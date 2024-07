Die USA teilen und herrschen nicht mehr … Washingtons Verbündete am Golf umarmen den Iran

Finian Cunningham (antikrieg)

Die Zeiten, in denen Washington und seine westlichen Lakaien das Spiel „Teile und herrsche“ spielten, sind vorbei, denn sie haben sich irreparabel diskreditiert.

Als Zeichen einer wichtigen geopolitischen Neuausrichtung übermittelten Saudi-Arabien und andere arabische Golfstaaten dem Iran herzliche Glückwünsche zu seinem neu gewählten Präsidenten Masoud Pezeshkian.

Der saudische König Salman begrüßte die Nachricht vom iranischen Wahlsieger am vergangenen Wochenende und erklärte, er hoffe, dass die beiden Staaten am Persischen Golf ihre Beziehungen „zwischen unseren brüderlichen Völkern“ weiter ausbauen würden.

Dieser Olivenzweig von Saudi-Arabien an den Iran kennzeichnet eine beispiellose diplomatische Entwicklung, die in Washington, dessen Hauptziel im Nahen Osten darin besteht, den Iran von seinen Nachbarn zu isolieren, Alarm auslösen wird.

Ähnliche herzliche offizielle Botschaften kamen aus Kuwait, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman und Bahrain. Zusammen mit Saudi-Arabien bilden diese ölreichen Staaten den Golfkooperationsrat (GCC). Derzeit wird viel über eine Normalisierung der Beziehungen zwischen dem arabischen Golfblock und seinem persischen Nachbarn gesprochen.

Präsident Pezeshkian, von Beruf Herzchirurg, sagt, er wolle friedlichen regionalen Beziehungen den Vorrang geben.

Seit der iranischen Revolution von 1979 betrachten die arabischen Golfstaaten die Islamische Republik seit Jahrzehnten mit großem Misstrauen und Feindseligkeit. Das liegt zum einen an den konfessionellen Spannungen zwischen dem schiitischen Islam, zu dem sich vor allem der Iran bekennt, und dem sunnitischen Islam, der in den arabischen Golfstaaten vorherrscht.

Außerdem fürchten die arabischen Monarchien, dass die vom Iran vertretene revolutionäre Politik ihre Massen anstecken und damit die starren Autokratien und ihr System der erblichen Herrschaft bedrohen könnte. Die Tatsache, dass im Iran Wahlen abgehalten werden, steht in krassem Gegensatz zu den von Königsfamilien regierten Golfkönigreichen. So viel zum Mantra von Präsident Joe Biden, dass die USA angeblich die Demokratie gegenüber der Autokratie unterstützen.

Die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre westlichen Verbündeten, insbesondere die ehemalige Kolonialmacht Großbritannien, haben die Spannungen am Persischen Golf ausgenutzt, um eine Politik des Teile und Herrschens zu betreiben. Die Briten sind Meister darin, in all ihren ehemaligen Kolonien von Irland bis Myanmar und überall dazwischen, einschließlich des Nahen Ostens, das Spiel mit den religiösen Gruppierungen zu spielen.

In Anlehnung an dieses imperialistische Drehbuch hat Washington in der Vergangenheit Ängste vor iranischem Expansionismus geschürt. Dies hat dafür gesorgt, dass Saudi-Arabien und seine Nachbarn am Golf weiterhin unter dem „Schutz“ der USA stehen, der für die Aufrechterhaltung des Petrodollar-Systems, das den amerikanischen Dollar als internationale Reservewährung stützt, unerlässlich ist. Ohne die Petrodollar-Privilegien würde die US-Wirtschaft implodieren.

Zweitens ist der Golf ein riesiger Markt für amerikanische Waffenexporte, von überbewerteten Patriot-Luftabwehrsystemen bis zu überteuerten Kampfjets.

Kurzum, die Politik der USA und ihrer westlichen Verbündeten war und ist es, einen Kalten Krieg am Golf zwischen den arabischen Staaten und dem Iran zu fördern.

Die schismabedingte Feindseligkeit kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die arabischen Monarchien waren schon immer paranoid gegenüber einer Unterwanderung ihrer Gesellschaften durch den Iran. Saudi-Arabien und die anderen sunnitischen Herrscher verfolgten gegenüber ihren schiitischen Bevölkerungen eine äußerst repressive Politik.

Im Jahr 2010 zeigte eine brisante Enthüllung von Julian Assanges Wikileaks-Organisation, wie der damalige saudische Herrscher König Abdullah die Vereinigten Staaten anflehte, militärische Angriffe auf den Iran zu starten. Der saudische Monarch bezeichnete den Iran als „Kopf der Schlange“ und beschwor die USA, die Islamische Republik zu enthaupten.

