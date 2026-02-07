Die unsichtbare Hand hinter BlackRock: Wie Vanguard eigentlich alles kontrolliert

BlackRock gilt als das mächtigste Finanzunternehmen der Welt.

10+ Billionen Dollar. Aladdin-KI. Direkter Draht zu Regierungen.

Doch was, wenn selbst BlackRock nur die sichtbare Spitze ist?

In diesem Video decken wir auf, warum Vanguard – leise, privat und nahezu unsichtbar – der eigentliche Machtfaktor hinter dem globalen Finanzsystem ist.

Nicht durch Verschwörung.

Sondern durch Struktur.

Wir zeigen,

– wem BlackRock wirklich gehört

– wie „passives Investieren“ zu permanenter Kontrolle führt

– warum Wettbewerb dort endet, wo gemeinsames Eigentum beginnt

– wie wenige Stimmrechte ausreichen, um ganze Branchen zu lenken

– und weshalb die größte Macht unserer Zeit weder gewählt noch reguliert wird

Vanguard besitzt keinen Aktienkurs.

Kein öffentliches Gesicht.

Keine klassische Rechenschaftspflicht.

Und genau das macht den Konzern so gefährlich – oder so effizient.

Je nachdem, aus welcher Perspektive man schaut.

Ist Vanguard ein notwendiges Rückgrat moderner Märkte?

Oder der Beginn eines neuen Unternehmens-Feudalismus?

Dieses Video ist keine Anklage.

Es ist eine Analyse der Architektur hinter unserem Geld.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

(Visited 4 times, 4 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …