Die US-Militärkampagne gegen den Iran ist Teil von Trumps großer Strategie gegen China

Sehe ich ähnlich so, denn China ist das Ziel des Hegemons. Noch aber haben die Mächtigen hinter Trump nicht das iranische Öl.

von Andrew Korybko

Das Ziel ist es, die Proxy-Kontrolle über die enormen Öl- und Gasreserven des Iran zu erlangen, damit sie als Hebel gegen China eingesetzt werden können, um sie zu einem einseitigen Handelsabkommen zu zwingen, das seinen Supermachtanstieg zum Entgleisen bringen und daher die von den USA geführte Unipolarität wiederherstellen würde.

Trump behauptete, dass die Militärkampagne der USA gegen den Iran darin besteht, „das amerikanische Volk zu verteidigen“, während viele Kritiker (ob im Scherz oder nicht) behauptet haben, dass es von den Epstein-Akten ablenken soll, aber nur wenige Beobachter erkennen, dass es eigentlich nur um China geht. Hier wurde erklärthere, dass Trump 2.0 „beschloss, China schrittweise den Zugang zu Märkten und Ressourcen zu berauben, idealerweise durch eine Reihe von Handelsabkommen, um den USA die indirekte Hebelwirkung zu verleihen, die erforderlich ist, um Chinas Supermacht zu entgleisen.“

Um zu erläutern: „Die Handelsabkommen der USA mit der EU und Indien könnten letztendlich dazu führen, dass sie Chinas Zugang zu ihren Märkten unter dem Schmerz der Strafzölle einschränken, wenn sie sich weigern. Parallel dazu könnten die Sonderoperation der USA in Venezuela, der Druck auf den Iran und gleichzeitige Versuche, Nigeria und andere führende Energieproduzenten unterzuordnen, den Zugang Chinas zu den Ressourcen einschränken, die für den Anstieg seiner Supermacht erforderlich sind. Die für den Iran relevante Ressourcendimension ist ein wichtiger Teil der „Strategie der Verleugnung“ der USA.

Das ist die Idee von Under Secretary of War for Policy Elbridge Colby, und es wurde in dieser Analyse hier von Anfang Januar erweitert. Wie geschrieben stand, „könnte der Einfluss der USA auf Venezuelas und möglicherweise bald die Energieexporte und Handelsbeziehungen zwischen dem Iran und Nigeria mit China durch Drohungen mit Einkürzungen oder Cut-offs parallel zu Druck auf seine Golf-Verbündeten, dasselbe zu tun, um dieses Ziel zu verfolgen“, nämlich China durch ein einseitiges Handelsabkommen in den unbestimmten Junior-Partnerschaftsstatus gegenüber den USA zu zwingen.

Die meisten Beobachter haben es verpasst, aber die neue Nationale Sicherheitsstrategie fordert letztlich, dass Chinas Wirtschaft in Richtung des Haushaltskonsums neu ausbalanciert wird. Dies ist ein Euphemismus, um die Weltwirtschaft durch die zuvor beschriebenen Mittel radikal neu zu gestalten, nämlich den Zugang Chinas zu den Märkten und die Ressourcen, die für seinen Supermachtaufstieg verantwortlich sind, zu beschneiden, so dass es nicht mehr „die Fabrik der Welt“ bleibt und damit seine Ära beendet, der einzige systemische Rivale der USA zu sein. Die von den USA geführte Unipolarität würde dann wiederhergestellt werden.

Zurück in den Iran, „[es] entsprach etwa 13,4% der insgesamt 10,27 MMbpd Öl [dass China] auf dem Seeweg importierte“ im letzten Jahr pro Kpler, weshalb die USA diesen Fluss kontrollieren, einschränken oder direkt abschneiden wollen. „Plan A“ sollte dies durch diplomatische Mittel zur Nachbildung des venezolanischen Modells erreichen, das nach Maduros Gefangennahme in Kraft getreten ist. Der Iran flirtete damit, verpflichtete sich aber nicht, da dies die strategische Kapitulation des Landes mit sich bringen würde, weil Trump stattdessen militärische Maßnahmen genehmigte, um dies zu erreichen.

Auf der Suche nach diesem Versprach Trump der IRGC in seinem Video, das die Militärkampagne seines Landes gegen den Iran ankündigte, dass sie Immunität hätten, wenn sie ihre Waffen niederlegen würden. Dies verstärkt die oben erwähnte Behauptung, dass die USA das venezolanische Modell replizieren wollen, da es stark darauf hindeutet, dass er vorsieht, dass die neu von den USA ausgerichtete IRGC den Iran in der politischen Interimszeit vor Neuwahlen führt, genau wie die neu von den USA ausgerichteten venezolanischen Sicherheitsdienste ihr eigenes Land während ihrer eigenen aktuellen politischen Interimszeit betreiben.

Ein solches Szenario würde die mögliche „Balkanisierung“ des Iran abwenden und so den Staat erhalten, so dass er seine vorherige Rolle als einer der führenden regionalen Verbündeten der USA wieder aufnehmen kann, was dann den Bemühungen der aserbaidsch-türkischen Achse helfen könnte, westlichen Einfluss entlang der gesamten südlichen Peripherie Russlands zu projizieren. In diesem Fall würden die USA gleichzeitig eine beispiellose Ressourcenverschuldung über China durch die Proxy-Kontrolle der iranischen Öl- und Gasindustrie erhalten, während sie ihre Einkreisung Russlands verschärfen, was der Multipolarität einen starken Schlag versetzen würde.

(Visited 49 times, 49 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …