Die USA bewegen sich auf eine Regierungsform zu, in der KI alle Aspekte des Lebens kontrolliert

Die USA bewegen sich auf eine „Algokratie“ zu, in der künstliche Intelligenz („KI“) und Algorithmen verschiedene Aspekte des Lebens, einschließlich Strafverfolgung, Beschäftigung und Gesundheitswesen, ohne menschliche Aufsicht oder Rechenschaftspflicht kontrollieren.

von Rhoda Wilson (dirtyworld1)

Das 10-jährige Verbot der Trump-Administration, KI zu regulieren, ermöglicht es KI, ohne Aufsicht zu operieren, was zu einem Überwachungsstaat führen könnte, in dem die Bürger von Maschinen sortiert, bewertet und überwacht werden.

Um sich dagegen zu wehren, ist es unerlässlich, algorithmische Transparenz, Dateneigentumsrechte und Rechtsmittel gegen automatisierte Entscheidungen zu fordern, sowie eine „Digital Bill of Rights“, die Rechte wie Privatsphäre, Datensicherheit und das Recht, automatisierte Entscheidungen anzufechten, garantiert.

Die Algocracy-Agenda: Wie KI und der tiefe Staat die Tyrannei digitalisieren

von John & Nisha Whitehead

„Wenn es einem Unternehmen oder einer kleinen Gruppe von Menschen gelingt, eine gottähnliche digitale Superintelligenz zu entwickeln, könnten sie die Weltherrschaft übernehmen. Zumindest wenn es einen bösen Diktator gibt, wird dieser Mensch sterben. Aber für eine KI würde es keinen Tod geben. Sie würde ewig leben. Und dann hätten wir einen unsterblichen Diktator, dem wir niemals entkommen könnten.“ Elon Musk – (Vgl. CNBC)

Der tiefe Staat wird nicht verschwinden. Er wird nur ersetzt. Er wird nicht durch einen charismatischen Autokraten oder gar eine schattenhafte Bürokratie ersetzt, sondern durch künstliche Intelligenz („KI“) – gefühllos, unberechenbar und unsterblich.

Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen technologischen Ordnung, und der Machtapparat verlagert sich in aller Stille in die Hände von Algorithmen. Unter Donald Trump wird dieser Wandel für mindestens eine Generation festgeschrieben.

Trumps jüngste Gesetzesinitiative – ein 10-jähriges Verbot der KI-Regulierung, (vgl. Marshable) das im „One Big Beautiful Bill“ verankert ist – nimmt den staatlichen und lokalen Regierungen die Möglichkeit, bis 2035 Leitplanken für künstliche Intelligenz zu setzen. (Vgl. congress.gov)

Trotz parteiübergreifender Warnungen von 40 Generalstaatsanwälten (vgl. Reuters) hat das Gesetz das Repräsentantenhaus passiert und wartet auf die Zustimmung des Senats. (Vgl. Newsweek) Es ist nichts weniger als ein föderales grünes Licht für KI, um ohne Aufsicht in jedem Lebensbereich zu operieren, von der Strafverfolgung und Beschäftigung bis hin zum Gesundheitswesen, der Bildung und der digitalen Überwachung.

Das ist keine Innovation. Das ist die institutionalisierte Automatisierung der Tyrannei. So ersetzt der Code in einem Staat der algorithmischen Governance schnell das Verfassungsrecht als Mechanismus der Kontrolle. Wir bewegen uns rasch von einer Gesellschaft, die von Gesetzen und ordentlichen Verfahren regiert wird, zu einer Gesellschaft, die von Software regiert wird.

Algorithmisches Regieren bezieht sich auf den Einsatz von maschinellem Lernen und automatisierten Entscheidungsfindungssystemen, um Funktionen auszuführen, die früher Menschen vorbehalten waren: Polizeiarbeit, Prüfung der Anspruchsberechtigung für Sozialleistungen, Einwanderung, Arbeitsvermittlung, Kreditwürdigkeitsprüfung und juristische Risikobewertung.

In diesem System wird das Recht nicht mehr ausgelegt. Es wird vollstreckt. Automatisch. Mechanisch. Ohne Raum für Einsprüche, Ermessensspielraum oder menschliches Erbarmen.

