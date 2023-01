Die USA bedrohen afrikanische Länder und fordern, die Beziehungen zu Russland zu beenden

Von Lucas Leiroz de Almeida (globalresearch)



Alle Artikel von Global Research können in 51 Sprachen gelesen werden, indem Sie die Schaltfläche „ Website übersetzen “ unter dem Namen des Autors aktivieren.

Um den täglichen Newsletter von Global Research (ausgewählte Artikel) zu erhalten, klicken Sie hier .

Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegrammkanal . Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research zu reposten und zu teilen.

Auch wenn die Schwellenländer mehrfach deutlich gemacht haben, dass sie die Sanktionen gegen Russland nicht unterstützen, bleiben die USA bei einer absolut interventionistischen Außenpolitik und bedrohen die Staaten, die Beziehungen zu Nationen auf der „schwarzen Liste“ unterhalten. Nun berichten südafrikanische Behörden, dass sie wegen Geschäften, die das Land mit Moskau unterhält, von den USA erpresst werden. Darüber hinaus wird berichtet, dass es auf dem afrikanischen Kontinent viele Fälle von antirussischer Einschüchterung gibt, was das hohe Maß an Interventionismus seitens Washingtons offenbart.

Am 9. Januar berichtete das Wall Street Journal (WSJ), dass die Beziehungen zwischen den USA und Südafrika angespannt sind. Der Grund für die diplomatische Instabilität wäre die Tatsache, dass ein südafrikanischer Marinestützpunkt letzten Monat ein von Washington sanktioniertes russisches Frachtschiff ohne öffentliche Informationen über den Inhalt des Schiffes erhalten hat. Die US-Behörden verlangen von ihren afrikanischen Amtskollegen, Einzelheiten über die auf dem Schiff enthaltene Fracht zu melden, und fordern eine Art „Rechtfertigung“ dafür, dass das Land Beziehungen zu sanktionierten russischen Unternehmen unterhält.

„[Washington ist] besorgt über die Unterstützung der südafrikanischen Streitkräfte für die ‚Lady R‘ (…) Es gibt keine öffentlich zugänglichen Informationen über die Herkunft der Container, die auf die ‚Lady R‘ verladen wurden“, eine hochrangige US-Amerikanerin sagte ein Beamter dem WSJ – „Lady R“ sei der Begriff, der verwendet werde, um sich auf das russische Schiff zu beziehen.

Der Mangel an Informationen über den Inhalt des Schiffes macht es schwierig festzustellen, ob es russische Produkte nach Afrika brachte oder afrikanische Produkte nach Russland transportierte. Offensichtlich besteht die größte Angst der US-Beamten darin, dass Russland und Südafrika die Beziehungen der militärischen Zusammenarbeit verstärken. In einer Erklärung des südafrikanischen Verteidigungsministers Thandi Modise hieß es, dass „alle Inhalte, die dieses Schiff bekam, lange vor Covid bestellt wurden“.

Darren Olivier, Berater bei African Defense Review, kommentierte gegenüber dem WSJ, dass „die Verteidigungsindustrie Südafrikas im Allgemeinen keine Waffen und kompletten Systeme herstellt, die vom russischen Militär verwendet werden“. Er behauptet, es sei möglich, dass Russland sich irgendwann für einige südafrikanische Militärprodukte wie Optiken und Lenksysteme für Kampfdrohnen interessiere, aber bei der jüngsten „Lady R“-Expedition scheint dies nicht der Fall zu sein.

Olivier glaubt, dass das Schiff höchstwahrscheinlich einige Tonnen russischer Munition nach Südafrika transportierte, die zuvor von Pretoria bestellt worden waren. Im Jahr 2020 unterzeichnete Südafrika einen Vertrag mit russischen Lieferanten im Wert von mehr als 500.000 Dollar zum Erwerb von Munition. In Anbetracht der Informationen, dass sich der Schiffsinhalt auf Verträge bezog, die „vor Covid“ unterzeichnet wurden, wie der Minister sagte, ist es wahrscheinlich, dass dies die Ladung im Dezember war.

Minister Modisa äußerte sich zu diesem Thema auch unzufrieden mit der Art und Weise, wie die USA ihre Beziehungen zu Südafrika und anderen Staaten des Kontinents pflegen. Ihr zufolge droht Washington „Afrika, nicht nur Südafrika, alles zu haben, was auch nur nach Russland riecht“. Tatsächlich scheinen die USA nicht bereit zu sein, die souveräne Außenpolitik afrikanischer Nationen zu respektieren, und ignorieren einfach die Tatsache, dass seitens dieser Staaten ein echter Wunsch nach einer Zusammenarbeit mit Russland besteht.

Im speziellen Fall von Südafrika ist die amerikanische Haltung noch ernster, da sowohl Pretoria als auch Moskau Mitglieder der BRICS sind und eine grundlegende strategische Allianz unterhalten, die nicht anfällig für die Entscheidungen der amerikanischen Politiker sein kann. Die Haltung von US-Diplomaten in Pretoria im Fall „Lady R“ zeigt, wie Washington seine Diplomatie immer noch auf der Grundlage von Zwang betreibt. Amerikanische Beamte forderten die südafrikanischen Behörden auf, die Fracht des Schiffes offenzulegen, einfach weil ein solches Schiff in Washington auf der „schwarzen Liste“ steht.

Tatsächlich erlaubt die amerikanische Gesetzgebung selbst diese Art von antidiplomatischem Manöver. In den USA gibt es ein Gesetz, das es dem Land erlaubt, Sanktionen gegen alle Unternehmen auf der ganzen Welt zu verhängen, die die Dienste von Schiffen auf der schwarzen Liste in Anspruch nehmen, was Pretorias Haltung erklärt, keine Details zu dieser Angelegenheit offenzulegen. Die USA wollen herausfinden, welche südafrikanischen Unternehmen an der Transaktion beteiligt sind, um Sanktionen gegen sie zu verhängen, weshalb der südafrikanische Staat die Daten zum Schutz seiner inländischen Unternehmen korrekterweise weglässt.

Dies zeigt, dass Drohung und Nötigung keine effizienten diplomatischen Mechanismen sind. Die amerikanischen Behörden scheinen einer kriegerischen Logik verbunden zu sein, nach der es möglich ist, sich durch Gewalt und Erpressung Vorteile zu verschaffen. Aber die heutige Welt geht in eine andere Richtung. Es gibt einen Übergangsprozess hin zu einer geopolitischen Multipolarität, der nicht durch Erpressung gestoppt werden kann.

Südafrika hielt sich nicht an die Anti-Moskau-Sanktionen, weil sie seinen strategischen Interessen zuwiderliefen. Derzeit ist Pragmatismus und nicht das „Bedürfnis“, den USA zu gefallen, der Parameter, der die Entscheidungen der Staaten leitet.

*

Hinweis für die Leser: Bitte klicken Sie oben auf die Schaltflächen zum Teilen. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram Channel. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research zu reposten und zu teilen.

Lucas Leiroz ist Sozialwissenschaftler an der Rural Federal University of Rio de Janeiro; geopolitischer Berater. Du kannst Lucas auf Twitter und Telegram folgen .

(Visited 1 times, 1 visits today)