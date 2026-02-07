Die unsichtbare Hand hinter BlackRock: Wie Vanguard eigentlich alles kontrolliert

BlackRock gilt als das mächtigste Finanzunternehmen der Welt.
10+ Billionen Dollar. Aladdin-KI. Direkter Draht zu Regierungen.
Doch was, wenn selbst BlackRock nur die sichtbare Spitze ist?
In diesem Video decken wir auf, warum Vanguard – leise, privat und nahezu unsichtbar – der eigentliche Machtfaktor hinter dem globalen Finanzsystem ist.
Nicht durch Verschwörung.
Sondern durch Struktur.
Wir zeigen,
– wem BlackRock wirklich gehört
– wie „passives Investieren“ zu permanenter Kontrolle führt
– warum Wettbewerb dort endet, wo gemeinsames Eigentum beginnt
– wie wenige Stimmrechte ausreichen, um ganze Branchen zu lenken
– und weshalb die größte Macht unserer Zeit weder gewählt noch reguliert wird
Vanguard besitzt keinen Aktienkurs.
Kein öffentliches Gesicht.
Keine klassische Rechenschaftspflicht.
Und genau das macht den Konzern so gefährlich – oder so effizient.
Je nachdem, aus welcher Perspektive man schaut.
Ist Vanguard ein notwendiges Rückgrat moderner Märkte?
Oder der Beginn eines neuen Unternehmens-Feudalismus?
Dieses Video ist keine Anklage.
Es ist eine Analyse der Architektur hinter unserem Geld.
Entdecke mehr von Krisenfrei
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Hinterlasse jetzt einen Kommentar