Diese KI-Systeme stützen sich auf historische Daten – Daten, die mit systemischen Verzerrungen und menschlichen Fehlern behaftet sind – um Vorhersagen zu treffen und Entscheidungen auszulösen. Algorithmen zur vorausschauenden Polizeiarbeit sagen den Beamten, wo sie Streife fahren und wen sie anhalten sollen.

Gesichtserkennungstechnologie markiert „Verdächtige“ auf der Grundlage von Fotos, die aus sozialen Medien stammen. Software zur Risikobewertung weist den Bürgern Bedrohungswerte zu, ohne Erklärung, ohne Aufsicht und ohne Rechtsmittel.

Diese Algorithmen arbeiten in „Black Boxes“, die durch Geschäftsgeheimnisse und Ausnahmen für die nationale Sicherheit geschützt sind. Die Öffentlichkeit kann sie nicht einsehen. Die Gerichte können sie nicht anfechten. Die Bürger können ihnen nicht entkommen.

Das Ergebnis? Eine Bevölkerung, die von Maschinen sortiert, bewertet und überwacht wird. Dies ist das praktische Ergebnis der Deregulierungsagenda der Trump-Regierung: KI-Systeme, die einen Freibrief erhalten, um die Öffentlichkeit ohne Transparenz oder Rechtsmittel zu überwachen, zu kategorisieren und zu kriminalisieren. Und das sind keine theoretischen Gefahren – sie sind bereits Realität.

Beispiele für unkontrollierte KI und prädiktive Polizeiarbeit zeigen, dass die Vorkriminalität bereits da ist.

Wenn Sie einmal von einer Maschine erfasst und markiert worden sind, kann dies lebensverändernd sein – so wie bei Michael Williams, einem 65-jährigen Mann, der fast ein Jahr im Gefängnis saß, für ein Verbrechen, das er nicht begangen hatte.

Williams saß hinter dem Steuer, als ein vorbeifahrendes Auto auf sein Fahrzeug schoss und seinen 25-jährigen Beifahrer tötete, der per Anhalter mitgefahren war. (Vgl. Pulitzer Center)

Obwohl es kein Motiv, keine Waffe und keine Augenzeugen gab, beschuldigte die Polizei Williams auf der Grundlage eines KI-gestützten Schusswaffenerkennungsprogramms namens ShotSpotter. Das System hatte einen lauten Knall in der Nähe des Tatorts registriert und ihn mit Williams‘ Fahrzeug in Verbindung gebracht.

Die Anklage wurde schließlich aus Mangel an Beweisen fallen gelassen. Das ist die Vorverurteilung in Aktion. Eine Vorhersage, kein Beweis. Ein Algorithmus, kein Augenzeuge.

Programme wie ShotSpotter sind dafür berüchtigt, dass sie Geräusche wie Feuerwerkskörper und Bauarbeiten fälschlicherweise als Schüsse klassifizieren. Mitarbeiter haben sogar Daten manuell verändert, damit sie in die Erzählungen der Polizei passen.

Und doch werden diese Systeme mit vorausschauender Polizeisoftware kombiniert, um Risikokarten zu erstellen, Menschen ins Visier zu nehmen und die Überwachung zu rechtfertigen – und das alles ohne Transparenz oder Rechenschaftspflicht. Und das ist noch nicht alles.

Die künstliche Intelligenz (KI) kennzeichnet jetzt Familien als potenziell vernachlässigt, und zwar auf der Grundlage von Vorhersagemodellen, die Daten aus medizinischen, psychiatrischen, Gefängnis- und Wohnungsunterlagen abrufen.

Diese Modelle zielen unverhältnismäßig stark auf arme Familien und Minderheiten ab. Der Algorithmus vergibt Risikowerte von 1 bis 20. Den Familien und ihren Anwälten wird nie mitgeteilt, wie die Punktzahlen lauten oder dass sie verwendet wurden. (Vgl. AP News)

Stellen Sie sich vor, Sie verlieren Ihr Kind an das Pflegesystem, weil ein geheimer Algorithmus sagt, dass Sie ein Risiko sein könnten. So definiert KI die Schuld neu.

Der Ansatz der Trump-Regierung zur Regulierung von KI offenbart einen tieferen Plan zur Deregulierung der Demokratie selbst. Anstatt diese Missbräuche einzudämmen, beschleunigt die Trump-Administration sie noch.

