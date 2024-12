Die USA eröffnen eine dritte Front gegen Russland

Paul Craig Roberts (antikrieg)

Das Problem mit Präsident Putin ist, dass er nie etwas zu Ende bringt. Er hat den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der in drei Wochen hätte beendet sein sollen, drei Jahre lang andauern lassen und spricht davon, ihn durch Verhandlungen zu beenden, wobei er sich wieder einmal täuschen wird.

Er unternimmt nichts, während die USA versuchen, die georgische Regierung zu stürzen und eine feindliche, antirussische Regierung einzusetzen.

Er hat die Säuberung Syriens von feindlichen Kräften nie abgeschlossen. Folglich hat er Syrien und die russischen Interessen dem aktuellen, von den USA und Israel koordinierten Söldnerangriff auf Syrien ausgesetzt, der Aleppo, die zweitgrößte Stadt Syriens, überrannt hat und 280 000 Syrer zur Flucht zwingt. Dies ist eine massive Niederlage für Syrien und Russland. Wie ist es möglich, dass ein so offensichtlicher Vorstoß eine Überraschung war? Ist die Unfähigkeit, Bedrohungen zu erkennen, zu einem russischen Markenzeichen geworden?

Wird Putin jemals die Konsequenzen seiner Untätigkeit, seiner Duldung endloser Provokationen, der hegemonialen Absichten der USA gegen Russland, Iran und China begreifen? Auf welcher faktischen Grundlage glauben Putin und Lawrow, dass Washingtons hegemoniale Absichten verschwinden werden? Beruht die russische Außenpolitik auf Hoffnung oder auf der Realität?

Putins Bedingungen für die Beendigung des Konflikts in der Ukraine sind vernünftig. Aber wenn Trump ihnen zustimmt, wird man ihn für Amerikas Niederlage verantwortlich machen, dafür, dass er die Ukrainer an Putin verraten hat, dafür, dass er Putins Appetit auf weitere Eroberungen geweckt hat, dafür, dass er Putin geholfen hat, das Sowjetreich wieder aufzubauen. Die Neokonservativen und der Militär-/Sicherheitskomplex werden die Propaganda nutzen, um politische Wahlkampfspenden an Anti-Trump-Kandidaten für das Repräsentantenhaus und den Senat bei den Zwischenwahlen zu leiten. Um sich in diesem Kampf durchzusetzen, müsste Trump die Wähler davon überzeugen, dass der Sieg in der Erreichung des Friedens und der Beendigung des Konflikts besteht. Kann Trump dies angesichts der feindseligen Medien und der Kriegshetzer, die er in sein Kabinett berufen hat, erreichen?

Sind sich Putin und Lawrow dieser Sachzwänge bewusst? Werden Putin und Lawrow jemals gewinnen und einen Konflikt beenden, bevor er außer Kontrolle gerät? Es gibt keine Anzeichen für ein proaktives Russland im Umgang mit dem Westen.

Putins Untätigkeit hat den Westen davon überzeugt, dass er nicht handeln wird. Diese Überzeugung entzieht dem Westen einen Grund, seine Provokationen einzustellen. Putin hat die Überzeugung des Westens erneut bestätigt, indem er jede westliche Zurückhaltung bei der Herabsetzung der Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen durch Russland aufhob, indem er versicherte, dass Russland niemanden mit Atomwaffen bedroht.

Möglicherweise hat die Ukraine ihre militärisch taugliche Bevölkerung aufgebraucht. Möglicherweise wird der Zusammenbruch der französischen Regierung die Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine verhindern. Möglicherweise wird die georgische Regierung der von Washington gesteuerten Farbrevolution widerstehen. Möglicherweise wird Russland dieses Mal die US-amerikanischen und die Söldnertruppen, die Syrien bedrohen, vernichten und den Konflikt nicht wieder ungelöst lassen.

Andererseits werden die Ereignisse in der Ukraine, in Georgien und in Syrien möglicherweise außer Kontrolle geraten. Der Westen zeigt keine Zurückhaltung, und die Russen sind nicht proaktiv, so dass die Initiative in den Händen des Westens liegt.

erschienen am 6. Dezember 2024 auf > Paul Craig Roberts‘ Website > Artikel

Ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, dass sich Trump gegen den „Schwarzen Felsen“ u.a. Kriminelle stemmen wird.

