermögenswerte sichern, das Militär umstrukturieren und eine „Versöhnungskampagne“ durchführen kann. Am Ende erwähnt das Dokument eine imaginäre, willkürlich gezogene Linie quer durch China, die Ost und West trennt, und diskutiert die mögliche Aufteilung oder Teilung von Gebieten. Auch Namensänderungen für China, beispielsweise in Taiwan oder Chinesische Föderative Republik, werden erwogen.

Das Dokument ist so orwellsch, wie es klingt. Verfasst wurde es von „Experten“ wie Miles Yu, Ryan Clarke und Gordon G. Chang. Chang ist einer der am häufigsten zitierten „China-Experten“ in den USA, doch er ist weniger Experte als vielmehr ein Sprachrohr der Propaganda. Er hat seine ganze Karriere darauf aufgebaut, kühne, spektakulär falsche Vorhersagen über Chinas Zusammenbruch zu machen und dabei gleichzeitig die Argumente des US-Imperiums zu untermauern.

Seine berüchtigtste Behauptung stammt aus seinem 2001 erschienenen Buch „Der bevorstehende Zusammenbruch Chinas“. Darin verkündete er voller Zuversicht, die Kommunistische Partei Chinas werde spätestens 2011 fallen. Als dies nicht geschah, verlängerte er die Frist … und verlängerte sie noch einmal. Er schaffte es sogar zweimal auf die Liste der „10 schlimmsten Vorhersagen des Jahres“ von Foreign Policy. Über zwei Jahrzehnte später ist China nicht nur nicht zusammengebrochen, sondern hat sich zu einer der mächtigsten Volkswirtschaften der Welt und zu einer führenden Kraft in der globalen Diplomatie und Entwicklung entwickelt.

Trotz seiner langen Erfolgsgeschichte ist Chang weiterhin ein regelmäßiger Gast bei Fox News, ein Redner bei militärischen Thinktanks wie dem Hudson Institute und eine gefragte Anlaufstelle für antichinesische Hardliner in Washington. Warum? Weil er ihnen genau das sagt, was sie hören wollen. Seine Rolle besteht lediglich darin, Aggressionen zu rechtfertigen, Angst zu schüren und unter dem Deckmantel von „Expertise“ Narrative über einen Regimewechsel zu verbreiten. In Wahrheit ist Gordon C. Chang nichts weiter als ein staatsnaher Propagandist, der nur deshalb nützlich ist, weil er das imperiale Weltbild der USA stärkt, damit der Kongress mehr Ihrer Steuergelder für den Krieg gegen China verwenden kann.

Leute wie Chang werden immer wieder in Kongressanhörungen und staatlich finanzierten Organisationen wie dem Hudson Institute erscheinen, um US-Kriege und die Vorherrschaft im Ausland zu rechtfertigen. Es ist an der Zeit zu fordern, dass lügende imperiale Sprachrohre wie Chang nicht länger als Werkzeug für globalen Tod und Zerstörung eingesetzt werden – weder im Kongress noch in der Wissenschaft oder anderswo. Wir müssen den Weg des endlosen Krieges ablehnen und eine Welt aufbauen, die auf gegenseitigem Respekt statt auf Militarismus basiert. Doch diese Zukunft erfordert, dass wir aufhören, uns immer als Opfer einzubilden, und anfangen zu erkennen, wann wir die Aggressoren sind.

Megan Russell ist Koordinatorin der CODEPINK-Kampagne „China ist nicht unser Feind“. Sie schloss ihr Studium an der London School of Economics mit einem Master in Konfliktforschung ab. Zuvor studierte sie Konfliktforschung, Kultur und Völkerrecht an der New York University. Megan verbrachte ein Jahr in Shanghai und über acht Jahre Mandarin-Chinesisch. Ihre Forschung konzentriert sich auf die Schnittstelle zwischen den Beziehungen zwischen den USA und China, Friedenskonsolidierung und internationaler Entwicklung.