Eine Anfang 2025 von Präsident Trump unterzeichnete Durchführungsverordnung mit dem Titel „Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence“ (Beseitigung von Hindernissen für die amerikanische Führungsrolle im Bereich der künstlichen Intelligenz, vgl. White House) hebt frühere KI-Schutzmaßnahmen auf, beseitigt Prüfungen auf Befangenheit und weist die Behörden an, „Innovation“ über Ethik zu stellen.

Die Anordnung ermutigt jede Bundesbehörde, KI schnell einzuführen, insbesondere in Bereichen wie Polizeiarbeit und Überwachung. Unter dem Deckmantel der „Effizienz“ wird der verfassungsmäßige Schutz ausgehebelt. (Vgl. The Interpreter)

Trumps 10-jähriges Moratorium für die KI-Regulierung ist der logische nächste Schritt. Es zerschlägt die letzte Verteidigungslinie – den Widerstand auf staatlicher Ebene – und sorgt für eine einheitliche nationale Politik der algorithmischen Dominanz. Das Ergebnis ist ein System, in dem die Regierung nicht mehr regiert. Sie verarbeitet.

Die KI-Expansion der Bundesregierung baut einen Überwachungsstaat auf, den keine menschliche Autorität mehr aufhalten kann. Willkommen im Überwachungsstaat 2.0, der unsterblichen Maschine.

Mehr als 1.700 Anwendungen von KI wurden bereits von Bundesbehörden gemeldet, von denen Hunderte direkte Auswirkungen auf Sicherheit und Rechte haben. (Vgl. Fedscoop)

Viele Behörden, darunter das Heimatschutzministerium, das Ministerium für Veteranenangelegenheiten und das Gesundheitsministerium, setzen KI zur Entscheidungsfindung ein, ohne dass die Öffentlichkeit beteiligt wird oder eine Kontrolle ausübt. Dies ist das, was die Technokraten eine „Algokratie“ nennen – Herrschaft durch Algorithmen.

In einer Algokratie haben nicht gewählte Entwickler und Auftragnehmer von Unternehmen mehr Macht über Ihr Leben als gewählte Beamte. Ihre Gesundheit, Freiheit, Mobilität und Privatsphäre unterliegen automatischen Bewertungssystemen, die Sie nicht sehen und gegen die Sie keinen Einspruch erheben können.

Und anders als selbst die eingefleischtesten menschlichen Diktatoren sterben diese Systeme nicht. Sie vergessen nicht. Sie lassen sich nicht durch Gnade oder Vernunft beeinflussen. Sie stellen sich nicht zur Wiederwahl. Sie bleiben bestehen.

Wenn KI durch Vorhersagen regiert, verschwindet ein ordnungsgemäßes Verfahren im Dunst der Maschinenlogik. Die abschreckendste Auswirkung dieses digitalen Regimes ist der Tod des ordentlichen Verfahrens.

Welches Gericht können Sie anrufen, wenn ein Algorithmus Sie als Gefahr eingestuft hat? Welcher Anwalt kann ein Prognosemodell ins Kreuzverhör nehmen? Welche Jury kann die Argumente eines neuronalen Netzes abwägen, das auf fehlerhaften Daten trainiert wurde?

Sie sind schuldig, weil die Maschine das sagt. Und die Maschine irrt sich nie.

Wenn sich ein ordentliches Verfahren in Datenverarbeitung auflöst, kehrt sich die Beweislast um. Die Unschuldsvermutung löst sich in Luft auf. Die Bürger sind gezwungen zu beweisen, dass sie keine Bedrohung, kein Risiko und kein Feind sind. Und die meiste Zeit wissen sie nicht einmal, dass sie gekennzeichnet worden sind.

Diese Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit ist nicht nur ein juristisches Versagen, sondern auch ein philosophisches: Menschen werden zu Datenpunkten in Systemen reduziert, die ihre Menschlichkeit nicht mehr anerkennen.

Der Schriftsteller und Visionär Rod Serling warnte schon vor mehr als einem halben Jahrhundert vor genau diesem Ergebnis: einer Welt, in der die Technologie, die sich unter dem Deckmantel von Ordnung und Logik als Fortschritt ausgibt, zum Instrument der Tyrannei wird. Diese Zukunft ist keine Fiktion mehr. Was Serling sich vorstellte, ist jetzt Realität.