Der heutige saudische Herrscher, König Salman, ein Halbbruder des verstorbenen Abdullah, plädiert nun für brüderliche Beziehungen zum Iran – wie auch andere arabische Golfstaaten.

Auch der saudische Thronfolger, Kronprinz Mohammed bin Salman, übermittelte dem neuen iranischen Präsidenten seine Glückwünsche und schlug darüber hinaus eine regionale Sicherheitszusammenarbeit vor. Berichten zufolge sagte der saudische Thronfolger zu Präsident Pezeshkian: „Ich bekräftige meine Bereitschaft, die Beziehungen zu entwickeln und zu vertiefen, die unsere Länder und Völker vereinen und unseren gemeinsamen Interessen dienen.“

Dies ist eine verblüffende Wende in den positiven Beziehungen. Kronprinz MbS war der Hauptverantwortliche für den katastrophalen Krieg Saudi-Arabiens gegen den Jemen im Jahr 2015, der durch seine Furcht vor dem Bündnis des Irans mit den Houthis in Saudi-Arabiens südlichem Nachbarland nach dem bahnbrechenden internationalen Atomabkommen mit Teheran ausgelöst wurde.

Saudi-Arabien und die sunnitischen Golfstaaten waren auch maßgeblich an dem von den USA geführten verdeckten Krieg für einen Regimewechsel in Syrien gegen den iranischen Verbündeten Baschar al-Assad beteiligt. Dieser Stellvertreterkrieg war eine Niederlage für die USA, nachdem Russland und der Iran eingriffen, um Syrien zu verteidigen.

Was hier geschieht, ist eine wichtige geopolitische Neuausrichtung. Russland, Iran, China und andere haben ein entscheidendes Zeichen gesetzt, das das Ende der Vorherrschaft der USA und des Westens besiegelt.

Es ist klar, dass die von den USA geführte so genannte „regelbasierte Weltordnung“ nichts anderes ist als ein dem Rest der Welt aufgezwungener Schwindel in der Sackgasse. Alle empirischen Beweise zeigen, dass der Hauptfeind des internationalen Friedens und der Sicherheit der US-Hegemon und seine westlichen Vasallen sind.

Der von den USA angezettelte Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine treibt die Welt rücksichtslos an den Abgrund einer nuklearen Katastrophe. Anderswo, im Nahen Osten, mit dem vom Westen unterstützten israelischen Völkermord in Gaza und der unerbittlichen Kriegslust der NATO im asiatisch-pazifischen Raum gegenüber China, wird immer deutlicher, was die Quelle internationaler Konflikte und des Chaos ist – der von den USA geführte westliche Imperialismus.

Die Führer der arabischen Golfstaaten reagieren vielleicht nicht aus demokratischem Empfinden heraus. Aber sie müssen wissen, dass die amerikanische Hegemonie und ihr zerstörerischer Todeswunsch, um jeden Preis zu überleben, an die Wand geschrieben sind.

Die Welt befindet sich in einem dramatischen Wandel hin zu einer neuen multipolaren Ordnung, in der die meisten Nationen versuchen, zu einer friedlichen Koexistenz zu gelangen.

Im vergangenen Jahr vermittelte China eine historische Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Alle diese Parteien wissen, dass die von den USA betriebene hegemoniale Spaltung des Kalten Krieges unhaltbar ist und sich für diejenigen, die daran festhalten, letztlich selbst zerstört.

Die Saudis wissen, dass der eurasische Wirtschaftsmotor die Weltwirtschaft antreibt und die Vereinigung des globalen Südens in einer multipolaren Ordnung Nägel in den Sarg der westlichen Hegemonie schlägt.

Saudi-Arabien und die anderen arabischen Golfstaaten treten als neue Mitglieder dem Shanghaier Kooperationsrat bei, dem unter anderem auch Russland, China, Iran, Indien und Pakistan angehören.

König Salman und andere arabische Führer erkennen endlich, dass die Schirmherrschaft von Uncle Sam wie eine geladene Waffe ist, die man sich an den Kopf hält. Wie der alte amerikanische Kriegsverbrecher Henry Kissinger einst mit dem ihm eigenen Zynismus bemerkte: Ein Feind der USA zu sein, kann gefährlich sein, aber ein Verbündeter von Uncle Sam zu sein, ist absolut tödlich.

Die Zeiten, in denen Washington und seine westlichen Lakaien nach dem Motto „teile und herrsche“ spielten, sind vorbei, denn sie haben sich selbst unwiederbringlich diskreditiert.

erschienen am 15. Juli 2024 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

(Visited 1 times, 1 visits today)