Es ist an der Zeit, Widerstand zu leisten, bevor die Freiheit obsolet wird.

Für diejenigen, die in den Hallen der Regierung das Sagen haben, sind „wir, das Volk“ lediglich das Mittel zum Zweck.

„Wir, das Volk“ – die Denkenden, die Vernünftigen, die Standhaften, die Widerständigen, die, die fordern, mit Würde und Fürsorge behandelt zu werden, die an Freiheit und Gerechtigkeit für alle glauben – sind zu veralteten, unterbewerteten Bürgern eines totalitären Staates geworden, der, in den Worten von Serling, „sich nach dem Vorbild jedes Diktators entwickelt hat, der seit Anbeginn der Zeit den Abdruck eines Stiefels auf die Seiten der Geschichte gepflanzt hat.

Er verfügt über Raffinessen, technologische Fortschritte und einen ausgefeilteren Ansatz zur Zerstörung der menschlichen Freiheit“. In diesem Sinne sind wir alle Romney Wordsworth, der Verurteilte in Serlings Twilight-Zone-Episode „The Obsolete Man“.

„The Obsolete Man“, ein Handlungsbogen über die Auslöschung des individuellen Wertes durch einen mechanisierten Staat, unterstreicht die Gefahr, dass Menschen in einem System der kalten Automatisierung irrelevant werden, und spricht die Gefahren einer Regierung an, die Menschen als entbehrlich ansieht, sobald sie über ihren Nutzen für den Staat hinausgewachsen sind.

Doch – und das ist der springende Punkt – hier wird auch die Regierung durch ihre monströse Unmenschlichkeit obsolet. (Vgl. Free Republic)

Wie Serling in seinem Originaldrehbuch zu „The Obsolete Man“ feststellte: „Jeder Staat, jedes Gebilde, jede Ideologie, die den Wert, die Würde und die Rechte des Menschen nicht anerkennt … dieser Staat ist obsolet.“ (Vgl. Wikipedia)

Wie in Serlings totalitärem Staat wird unsere Zukunft davon abhängen, ob wir uns einer entmenschlichenden maschinellen Ordnung anpassen – oder uns wehren, bevor der unsterbliche Diktator absolut wird. Wir stehen jetzt vor einer Weggabelung: Widerstand gegen den Aufstieg des unsterblichen Diktators oder Unterwerfung unter die Herrschaft der Maschine.

Dies ist kein Kampf gegen die Technologie, sondern ein Kampf gegen die unkontrollierte, unregulierte und undemokratische Nutzung der Technologie zur Kontrolle der Menschen.

Wir müssen Transparenz bei Algorithmen, Eigentumsrechte an Daten und Rechtsmittel gegen automatisierte Entscheidungen fordern. Wir brauchen eine „Digital Bill of Rights“, die garantiert:

Das Recht zu erfahren, wie sich Algorithmen auf uns auswirken.

Das Recht, automatisierte Entscheidungen anzufechten und Widerspruch einzulegen.

Das Recht auf Privatsphäre und Datensicherheit.

Das Recht, von automatisierter Überwachung und prädiktiver Polizeiarbeit ausgenommen zu bleiben.

Das Recht, vergessen zu werden.

Andernfalls wird die KI zum ultimativen Vollstrecker eines Überwachungsstaats, aus dem es kein Entrinnen gibt.

Wie Eric Schmidt, ehemaliger CEO von Google, warnte: „Wir wissen, wo Sie sind. Wir wissen, wo Sie gewesen sind. Wir können mehr oder weniger wissen, worüber Sie nachdenken. Ihre digitale Identität wird ewig leben … denn es gibt keine Löschtaste.“

Ein unsterblicher Diktator, in der Tat.

Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass nicht nur unsere Privatsphäre bedroht ist, sondern die Demokratie selbst.

Wie ich in meinem Buch „Battlefield America: The War on the American People“ und in seinem fiktiven Gegenstück „The Erik Blair Diaries“ aufzeige, ist es jetzt an der Zeit, sich zu wehren – bevor das Gesetzbuch zum Gesetz wird und die Freiheit zur Erinnerung wird.

Quelle: https://expose-news.com/2025/05/30/governance-where-ai-controls-all-aspects-of-life/

